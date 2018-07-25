Прогноз погоды на 26 июля: на Западе и в северной части Украины пройдут дожди с грозами

В четверг, 26 июля, стоит ожидать осадков на Западе и Севере страны. Местами сильные ливни с грозами. На остальной территории – без существенных осадков, а на Юге – жара.

Об этом на своей странице в Facebook пишет украинский синоптик Наталья Диденко.

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Где дожди? Преимущественно там, где и были. Запад, Север. Дотянет до Одесской, Винницкой области. На остальной территории – без существенных осадков, только во второй половине дня на Луганщине локальные дождики,

– пишет Наталья Диденко.

Температура воздуха 26 июня будет самой низкой на Западе – +25...+29 градусов. В целом по Украине столбик термометра будет колебаться от +25 до +34 градусов. На Юге и Востоке страны температура самая высокая – +30...+34 градусов. На Севере и в центральной части +26...+30 градусов.

Прогноз погоды на четверг, 26 июля, в городах Украины:

Ужгород – +27...+29

Львов – +25...+27

Ивано-Франковск – +25...+27

Тернополь – +26...+28

Черновцы – +25...+27

Хмельницкий – +26...+28

Луцк – +25...+27

Ровно – +26...+28

Житомир – +27...+29

Винница – +26...+28

Одесса – +30...+32

Николаев – +31...+33

Херсон – +32...+34

Симферополь – +32...+34

Кропивницкий – +28...+30

Черкассы – +27...+29

Чернигов – +27...+29

Сумы – +27...+29

Полтава – +27...+29

Днепр – +32...+34

Запорожье – +32...+34

Донецк – +32...+34

Луганск – +32...+34

Харьков – +30...+32

Киев – +27...+29



Прогноз погоды в городах Украины на четверг, 26 июля