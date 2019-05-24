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      Прогноз погоди на 25 травня: в Україні литимуть дощі та гримітимуть грози

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      Погода 25 травня 2019 Україна - литимуть дощі та гримітимуть грози
      Прогноз погоди в Україні на 25 травня / Almaty.tv

      Погода в Україні у суботу, 25 травня, надалі буде дощовою з грозами, можливими шквалами та градом. Температура повітря суттєво не зміниться і становитиме в середньому +20+26 градусів, на заході – +16+22 градуси.

      Погода у Києві 25 травня буде, як і на решті територій України, з дощами, грозами. При цьому очікується рвучкий вітер та ймовірний локально град, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      "Якщо ви збираєтесь у суботу-неділю на природу, візьміть обов`язково якийсь целофанчик накрити від дощу речі, парасолі, дітям – гумовики, собі – якийсь "нурофен-цитрамон", бо атмосферний тиск буде стрибати, футбольний підсра*ник на вогку траву, щось від комарів, захист від кліщів для тварин, поменше шашликів", – порадила синоптик.

      Прогноз погоди на суботу, 25 травня, у містах України:

      Ужгород – +19…+21

      Львів – +19…+21

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +19…+21

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +19…+21

      Житомир – +22…+24

      Вінниця – +21…+23

      Одеса – +22…+24

      Миколаїв – +22…+24

      Херсон – +21…+23

      Сімферополь – +22…+24

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +22…+24

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +22…+24

      Полтава – +22…+24

      Дніпро – +23…+25

      Запоріжжя – +21…+23

      Донецьк – +22…+24

      Луганськ – +22…+24

      Харків – +23…+25

      Київ – +22…+24

      Прогноз погоди 25 травня Україна субота яка буде погода

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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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