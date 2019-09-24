Прогноз погоди на 25 вересня: всюди сонячно, але не на Заході

Погода в Україні у середу, 25 вересня, буде теплою та сонячною у більшості областей. Лише на Захід прийде атмосферний фронт, який принесе дощі.

Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що дощі із заходу надвечір досягнуть Вінниччини та Житомирщини.

Читайте також: Заморозки в Україні: де буде найхолодніше

Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +18 градусів. На Заході синоптики обіцяють місцями від +15 до +22 градусів тепла.

Найближчої ночі заморозки будуть на Півночі та Сході України. На решті території вночі від +4 до +9 градусів, на Півдні – до +13 градусів тепла.

У Києві 25 вересня опадів не буде. Найближчої ночі – +3...+5 градусів, на околицях міста подекуди заморозки 0...-2 градуси. Вдень у столиці близько +15 градусів.

Прогноз погоди на середу, 25 вересня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +17…+19

Івано-Франківськ – +16…+18

Тернопіль – +18…+20

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +19…+21

Луцьк – +16…+18

Рівне – +17…+19

Житомир – +15…+17

Вінниця – +17…+19

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +18…+20

Херсон – +19…+21

Сімферополь – +19…+21

Кропивницький – +16…+18

Черкаси – +15…+17

Чернігів – +14…+16

Суми – +13…+15

Полтава – +14…+16

Дніпро – +16…+18

Запоріжжя –+18…+20

Донецьк – +13…+15

Луганськ – +13…+15

Харків – +13…+15

Київ – +14…+16



Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 вересня