Прогноз погоды на 26 августа: в Украине будет жарко, однако в части пройдут дожди

Погода в Украине в воскресенье, 26 августа, будет и далее жаркой. В большинстве областей будет сухо и солнечно, только на западе страны ожидаются дожди с грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"26 августа в Украине будет очень тепло, +26+30 градусов. На юге +29+32 градуса. Сухо, солнечно в большинстве областей. На западе остается вероятность локальных грозовых дождей. Правда, ближе к Карпатам", – говорится в сообщении синоптика.

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Вместе с тем погода в Киеве 26 августа будет сухой и солнечной с дневной температурой воздуха +28+30 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 августа, в городах Украины:

Ужгород – +26...+28

Львов – +22...+24

Ивано-Франковск – +24...+26

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +26...+28

Хмельницкий – +27...+29

Луцк – +23...+25

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +29...+31

Одесса – +32...+34

Николаев – +32...+34

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +30...+32

Черкассы – +29...+31

Чернигов – +28...+30

Сумы – +27...+29

Полтава – +29...+31

Днепр – +30...+32

Запорожье – +32...+34

Донецк – +29...+31

Луганск – +29...+31

Харьков – +29...+31

Киев – +29...+31



Прогноз погоды на 26 августа от Укргидрометцентра