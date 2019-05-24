17:08
24 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин покидает Россию. В РФ задержали динозавра
      Вєсті Кремля
      22:29, 23 мая
      Вести.UA: Юрий Луценко меняет профессию. Зеленский собирает единомышленников
      Вєсті.UA
      21:50, 23 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Прогноз погоды на 25 мая: в Украине будут лить дожди и греметь грозы

      90 Читати новину українською
      Погода 25 мая 2019 Украина - будут лить дожди и греметь грозы
      Прогноз погоды в Украине на 25 мая / Almaty.tv

      Погода в Украине в субботу, 25 мая, в дальнейшем будет дождливой с грозами, возможными шквалами и градом. Температура воздуха существенно не изменится и составит в среднем +20+26 градусов, на западе – +16+22 градуса.

      Погода в Киеве 25 мая будет, как и на остальной территории Украины, с дождями, грозами. При этом ожидается порывистый ветер и вероятный локально град, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Из-за непогоды в Польше затопило десятки домов: фото последствий стихии

      "Если вы собираетесь в субботу-воскресенье на природу, возьмите обязательно какой-то целофанчик накрыть от дождя вещи, зонты, детям – калоши, себе – какой-то "нурофен-цитрамон", так как атмосферное давление будет прыгать, футбольный подсра*ник на сырую траву, что-то от комаров, защиту от клещей для животных, поменьше шашлыков", – посоветовала синоптик.

      Прогноз погоды на субботу, 25 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +19...+21

      Львов – +19...+21

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +19...+21

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +19...+21

      Луцк – +19...+21

      Ровно – +19...+21

      Житомир – +22...+24

      Винница – +21...+23

      Одесса – +22...+24

      Николаев – +22...+24

      Херсон – +21...+23

      Симферополь – +22...+24

      Кропивницкий – +23...+25

      Черкассы – +22...+24

      Чернигов – +22...+24

      Суммы – +22...+24

      Полтава – +22...+24

      Днепр – +23...+25

      Запорожье – +21...+23

      Донецк – +22...+24

      Луганск – +22...+24

      Харьков – +23...+25

      Киев – +22...+24

      Прогноз погоди 25 травня Україна субота яка буде погода

      blog_ava
      Смотровые площадки и открытые крыши Киева: фото и цены
      сегодня
      4215
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Право "на ліво": чому Гройсман усіляко намагається позбутися посади прем'єра
      сегодня , 17:00 Право "на ліво": чому Гройсман усіляко намагається позбутися посади прем'єра
      Наталя Ромашова 131
      Не концентрируюсь на негативе потому, что не вижу в этом никакого смысла, – чемпион Антон Дацко
      сегодня , 16:00 Не концентрируюсь на негативе потому, что не вижу в этом никакого смысла, – чемпион Антон Дацко
      Станіслав Безушко 17
      Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      сегодня , 15:00 Российские паспорта на Донбассе: РФ решила пометить тех, кто лоялен к ней
      Ольга Черненко 1508
      Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      сегодня , 12:39 Тереза Мэй уходит в отставку: значит ли это отмену Brexit?
      Світлана Попова 404
      Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      сегодня , 12:13 Українці хотіли чесного президента, або Чому важливо, що Зеленський порушує закон
      Сергій Фурса 2298
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук