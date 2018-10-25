Прогноз погоды на 25 октября: почти всю Украину зальют холодные осенние дожди
Погода в Украине в четверг, 25 октября, будет дождливой почти во всех областях. При этом температура воздуха ожидается по-осеннему прохладная.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
25 октября будет преобладать влажная погода с температурой воздуха +6+9 градусов, на Юге до +9+12 градусов. Сильный ветер удержится,
– говорится в сообщении синоптика.
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Отметим, что согласно информации на сайте Укргидрометцентра, в четверг будет дождливо во всех областях Украины, кроме Черниговской и Сумской.
В Киеве в четверг ожидается периодический дождь, сильный ветер, максимальная температура воздуха +8 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 25 октября, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +6...+8
Ивано-Франковск – +7...+9
Тернополь – +6...+8
Черновцы – +6...+8
Хмельницкий – +6...+8
Луцк – +6...+8
Ровно – +5...+7
Житомир – +6...+8
Винница – +6...+8
Одесса – +8...+10
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +10...+12
Кропивницкий – +6...+8
Черкассы – +6...+8
Чернигов – +6...+8
Сумы- + 6... + 8
Полтава – +6...+8
Днепр – +7...+9
Запорожье – +9...+11
Донецк – +7...+9
Луганск – +7...+9
Харьков – +6...+8
Киев – +6...+8