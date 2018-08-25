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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Прогноз погоди на 26 серпня: в Україні буде спекотно, проте в частині пройдуть дощі

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Прогноз погоди в Україні на 26 серпня
Прогноз погоди в Україні на 26 серпня / Фото з вільних мереж

Погода в Україні в неділю, 26 серпня, буде надалі спекотною. У більшості областей буде сухо та сонячно, тільки на заході країни очікуються дощі з грозами.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко.

"26 серпня в Україні буде дуже тепло, +26+30 градусів. На півдні +29+32 градуси. Сухо, сонячно у більшості областей. На заході залишається ймовірність локальних грозових дощів. Щоправда, ближче до Карпат", – мовиться у повідомленні синоптика.

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Водночас погода у Києві 26 серпня буде сухою та сонячною з денною температурою повітря +28+30 градусів.

Прогноз погоди на неділю, 26 серпня, у містах України:

Ужгород – +26...+28

Львів – +22...+24

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +26...+28

Хмельницький – +27...+29

Луцьк – +23...+25

Рівне – +26...+28

Житомир – +27...+29

Вінниця – +29...+31

Одеса – +32...+34

Миколаїв – +32...+34

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +30...+32

Черкаси – +29...+31

Чернігів – +28...+30

Суми – +27...+29

Полтава – +29...+31

Дніпро – +30...+32

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +29...+31

Луганськ – +29...+31

Харків – +29...+31

Київ – +29...+31

Погода прогноз Україна неділя 26 серпня
Прогноз погоди на 26 серпня від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Спека в Україні Погода
Джерело: 24 Канал
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