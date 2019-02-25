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      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину

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      Погода 26 февраля 2019 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 26 февраля / фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 26 февраля, будет ветрено и мокро. Температура воздуха, хоть и не до "минуса", однако заметно снизится.

      Небо во вторник затянет облаками, днем везде, кроме западных регионов, будет падать мокрый снег. К вечеру он доберется и туда, прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Порывистый северо-западный ветер усилится до сильного, местами до 15-20 метров за секунду. Это много, поэтому укутывайтесь плотнее. Мокрый снег снова появится. Ожидается практически везде, лишь в западных и южных областей Украины дойдет аж вечером. Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом.,
      – отмечает специалист.

      Теплее всего будет в ряде западных регионов. Говорится, в частности, о Буковине, Прикарпатье, а также Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровненской областях. Там воздух прогреется до +4...+6 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет в северных Киевской и Сумской областях. Там столбики термометров достигнут отметок в +1...+3 градуса.

      В столице Диденко прогнозирует довольно неприятную погоду.

      "Небо затянет облаками, начнет летать мокрый снег, может с дождем, похолодает до +1 градуса и все это будет пронизано колючим ветром", – пишет она.

      Так, в Киеве – мокрый снег с дождем, температура воздуха – +1...+3 градуса.

      Прогноз погоды на вторник, 26 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +4...+6

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +3...+5

      Винница – +2...+4

      Одесса – +3...+5

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +3...+5

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы- + 1... + 3

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +3...+5

      Донецк – +2...+4

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +2...+4

      Киев – +1...+3

      погода на лютий прогноз погоди на 26 лютого погода в Україні в лютому
      Прогноз погоды на вторник, 26 февраля, от Укргидрометцентра

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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