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      Прогноз погоды на 25 октября: в Украине будет сухо и тепло

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      Погода 25 октября 2019 Украина: какую погоду обещают синоптики
      Прогноз погоды на 25 октября / zak-kor.net

      Погода в Украине в пятницу, 25 октября, будет сухой, маловетренной и теплой. Такая погода продержится до конца недели, а выходные должны быть последними теплыми этой осенью.

      Синоптик Наталья Диденко советует использовать последние теплые дни с удовольствием и пользой.

       Интересно: Украину укроет густой туман: синоптики назвали области

      В большинстве областей Украины без осадков, туманы, ветер южный, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью составит +5+11 градусов, а днем +14+19 градусов, на Западе еще теплее: +16+22 градуса.

      В Киеве маловероятны дожди, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня +15+17 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 25 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +20...+22

      Львов – +20...+22

      Ивано-Франковск – +19...+21

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +19...+21

      Хмельницкий – +15...+17

      Луцк – +17...+19

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +15...+17

      Винница – +14...+16

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +16...+18

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +14...+16

      Чернигов – +14...+16

      Сумы– + 14... + 16

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +17...+19

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +14...+16

      Киев – +14...+16

      Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня
      Прогноз погоды на пятницу, 25 октября, от Укргидрометцентра

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Погода
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