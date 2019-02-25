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      Прогноз погоди на 26 лютого: уривчастий вітер і мокрий сніг увірвуться в Україну

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      Погода 26 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 26 лютого / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у вівторок, 26 лютого, буде вітряно та мокро. Температура повітря, хоч і не до "мінуса", проте помітно знизиться.

      Небо у вівторок затягне хмарами, вдень усюди, окрім західних регіонів, падатиме мокрий сніг. До вечора він добереться і туди, прогнозує український синоптик Наталка Діденко.

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      Поривчастий північно-західний вітер посилиться до сильного, місцями до 15 – 20 метрів за секунду. Це – багато, тому закутуйтесь щільніше. Мокрий сніг знову з'явиться. Очікується практично скрізь, лише до західних і південних областей України дійде аж ввечері. Там, де буде тепліше, мокрий сніг чергуватиметься із дощем чи мрякою,
      – зазначає фахівець.

      Найтепліше буде у низці західних регіонів. Мовиться, зокрема, про Буковину, Прикарпаття, а також Львівську, Тернопільську, Волинську і Рівненську області. Там повітря прогріється до +4...+6 градусів.

      Найхолодніше, своєю чергою, буде у північних Київській і Сумській областях. Там стовпчики термометрів досягнуть позначок у +1...+3 градуси.

      У столиці Діденко прогнозує досить неприємну погоду.

      "Небо затягне хмарами, почне літати мокрий сніг, може із дощем, похолодає до +1 градуса і все це буде пронизане колючим вітром", – пише вона.

      Так, у Києві – мокрий сніг із дощем, температура повітря – +1...+3 градуси.

      Прогноз погоди на вівторок, 26 лютого, у містах України:

      Ужгород – +3…+5

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +2…+4

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +2…+4

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +2…+4

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +2…+4

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +2…+4

      Київ – +1…+3

      погода на лютий прогноз погоди на 26 лютого погода в Україні в лютому
      Прогноз погоди на вівторок, 26 лютого, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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