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      Прогноз погоди на 25 жовтня: в Україні буде сухо і тепло

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      Погода 25 жовтня 2019 Україна: яку погоду обіцяють синоптики
      Прогноз погоди на 25 жовтня / zak-kor.net

      Погода в Україні у п'ятницю, 25 жовтня, буде сухою, маловітряною та теплою. Така погода протримається до кінця тижня, а вихідні мають бути останніми теплими цієї осені.

      Синоптик Наталка Діденко радить використати останні теплі дні з насолодою та користю.

      Цікаво: Україну вкриє густий туман: синоптики назвали області

      У більшості областей України без опадів, тумани, вітер південний, слабкий. Температура повітря найближчої ночі становитиме +5+11 градусів, а вдень +14+19 градусів, на Заході ще тепліше: +16+22 градуси.

      У Києві малоймовірні дощі, тумани, слабкий південний вітер. Температура повітря протягом дня +15+17 градусів.

      Прогноз погоди на п'ятницю, 25 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +20…+22

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +19…+21

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +19…+21

      Хмельницький – +15…+17

      Луцьк – +17…+19

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +16…+18

      Сімферополь – +17…+19

      Кропивницький – +14…+16

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +14…+16

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +14…+16

      Запоріжжя – +17…+19

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +14…+16

      Київ – +14…+16

      Прогноз погоди в Україні на 25 жовтня
      Прогноз погоди на п'ятницю, 25 жовтня, від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Погода
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