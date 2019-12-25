17:16
25 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин остановил владыку морей. Битва экстрасенсов в России
      Вєсті Кремля
      21:46, 24 декабря
      Вести.UA Танки для Украины от Вакарчука. "Тиктокер" Кличко
      Вєсті.UA
      20:09, 24 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ИГОРНЫЙ БИЗНЕС

      Прогноз погоды на 26 декабря: в Украине дальше дожди, на Западе мокрый снег

      69 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 26 декабря / pixabay

      Погода в Украине в четверг, 26 декабря, будет холодной и дождливой. Ветер будет с северо-запада, в западных областях возможны сильные порывы.

      Температура воздуха практически одинакова, +3...+7 градусов, на Западе кое-где 0...+3 градуса, в Крыму до +9 градусов.

      К теме: Украину накроет непогода: где ждать мокрый снег, гололед и порывы ветра

      Пониженное атмосферное давление, атмосферные фронты циклона, влажность, плотная облачность, туманы, дожди, мокрый снег – все это завтра будет в Украине,
      – пишет на своей фейсбук-странице украинский синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве 26 декабря будет дождь, температура воздуха будет колебаться в пределах +5...+6 градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 26 декабря, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +2...+4

      Ивано-Франковск – +1...+3

      Тернополь – +1...+3

      Черновцы – +1...+3

      Хмельницкий – +1...+3

      Луцк – +1...+3

      Ровно – +1...+3

      Житомир – +3...+5

      Винница – +3...+5

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +4...+6

      Херсон – +5...+7

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +3...+5

      Сумы – +2...+4

      Полтава – +3...+5

      Днепр – +4...+6

      Запорожье – +5...+7

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +3...+5

      Киев – +4...+6


      Прогноз погоды на четверг, 26 декабря, от Укргидрометцентра

      Крымским мостом проехал первый пассажирский поезд: Украина возбудила дело
      сегодня
      700
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 14:28 Что есть, чтобы быть здоровым: тренды питания в 2019 году
      Анастасія Лукашевська 101
      сегодня , 12:00 Суверенитет в обмен на деньги, или Три кита российской "дружбы"
      Віталій Портников 670
      24 декабря , 07:30 Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься
      91
      сегодня , 11:00 Лучшие музыкальные альбомы 2019 от мировых и украинских исполнителей
      Олена Булан 120
      сегодня , 10:00 Как изменения климата повлияли на здоровье человечества в 2019 году и сколько людей погибло
      Анастасія Кушпіт 158
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук