Прогноз погоды на 25 сентября: везде солнечно, но не на Западе

Погода в Украине в среду, 25 сентября, будет теплой и солнечной в большинстве областей. Только на Запад придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

Наталья Диденко в фейсбуке отметила, что дожди с запада вечером достигнут Винницкую и Житомирскую области.

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Днем температура воздуха будет колебаться от +14 до +18 градусов. На Западе синоптики обещают местами от +15 до +22 градусов тепла.

Ближайшей ночью заморозки будут на Севере и Востоке Украины. На остальной территории ночью от +4 до +9 градусов, на юге – до +13 градусов тепла.

В Киеве 25 сентября осадков не будет. Ближайшей ночью – +3...+5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0...-2 градуса. Днем в столице около 15 градусов.

Прогноз погоды на среду, 25 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +17...+19

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +18...+20

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +19...+21

Луцк – +16...+18

Ровно – +17...+19

Житомир – +15...+17

Винница – +17...+19

Одесса – +18...+20

Николаев – +18...+20

Херсон – +19...+21

Симферополь – +19...+21

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +14...+16

Суммы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр – +16...+18

Запорожье – +18...+20

Донецк – +13...+15

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15

Киев – +14...+16



Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 25 сентября