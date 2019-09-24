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      Прогноз погоды на 25 сентября: везде солнечно, но не на Западе

      21 Читати новину українською
      Погода 25 сентября 2019 Украина: везде солнечно, но не на Западе
      Прогноз погоды на 25 сентября / pinterest.ru

      Погода в Украине в среду, 25 сентября, будет теплой и солнечной в большинстве областей. Только на Запад придет атмосферный фронт, который принесет дожди.

      Наталья Диденко в фейсбуке отметила, что дожди с запада вечером достигнут Винницкую и Житомирскую области.

      Читайте также: Заморозки в Украине: где будет холоднее всего

      Днем температура воздуха будет колебаться от +14 до +18 градусов. На Западе синоптики обещают местами от +15 до +22 градусов тепла.

      Ближайшей ночью заморозки будут на Севере и Востоке Украины. На остальной территории ночью от +4 до +9 градусов, на юге – до +13 градусов тепла.

      В Киеве 25 сентября осадков не будет. Ближайшей ночью – +3...+5 градусов, в окрестностях города местами заморозки 0...-2 градуса. Днем в столице около 15 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 25 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +17...+19

      Ивано-Франковск – +16...+18

      Тернополь – +18...+20

      Черновцы – +18...+20

      Хмельницкий – +19...+21

      Луцк – +16...+18

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +15...+17

      Винница – +17...+19

      Одесса – +18...+20

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +19...+21

      Симферополь – +19...+21

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +15...+17

      Чернигов – +14...+16

      Суммы – +13...+15

      Полтава – +14...+16

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +18...+20

      Донецк – +13...+15

      Луганск – +13...+15

      Харьков – +13...+15

      Киев – +14...+16

      погода 25 вересня україна
      Прогноз погоды от Укргидрометцентра на 25 сентября

      blog_ava
      Заморозки в Украине: где будет холоднее всего
      сегодня
      4200
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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