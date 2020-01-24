Прогноз погоды на 25 января: будет солнечно и тепло, на юге – +8

Погода в Украине в субботу, 25 января, будет солнечной и относительно теплой. Температура воздуха поднимется выше нуля, а в некоторых областях даже достигнет +7 градусов. Лишь на северо-востоке возможно дождь.

Как объясняет синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, вся причина – в антициклоне. В то же время в северо-восточных областях можно будет наблюдать зону влияния в виде атмосферных фронтов. Поэтому на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Черниговщине и Киевщине в субботу ожидают облачную погоду, местами с небольшими осадками.

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Прогноз погоды на субботу, 25 января, в городах Украины:

Ужгород – +4…+6

Львов – +4…+6

Ивано-Франковск – +5…+7

Тернополь – +2…+4

Черновцы – +5…+7

Хмельницкий – +2…+4

Луцк – +2…+4

Ровне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Винница – +2…+4

Одесса – +6…+8

Николаев – +6…+8

Херсон – +5…+7

Симферополь – +6…+8

Кропивницкий – +2…+4

Черкассы – +2…+4

Чернигов – +2…+4

Сумы – +1…+3

Полтава – +2…+4

Днепр – +3…+5

Запорожье – +5…+7

Донецк – +2…+4

Луганск – +2…+4

Харьков – +2…+4

Киев – +1…+3

Касательно ветра, то он будет в основном умеренным, правда на севере и востоке еще будет порывистый, до сильного. Температура воздуха днем 25-го января поднимется до +2 – +6 градусов.

В Киеве 25 января облачно и еще ветрено. Температура воздуха в столице составит +2 градуса.

По информации Украинского гидромецентра, теплее всего будет в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – здесь температура поднимется до +6 – +8 градусов. А наиболее холоднее – в Сумской, где столбики термометров поднимутся до +1 – +3 градусов. Ветер в основном будет дуть в западном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

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Прогноз погоды в Украине на 25 января от Укргидрометцентра