Прогноз погоди на 26 лютого: уривчастий вітер і мокрий сніг увірвуться в Україну
Погода в Україні у вівторок, 26 лютого, буде вітряно та мокро. Температура повітря, хоч і не до "мінуса", проте помітно знизиться.
Небо у вівторок затягне хмарами, вдень усюди, окрім західних регіонів, падатиме мокрий сніг. До вечора він добереться і туди, прогнозує український синоптик Наталка Діденко.
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Поривчастий північно-західний вітер посилиться до сильного, місцями до 15 – 20 метрів за секунду. Це – багато, тому закутуйтесь щільніше. Мокрий сніг знову з'явиться. Очікується практично скрізь, лише до західних і південних областей України дійде аж ввечері. Там, де буде тепліше, мокрий сніг чергуватиметься із дощем чи мрякою,
– зазначає фахівець.
Найтепліше буде у низці західних регіонів. Мовиться, зокрема, про Буковину, Прикарпаття, а також Львівську, Тернопільську, Волинську і Рівненську області. Там повітря прогріється до +4...+6 градусів.
Найхолодніше, своєю чергою, буде у північних Київській і Сумській областях. Там стовпчики термометрів досягнуть позначок у +1...+3 градуси.
У столиці Діденко прогнозує досить неприємну погоду.
"Небо затягне хмарами, почне літати мокрий сніг, може із дощем, похолодає до +1 градуса і все це буде пронизане колючим вітром", – пише вона.
Так, у Києві – мокрий сніг із дощем, температура повітря – +1...+3 градуси.
Прогноз погоди на вівторок, 26 лютого, у містах України:
Ужгород – +3…+5
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4…+6
Житомир – +3…+5
Вінниця – +2…+4
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +2…+4
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +2…+4
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +2…+4
Луганськ – +2…+4
Харків – +2…+4
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на вівторок, 26 лютого, від Укргідрометцентру