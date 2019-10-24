Прогноз погоды на 25 октября: в Украине будет сухо и тепло

Погода в Украине в пятницу, 25 октября, будет сухой, маловетренной и теплой. Такая погода продержится до конца недели, а выходные должны быть последними теплыми этой осенью.

Синоптик Наталья Диденко советует использовать последние теплые дни с удовольствием и пользой. Интересно: Украину укроет густой туман: синоптики назвали области В большинстве областей Украины без осадков, туманы, ветер южный, слабый. Температура воздуха ближайшей ночью составит +5+11 градусов, а днем +14+19 градусов, на Западе еще теплее: +16+22 градуса. В Киеве маловероятны дожди, туманы, слабый южный ветер. Температура воздуха в течение дня +15+17 градусов. Прогноз погоды на пятницу, 25 октября, в городах Украины: Ужгород – +20...+22 Львов – +20...+22 Ивано-Франковск – +19...+21 Тернополь – +18...+20 Черновцы – +19...+21 Хмельницкий – +15...+17 Луцк – +17...+19 Ровно – +17...+19 Житомир – +15...+17 Винница – +14...+16 Одесса – +17...+19 Николаев – +17...+19 Херсон – +16...+18 Симферополь – +17...+19 Кропивницкий – +14...+16 Черкассы – +14...+16 Чернигов – +14...+16 Сумы– + 14... + 16 Полтава – +14...+16 Днепр – +14...+16 Запорожье – +17...+19 Донецк – +15...+17 Луганск – +15...+17 Харьков – +14...+16 Киев – +14...+16

Прогноз погоды на пятницу, 25 октября, от Укргидрометцентра