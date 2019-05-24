Прогноз погоды на 25 мая: в Украине будут лить дожди и греметь грозы

Погода в Украине в субботу, 25 мая, в дальнейшем будет дождливой с грозами, возможными шквалами и градом. Температура воздуха существенно не изменится и составит в среднем +20+26 градусов, на западе – +16+22 градуса.

Погода в Киеве 25 мая будет, как и на остальной территории Украины, с дождями, грозами. При этом ожидается порывистый ветер и вероятный локально град, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"Если вы собираетесь в субботу-воскресенье на природу, возьмите обязательно какой-то целофанчик накрыть от дождя вещи, зонты, детям – калоши, себе – какой-то "нурофен-цитрамон", так как атмосферное давление будет прыгать, футбольный подсра*ник на сырую траву, что-то от комаров, защиту от клещей для животных, поменьше шашлыков", – посоветовала синоптик.

Прогноз погоды на субботу, 25 мая, в городах Украины:

Ужгород – +19...+21

Львов – +19...+21

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +19...+21

Черновцы – +19...+21

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +19...+21

Ровно – +19...+21

Житомир – +22...+24

Винница – +21...+23

Одесса – +22...+24

Николаев – +22...+24

Херсон – +21...+23

Симферополь – +22...+24

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +22...+24

Чернигов – +22...+24

Суммы – +22...+24

Полтава – +22...+24

Днепр – +23...+25

Запорожье – +21...+23

Донецк – +22...+24

Луганск – +22...+24

Харьков – +23...+25

Киев – +22...+24