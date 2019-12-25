Прогноз погоди на 26 грудня: в Україні далі дощитиме, на Заході мокрий сніг

Погода в Україні у четвер, 26 грудня, буде холодною і дощовою. Вітер буде з північного заходу, у західних областях можливі сильні пориви.

Температура повітря практично однакова, +3...+7 градусів, на Заході подекуди 0...+3 градуси, в Криму до +9 градусів. До теми: Україну накриє негода: де чекати мокрий сніг, ожеледицю та шквали вітру Знижений атмосферний тиск, атмосферні фронти циклону, вологість, щільна хмарність, тумани, дощі, мокрий сніг – все це завтра буде в Україні,

– пише на своїй фейсбук-сторінці українська синоптикиня Наталка Діденко. У Києві 26 грудня буде дощ, температура повітря коливатиметься в межах +5...+6 градусів. Прогноз погоди на четвер, 26 грудня, у містах України: Ужгород – +3…+5 Львів – +2…+4 Івано-Франківськ – +1…+3 Тернопіль – +1…+3 Чернівці – +1…+3 Хмельницький – +1…+3 Луцьк – +1…+3 Рівне – +1…+3 Житомир – +3…+5 Вінниця – +3…+5 Одеса – +4…+6 Миколаїв – +4…+6 Херсон – +5…+7 Сімферополь – +6…+8 Кропивницький – +3…+5 Черкаси – +3…+5 Чернігів – +3…+5 Суми – +2…+4 Полтава – +3…+5 Дніпро – +4…+6 Запоріжжя – +5…+7 Донецьк – +3…+5 Луганськ – +2…+4 Харків – +3…+5 Київ – +4…+6

Прогноз погоди на четвер, 26 грудня, від Укргідрометцентру