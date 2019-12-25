Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні далі дощитиме, на Заході мокрий сніг
Погода в Україні у четвер, 26 грудня, буде холодною і дощовою. Вітер буде з північного заходу, у західних областях можливі сильні пориви.
Температура повітря практично однакова, +3...+7 градусів, на Заході подекуди 0...+3 градуси, в Криму до +9 градусів.
До теми: Україну накриє негода: де чекати мокрий сніг, ожеледицю та шквали вітру
Знижений атмосферний тиск, атмосферні фронти циклону, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг – все це завтра буде в Україні,
– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко.
У Києві 26 грудня буде дощ, температура повітря коливатиметься в межах +5...+6 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 26 грудня, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +2…+4
Івано-Франківськ – +1…+3
Тернопіль – +1…+3
Чернівці – +1…+3
Хмельницький – +1…+3
Луцьк – +1…+3
Рівне – +1…+3
Житомир – +3…+5
Вінниця – +3…+5
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +5…+7
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +3…+5
Суми – +2…+4
Полтава – +3…+5
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +5…+7
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +3…+5
Київ – +4…+6