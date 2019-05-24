Прогноз погоди на 25 травня: в Україні литимуть дощі та гримітимуть грози
Погода в Україні у суботу, 25 травня, надалі буде дощовою з грозами, можливими шквалами та градом. Температура повітря суттєво не зміниться і становитиме в середньому +20+26 градусів, на заході – +16+22 градуси.
Погода у Києві 25 травня буде, як і на решті територій України, з дощами, грозами. При цьому очікується рвучкий вітер та ймовірний локально град, повідомила синоптик Наталка Діденко.
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"Якщо ви збираєтесь у суботу-неділю на природу, візьміть обов`язково якийсь целофанчик накрити від дощу речі, парасолі, дітям – гумовики, собі – якийсь "нурофен-цитрамон", бо атмосферний тиск буде стрибати, футбольний підсра*ник на вогку траву, щось від комарів, захист від кліщів для тварин, поменше шашликів", – порадила синоптик.
Прогноз погоди на суботу, 25 травня, у містах України:
Ужгород – +19…+21
Львів – +19…+21
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +19…+21
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +19…+21
Рівне – +19…+21
Житомир – +22…+24
Вінниця – +21…+23
Одеса – +22…+24
Миколаїв – +22…+24
Херсон – +21…+23
Сімферополь – +22…+24
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +22…+24
Чернігів – +22…+24
Суми – +22…+24
Полтава – +22…+24
Дніпро – +23…+25
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +22…+24
Луганськ – +22…+24
Харків – +23…+25
Київ – +22…+24