Прогноз погоды на 26 августа: в Украине будет жарко, однако в части пройдут дожди
Погода в Украине в воскресенье, 26 августа, будет и далее жаркой. В большинстве областей будет сухо и солнечно, только на западе страны ожидаются дожди с грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"26 августа в Украине будет очень тепло, +26+30 градусов. На юге +29+32 градуса. Сухо, солнечно в большинстве областей. На западе остается вероятность локальных грозовых дождей. Правда, ближе к Карпатам", – говорится в сообщении синоптика.
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Вместе с тем погода в Киеве 26 августа будет сухой и солнечной с дневной температурой воздуха +28+30 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 26 августа, в городах Украины:
Ужгород – +26...+28
Львов – +22...+24
Ивано-Франковск – +24...+26
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +26...+28
Хмельницкий – +27...+29
Луцк – +23...+25
Ровно – +26...+28
Житомир – +27...+29
Винница – +29...+31
Одесса – +32...+34
Николаев – +32...+34
Херсон – +32...+34
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +30...+32
Черкассы – +29...+31
Чернигов – +28...+30
Сумы – +27...+29
Полтава – +29...+31
Днепр – +30...+32
Запорожье – +32...+34
Донецк – +29...+31
Луганск – +29...+31
Харьков – +29...+31
Киев – +29...+31