Прогноз погоди на 25 січня: буде сонячно та тепло, на півдні – +8
Погода в Україні у суботу, 25 січня, буде сонячною та відносно теплою. Температура повітря підніметься вище нуля, а у деяких областях навіть сягне +7 градусів. Лише на північному сході є можливим дощ зі снігом.
Як пояснює синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці, уся причина – в антициклоні. Натомість у північно-східних областях можна буде спостерігати зону впливу у вигляді атмосферних фронтів. Тому на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Чернігівщині та Київщині у суботу очікують хмарну погоду, подекуди з невеликими опадами.
Цікаво! Наслідки теплої зими: в Україні зафіксували рідкісне природне явище
Прогноз погоди на суботу, 25 січня, у містах України:
Ужгород – +4…+6
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +5…+7
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +5…+7
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +2…+4
Одеса – +6…+8
Миколаїв – +6…+8
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +1…+3
Щодо вітру, то він буде здебільшого помірним, щоправда на півночі та сході ще втримається поривчастий, до сильного. Температура повітря вдень 25-го січня підніметься до +2 – +6 градусів.
У Києві 25 січня буде хмарно та ще вітряно. Температура повітря у столиці становитиме +2 градуси.
За інформацією Українського гідромецентру, найтепліше буде на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму – тут температура підніметься до +6 – +8 градусів. А найхолодніше – на Сумщині, де стовпчики термометрів піднімуться до +1 – +3 градусів. Вітер здебільшого дутиме у західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.
Зверніть увагу! Іспанію накрили снігопади, зливи та шторм Глорія: загинули 9 людей – фото, відео
Прогноз погоди в Україні на 25 січня від Укргідрометцентру