Прогноз погоди на 25 січня: буде сонячно та тепло, на півдні – +8

Погода в Україні у суботу, 25 січня, буде сонячною та відносно теплою. Температура повітря підніметься вище нуля, а у деяких областях навіть сягне +7 градусів. Лише на північному сході є можливим дощ зі снігом.

Як пояснює синоптик Наталка Діденко у своєму фейсбуці, уся причина – в антициклоні. Натомість у північно-східних областях можна буде спостерігати зону впливу у вигляді атмосферних фронтів. Тому на Сумщині, Харківщині, Луганщині, Чернігівщині та Київщині у суботу очікують хмарну погоду, подекуди з невеликими опадами.

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Прогноз погоди на суботу, 25 січня, у містах України:

Ужгород – +4…+6

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +5…+7

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +5…+7

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +2…+4

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +5…+7

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +1…+3

Щодо вітру, то він буде здебільшого помірним, щоправда на півночі та сході ще втримається поривчастий, до сильного. Температура повітря вдень 25-го січня підніметься до +2 – +6 градусів.

У Києві 25 січня буде хмарно та ще вітряно. Температура повітря у столиці становитиме +2 градуси.

За інформацією Українського гідромецентру, найтепліше буде на Миколаївщині, Херсонщині та в Криму – тут температура підніметься до +6 – +8 градусів. А найхолодніше – на Сумщині, де стовпчики термометрів піднімуться до +1 – +3 градусів. Вітер здебільшого дутиме у західному напрямку зі швидкістю 7 – 12 метрів за секунду.

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Прогноз погоди в Україні на 25 січня від Укргідрометцентру