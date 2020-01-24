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      Прогноз погоды на 25 января: будет солнечно и тепло, на юге – +8

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      Какой будет погода в Украине 25 января / Delfi

      Погода в Украине в субботу, 25 января, будет солнечной и относительно теплой. Температура воздуха поднимется выше нуля, а в некоторых областях даже достигнет +7 градусов. Лишь на северо-востоке возможно дождь.

      Как объясняет синоптик Наталья Диденко в своем фейсбуке, вся причина – в антициклоне. В то же время в северо-восточных областях можно будет наблюдать зону влияния в виде атмосферных фронтов. Поэтому на Сумщине, Харьковщине, Луганщине, Черниговщине и Киевщине в субботу ожидают облачную погоду, местами с небольшими осадками.

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      Прогноз погоды на субботу, 25 января, в городах Украины:

      Ужгород – +4…+6

      Львов – +4…+6

      Ивано-Франковск – +5…+7

      Тернополь – +2…+4

      Черновцы – +5…+7

      Хмельницкий – +2…+4

      Луцк – +2…+4

      Ровне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Винница – +2…+4

      Одесса – +6…+8

      Николаев – +6…+8

      Херсон – +5…+7

      Симферополь – +6…+8

      Кропивницкий – +2…+4

      Черкассы – +2…+4

      Чернигов – +2…+4

      Сумы – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Днепр – +3…+5

      Запорожье – +5…+7

      Донецк – +2…+4

      Луганск – +2…+4

      Харьков – +2…+4

      Киев – +1…+3

      Касательно ветра, то он будет в основном умеренным, правда на севере и востоке еще будет порывистый, до сильного. Температура воздуха днем 25-го января поднимется до +2 – +6 градусов.

      В Киеве 25 января облачно и еще ветрено. Температура воздуха в столице составит +2 градуса.

      По информации Украинского гидромецентра, теплее всего будет в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – здесь температура поднимется до +6 – +8 градусов. А наиболее холоднее – в Сумской, где столбики термометров поднимутся до +1 – +3 градусов. Ветер в основном будет дуть в западном направлении со скоростью 7 – 12 метров в секунду.

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      Погода, Україна, гідрометцентр, погода, 25 січня
      Прогноз погоды в Украине на 25 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Погода
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