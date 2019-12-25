Прогноз погоды на 26 декабря: в Украине дальше дожди, на Западе мокрый снег

Погода в Украине в четверг, 26 декабря, будет холодной и дождливой. Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы.

Температура воздуха практически одинакова, +3...+7 градусов, на Западе кое-где 0...+3 градуса, в Крыму до +9 градусов.

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Пониженное атмосферное давление, атмосферные фронты циклона, влажность, плотная облачность, туманы, дожди, мокрый снег – все это завтра будет в Украине,

– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

В Киеве 26 декабря будет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+6 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 26 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +3...+5

Львов – +2...+4

Ивано-Франковск – +1...+3

Тернополь – +1...+3

Черновцы – +1...+3

Хмельницкий – +1...+3

Луцк – +1...+3

Ровно – +1...+3

Житомир – +3...+5

Винница – +3...+5

Одесса – +4...+6

Николаев – +4...+6

Херсон – +5...+7

Симферополь – +6...+8

Кропивницкий – +3...+5

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +2...+4

Полтава – +3...+5

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +2...+4

Харьков – +3...+5

Киев – +4...+6



Прогноз погоды на четверг, 26 декабря, от Укргидрометцентра