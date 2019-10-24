Прогноз погоди на 25 жовтня: в Україні буде сухо і тепло
Погода в Україні у п'ятницю, 25 жовтня, буде сухою, маловітряною та теплою. Така погода протримається до кінця тижня, а вихідні мають бути останніми теплими цієї осені.
Синоптик Наталка Діденко радить використати останні теплі дні з насолодою та користю.
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У більшості областей України без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря найближчої ночі становитиме +5+11 градусів, а вдень +14+19 градусів, на Заході ще тепліше: +16+22 градуси.
У Києві малоймовірні дощі, тумани, слабкий південний вітер. Температура повітря протягом дня +15+17 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 25 жовтня, у містах України:
Ужгород – +20…+22
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +19…+21
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +19…+21
Хмельницький – +15…+17
Луцьк – +17…+19
Рівне – +17…+19
Житомир – +15…+17
Вінниця – +14…+16
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +16…+18
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +14…+16
Суми – +14…+16
Полтава – +14…+16
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +17…+19
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +14…+16
Київ – +14…+16
Прогноз погоди на п'ятницю, 25 жовтня, від Укргідрометцентру
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