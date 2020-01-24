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      Прогноз погоди на 25 січня: буде сонячно та тепло, на півдні – +8

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      Якою буде погода в Україні 25 січня / Delfi

      Погода в Україні у суботу, 25 січня, буде сонячною та відносно теплою. Температура повітря підніметься вище нуля, а у деяких областях навіть сягне +7 градусів. Лише на північному сході є можливим дощ зі снігом.

      Як пояснює синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці, уся причина – в антициклоні. Натомість у північно-східних областях можна буде спостерігати зону впливу у вигляді атмосферних фронтів. Тому на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Чернігівщині та Київщині у суботу очікують хмарну погоду, подекуди з невеликими опадами.

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      Прогноз погоди на суботу, 25 січня, у містах України:

      Ужгород – +4…+6

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +5…+7

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +5…+7

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +6…+8

      Миколаїв – +6…+8

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +1…+3

      Щодо вітру, то він буде здебільшого помірним, щоправда на півночі та сході ще втримається поривчастий, до сильного. Температура повітря вдень 25-го січня підніметься до +2 – +6 градусів.

      У Києві 25 січня буде хмарно та ще вітряно. Температура повітря у столиці становитиме +2 градуси.

      За інформацією Українського гідромецентру, найтепліше буде на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму – тут температура підніметься до +6 – +8 градусів. А найхолодніше – на Сумщині, де стовпчики термометрів піднімуться до +1 – +3 градусів. Вітер здебільшого дутиме у західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

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      Погода, Україна, гідрометцентр, погода, 25 січня
      Прогноз погоди в Україні на 25 січня від Укргідрометцентру 

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Погода
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