17:03
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ПРАВЫЙ СЕКТОР

Прогноз погоды на 26 июля: на Западе и в северной части Украины пройдут дожди с грозами

46 Читати новину українською
Прогноз погоды в Украине на 26 июля
Прогноз погоды в Украине на 26 июля / Фото из открытых источников

В четверг, 26 июля, стоит ожидать осадков на Западе и Севере страны. Местами сильные ливни с грозами. На остальной территории – без существенных осадков, а на Юге – жара.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

Читайте также: Какой будет погода в августе в Украине: прогноз от синоптика

Где дожди? Преимущественно там, где и были. Запад, Север. Дотянет до Одесской, Винницкой области. На остальной территории – без существенных осадков, только во второй половине дня на Луганщине локальные дождики,
– пишет Наталья Диденко.

Температура воздуха 26 июня будет самой низкой на Западе – +25...+29 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +25 до +34 градусов. На Юге и Востоке страны температура самая высокая – +30...+34 градусов. На Севере и в центральной части +26...+30 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 26 июля, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +32...+34

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +30...+32

Киев – +27...+29

погода, погода на 26 липня, погода в Києві
Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 26 июля

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
"Это катастрофа": в сети показали шокирующие фото с курортов оккупированного Крыма
 17 июля , 16:43
Обнародованы новые детали конфликта между медуниверситетом и студенткой из Туркменистана
 19 февраля , 21:43
Рибери пропустит первую игру 1/8 ЛЧ против "Арсенала"
 10 февраля 2014 , 23:47
Сначала мы спали, а затем победили...незаслуженно. Обзор матчей 8-го тура Бундеслиги
 7 октября 2013 , 16:54
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук