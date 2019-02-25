Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
Погода в Украине во вторник, 26 февраля, будет ветрено и мокро. Температура воздуха, хоть и не до "минуса", однако заметно снизится.
Небо во вторник затянет облаками, днем везде, кроме западных регионов, будет падать мокрый снег. К вечеру он доберется и туда, прогнозирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Порывистый северо-западный ветер усилится до сильного, местами до 15-20 метров за секунду. Это – много, поэтому укутывайтесь плотнее. Мокрый снег снова появится. Ожидается практически везде, лишь в западных и южных областей Украины дойдет аж вечером. Там, где будет теплее, мокрый снег будет чередоваться с дождем или туманом.,
– отмечает специалист.
Теплее всего будет в ряде западных регионов. Говорится, в частности, о Буковине, Прикарпатье, а также Львовской, Тернопольской, Волынской и Ровненской областях. Там воздух прогреется до +4...+6 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет в северных Киевской и Сумской областях. Там столбики термометров достигнут отметок в +1...+3 градуса.
В столице Диденко прогнозирует довольно неприятную погоду.
"Небо затянет облаками, начнет летать мокрый снег, может с дождем, похолодает до +1 градуса и все это будет пронизано колючим ветром", – пишет она.
Так, в Киеве – мокрый снег с дождем, температура воздуха – +1...+3 градуса.
Прогноз погоды на вторник, 26 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +4...+6
Ровно – +4...+6
Житомир – +3...+5
Винница – +2...+4
Одесса – +3...+5
Николаев – +3...+5
Херсон – +3...+5
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы- + 1... + 3
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +3...+5
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на вторник, 26 февраля, от Укргидрометцентра