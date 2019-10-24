Прогноз погоды на 25 октября: в Украине будет сухо и тепло
Погода в Украине в пятницу, 25 октября, будет сухой, маловетренной и теплой. Такая погода продержится до конца недели, а выходные должны быть последними теплыми этой осенью.
Синоптик Наталья Диденко советует использовать последние теплые дни с удовольствием и пользой.
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В большинстве областей Украины без осадков, туманы, ветер южный, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью составит +5+11 градусов, а днем +14+19 градусов, на Западе еще теплее: +16+22 градуса.
В Киеве маловероятны дожди, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня +15+17 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 25 октября, в городах Украины:
Ужгород – +20...+22
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +19...+21
Хмельницкий – +15...+17
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +15...+17
Винница – +14...+16
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +16...+18
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +14...+16
Сумы– + 14... + 16
Полтава – +14...+16
Днепр – +14...+16
Запорожье – +17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +14...+16
Киев – +14...+16