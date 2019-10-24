Прогноз погоди на 25 жовтня: в Україні буде сухо і тепло

Погода в Україні у п'ятницю, 25 жовтня, буде сухою, маловітряною та теплою. Така погода протримається до кінця тижня, а вихідні мають бути останніми теплими цієї осені.

Синоптик Наталка Діденко радить використати останні теплі дні з насолодою та користю. Цікаво: Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області У більшості областей України без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря найближчої ночі становитиме +5+11 градусів, а вдень +14+19 градусів, на Заході ще тепліше: +16+22 градуси. У Києві малоймовірні дощі, тумани, слабкий південний вітер. Температура повітря протягом дня +15+17 градусів. Прогноз погоди на п'ятницю, 25 жовтня, у містах України: Ужгород – +20…+22 Львів – +20…+22 Івано-Франківськ – +19…+21 Тернопіль – +18…+20 Чернівці – +19…+21 Хмельницький – +15…+17 Луцьк – +17…+19 Рівне – +17…+19 Житомир – +15…+17 Вінниця – +14…+16 Одеса – +17…+19 Миколаїв – +17…+19 Херсон – +16…+18 Сімферополь – +17…+19 Кропивницький – +14…+16 Черкаси – +14…+16 Чернігів – +14…+16 Суми – +14…+16 Полтава – +14…+16 Дніпро – +14…+16 Запоріжжя – +17…+19 Донецьк – +15…+17 Луганськ – +15…+17 Харків – +14…+16 Київ – +14…+16

Прогноз погоди на п'ятницю, 25 жовтня, від Укргідрометцентру