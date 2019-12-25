Прогноз погоды на 26 декабря: в Украине дальше дожди, на Западе мокрый снег
Погода в Украине в четверг, 26 декабря, будет холодной и дождливой. Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы.
Температура воздуха практически одинакова, +3...+7 градусов, на Западе кое-где 0...+3 градуса, в Крыму до +9 градусов.
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Пониженное атмосферное давление, атмосферные фронты циклона, влажность, плотная облачность, туманы, дожди, мокрый снег – все это завтра будет в Украине,
– пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.
В Киеве 26 декабря будет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+6 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 26 декабря, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +2...+4
Ивано-Франковск – +1...+3
Тернополь – +1...+3
Черновцы – +1...+3
Хмельницкий – +1...+3
Луцк – +1...+3
Ровно – +1...+3
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +4...+6
Николаев – +4...+6
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +3...+5
Сумы – +2...+4
Полтава – +3...+5
Днепр – +4...+6
Запорожье – +5...+7
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – +4...+6