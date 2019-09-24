Прогноз погоди на 25 вересня: всюди сонячно, але не на Заході
Погода в Україні у середу, 25 вересня, буде теплою та сонячною у більшості областей. Лише на Захід прийде атмосферний фронт, який принесе дощі.
Наталка Діденко у фейсбуці зазначила, що дощі із заходу надвечір досягнуть Вінниччини та Житомирщини.
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Вдень температура повітря коливатиметься від +14 до +18 градусів. На Заході синоптики обіцяють місцями від +15 до +22 градусів тепла.
Найближчої ночі заморозки будуть на Півночі та Сході України. На решті території вночі від +4 до +9 градусів, на Півдні – до +13 градусів тепла.
У Києві 25 вересня опадів не буде. Найближчої ночі – +3...+5 градусів, на околицях міста подекуди заморозки 0...-2 градуси. Вдень у столиці близько +15 градусів.
Прогноз погоди на середу, 25 вересня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +17…+19
Івано-Франківськ – +16…+18
Тернопіль – +18…+20
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +19…+21
Луцьк – +16…+18
Рівне – +17…+19
Житомир – +15…+17
Вінниця – +17…+19
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +18…+20
Херсон – +19…+21
Сімферополь – +19…+21
Кропивницький – +16…+18
Черкаси – +15…+17
Чернігів – +14…+16
Суми – +13…+15
Полтава – +14…+16
Дніпро – +16…+18
Запоріжжя –+18…+20
Донецьк – +13…+15
Луганськ – +13…+15
Харків – +13…+15
Київ – +14…+16
Прогноз погоди від Укргідрометцентру на 25 вересня