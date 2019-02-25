Прогноз погоди на 26 лютого: уривчастий вітер і мокрий сніг увірвуться в Україну

Погода в Україні у вівторок, 26 лютого, буде вітряно та мокро. Температура повітря, хоч і не до "мінуса", проте помітно знизиться.

Небо у вівторок затягне хмарами, вдень усюди, окрім західних регіонів, падатиме мокрий сніг. До вечора він добереться і туди, прогнозує український синоптик Наталка Діденко.

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Поривчастий північно-західний вітер посилиться до сильного, місцями до 15 – 20 метрів за секунду. Це – багато, тому закутуйтесь щільніше. Мокрий сніг знову з'явиться. Очікується практично скрізь, лише до західних і південних областей України дійде аж ввечері. Там, де буде тепліше, мокрий сніг чергуватиметься із дощем чи мрякою,

– зазначає фахівець.

Найтепліше буде у низці західних регіонів. Мовиться, зокрема, про Буковину, Прикарпаття, а також Львівську, Тернопільську, Волинську і Рівненську області. Там повітря прогріється до +4...+6 градусів.

Найхолодніше, своєю чергою, буде у північних Київській і Сумській областях. Там стовпчики термометрів досягнуть позначок у +1...+3 градуси.

У столиці Діденко прогнозує досить неприємну погоду.

"Небо затягне хмарами, почне літати мокрий сніг, може із дощем, похолодає до +1 градуса і все це буде пронизане колючим вітром", – пише вона.

Так, у Києві – мокрий сніг із дощем, температура повітря – +1...+3 градуси.

Прогноз погоди на вівторок, 26 лютого, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4…+6

Житомир – +3…+5

Вінниця – +2…+4

Одеса – +3…+5

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +3…+5

Сімферополь – +2…+4

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +2…+4

Луганськ – +2…+4

Харків – +2…+4

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на вівторок, 26 лютого, від Укргідрометцентру