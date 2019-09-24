Прогноз погоды на 25 сентября: везде солнечно, но не на Западе
Погода в Украине в среду, 25 сентября, будет теплой и солнечной в большинстве областей. Только на Запад придет атмосферный фронт, который принесет дожди.
Наталья Диденко в фейсбуке отметила, что дожди с запада вечером достигнут Винницкую и Житомирскую области.
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Днем температура воздуха будет колебаться от +14 до +18 градусов. На Западе синоптики обещают местами от +15 до +22 градусов тепла.
Ближайшей ночью заморозки будут на Севере и Востоке Украины. На остальной территории ночью от +4 до +9 градусов, на юге – до +13 градусов тепла.
В Киеве 25 сентября осадков не будет. Ближайшей ночью – +3...+5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0...-2 градуса. Днем в столице около 15 градусов.
Прогноз погоды на среду, 25 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +17...+19
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +18...+20
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +19...+21
Луцк – +16...+18
Ровно – +17...+19
Житомир – +15...+17
Винница – +17...+19
Одесса – +18...+20
Николаев – +18...+20
Херсон – +19...+21
Симферополь – +19...+21
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +14...+16
Суммы – +13...+15
Полтава – +14...+16
Днепр – +16...+18
Запорожье – +18...+20
Донецк – +13...+15
Луганск – +13...+15
Харьков – +13...+15
Киев – +14...+16
Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 25 сентября