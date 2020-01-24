Прогноз погоды на 25 января: будет солнечно и тепло, на юге – +8
Погода в Украине в субботу, 25 января, будет солнечной и относительно теплой. Температура воздуха поднимется выше нуля, а в некоторых областях даже достигнет +7 градусов. Лишь на северо-востоке возможно дождь.
Как объясняет синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, вся причина – в антициклоне. В то же время в северо-восточных областях можно будет наблюдать зону влияния в виде атмосферных фронтов. Поэтому на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Черниговщине и Киевщине в субботу ожидают облачную погоду, местами с небольшими осадками.
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Прогноз погоды на субботу, 25 января, в городах Украины:
Ужгород – +4…+6
Львов – +4…+6
Ивано-Франковск – +5…+7
Тернополь – +2…+4
Черновцы – +5…+7
Хмельницкий – +2…+4
Луцк – +2…+4
Ровне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Винница – +2…+4
Одесса – +6…+8
Николаев – +6…+8
Херсон – +5…+7
Симферополь – +6…+8
Кропивницкий – +2…+4
Черкассы – +2…+4
Чернигов – +2…+4
Сумы – +1…+3
Полтава – +2…+4
Днепр – +3…+5
Запорожье – +5…+7
Донецк – +2…+4
Луганск – +2…+4
Харьков – +2…+4
Киев – +1…+3
Касательно ветра, то он будет в основном умеренным, правда на севере и востоке еще будет порывистый, до сильного. Температура воздуха днем 25-го января поднимется до +2 – +6 градусов.
В Киеве 25 января облачно и еще ветрено. Температура воздуха в столице составит +2 градуса.
По информации Украинского гидромецентра, теплее всего будет в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – здесь температура поднимется до +6 – +8 градусов. А наиболее холоднее – в Сумской, где столбики термометров поднимутся до +1 – +3 градусов. Ветер в основном будет дуть в западном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду.
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Прогноз погоды в Украине на 25 января от Укргидрометцентра