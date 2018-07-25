Прогноз погоды на 26 июля: на Западе и в северной части Украины пройдут дожди с грозами
В четверг, 26 июля, стоит ожидать осадков на Западе и Севере страны. Местами сильные ливни с грозами. На остальной территории – без существенных осадков, а на Юге – жара.
Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Какой будет погода в августе в Украине: прогноз от синоптика
Где дожди? Преимущественно там, где и были. Запад, Север. Дотянет до Одесской, Винницкой области. На остальной территории – без существенных осадков, только во второй половине дня на Луганщине локальные дождики,
– пишет Наталья Диденко.
Температура воздуха 26 июня будет самой низкой на Западе – +25...+29 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +25 до +34 градусов. На Юге и Востоке страны температура самая высокая – +30...+34 градусов. На Севере и в центральной части +26...+30 градусов.
Прогноз погоды на четверг, 26 июля, в городах Украины:
Ужгород – +27...+29
Львов – +25...+27
Ивано-Франковск – +25...+27
Тернополь – +26...+28
Черновцы – +25...+27
Хмельницкий – +26...+28
Луцк – +25...+27
Ровно – +26...+28
Житомир – +27...+29
Винница – +26...+28
Одесса – +30...+32
Николаев – +31...+33
Херсон – +32...+34
Симферополь – +32...+34
Кропивницкий – +28...+30
Черкассы – +27...+29
Чернигов – +27...+29
Сумы – +27...+29
Полтава – +27...+29
Днепр – +32...+34
Запорожье – +32...+34
Донецк – +32...+34
Луганск – +32...+34
Харьков – +30...+32
Киев – +27...+29
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 26 июля