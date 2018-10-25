Прогноз погоди на 25 жовтня: майже всю Україну заллють холодні осінні дощі
Погода в Україні у четвер, 25 жовтня, буде дощовою майже у всіх областях. При цьому температура повітря очікується по-осінньому прохолодна.
Про це сповістила синоптик Наталка Діденко.
25 жовтня переважатиме волога погода з температурою повітря +6+9 градусів, на Півдні до +9+12 градусів. Сильний вітер втримається,
– мовиться у повідомленні синоптика.
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Зазначимо, що згідно з інформацією на сайті Укргідрометцентру, у четвер дощитиме у всіх областях України, окрім Чернігівської та Сумської.
У Києві в четвер очікується періодичний дощ, сильний вітер, максимальна температура повітря +8 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 25 жовтня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +6…+8
Івано-Франківськ – +7…+9
Тернопіль – +6…+8
Чернівці – +6…+8
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +6…+8
Рівне – +5…+7
Житомир – +6…+8
Вінниця – +6…+8
Одеса – +8…+10
Миколаїв – +10…+12
Херсон – +9…+11
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – +6…+8
Черкаси – +6…+8
Чернігів – +6…+8
Суми – +6…+8
Полтава – +6…+8
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +9…+11
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +7…+9
Харків – +6…+8
Київ – +6…+8