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      Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні далі дощитиме, на Заході мокрий сніг

      21 Читать новость на русском
      Прогноз погоди на 26 грудня / pixabay

      Погода в Україні у четвер, 26 грудня, буде холодною і дощовою. Вітер буде з північного заходу, у західних областях можливі сильні пориви.

      Температура повітря практично однакова, +3...+7 градусів, на Заході подекуди 0...+3 градуси, в Криму до +9 градусів.

      До теми: Україну накриє негода: де чекати мокрий сніг, ожеледицю та шквали вітру

      Знижений атмосферний тиск, атмосферні фронти циклону, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг – все це завтра буде в Україні,
      – пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.

      У Києві 26 грудня буде дощ, температура повітря коливатиметься в межах +5...+6 градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 26 грудня, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +2…+4

      Івано-Франківськ – +1…+3

      Тернопіль – +1…+3

      Чернівці – +1…+3

      Хмельницький – +1…+3

      Луцьк – +1…+3

      Рівне – +1…+3

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +5…+7

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +3…+5

      Суми – +2…+4

      Полтава – +3…+5

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +5…+7

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +3…+5

      Київ – +4…+6


      Прогноз погоди на четвер, 26 грудня, від Укргідрометцентру

      Україну накриє негода: де чекати мокрий сніг, ожеледицю та шквали вітру
      сьогодні
      12476
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Погода
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