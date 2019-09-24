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      Прогноз погоди на 25 вересня: всюди сонячно, але не на Заході

      100 Читать новость на русском
      Погода 25 вересня 2019 Україна: всюди сонячно, але не на Заході
      Прогноз погоди на 25 вересня / pinterest.ru

      Погода в Україні у середу, 25 вересня, буде теплою та сонячною у більшості областей. Лише на Захід прийде атмосферний фронт, який принесе дощі.

      Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що дощі із заходу надвечір досягнуть Вінниччини та Житомирщини.

      Читайте також: Заморозки в Україні: де буде найхолодніше

      Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +18 градусів. На Заході синоптики обіцяють місцями від +15 до +22 градусів тепла.

      Найближчої ночі заморозки будуть на Півночі та Сході України. На решті території вночі від +4 до +9 градусів, на Півдні – до +13 градусів тепла.

      У Києві 25 вересня опадів не буде. Найближчої ночі – +3...+5 градусів, на околицях міста подекуди заморозки 0...-2 градуси. Вдень у столиці близько +15 градусів.

      Прогноз погоди на середу, 25 вересня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +17…+19

      Івано-Франківськ – +16…+18

      Тернопіль – +18…+20

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +19…+21

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +17…+19

      Житомир – +15…+17

      Вінниця – +17…+19

      Одеса – +18…+20

      Миколаїв – +18…+20

      Херсон – +19…+21

      Сімферополь – +19…+21

      Кропивницький – +16…+18

      Черкаси – +15…+17

      Чернігів – +14…+16

      Суми – +13…+15

      Полтава – +14…+16

      Дніпро – +16…+18

      Запоріжжя –+18…+20

      Донецьк – +13…+15

      Луганськ – +13…+15

      Харків – +13…+15

      Київ – +14…+16

      погода 25 вересня україна
      Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 вересня

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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