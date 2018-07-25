Прогноз погоди на 26 липня: на Заході та в північній частині України пройдуть дощі з грозами
У четвер, 26 липня, варто очікувати опадів на Заході та Півночі країни. Місцями сильні зливи з грозами. На решті території – без істотних опадів, а на Півдні – спека.
Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.
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Де дощі? Переважно там, де й були. Захід, Північ. Дотягне до Одещини, Вінниччини. На решті території – без істотних опадів, хіба в другій половині дня на Луганщині локальні дощики,
– пише Наталка Діденко.
Температура повітря 26 червня найнижчою буде на Заході – +25...+29 градусів. Загалом по Україні стовпчик термометра коливатиметься від +25 до +34 градусів. На Півдні та Сході країни температура найвища – +30...+34 градусів. На Півночі та в центральній частині +26...+30 градусів.
Прогноз погоди на четвер, 26 липня, у містах України:
Ужгород – +27...+29
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +25...+27
Тернопіль – +26...+28
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +26...+28
Луцьк – +25...+27
Рівне – +26...+28
Житомир – +27...+29
Вінниця – +26...+28
Одеса – +30...+32
Миколаїв – +31...+33
Херсон – +32...+34
Сімферополь – +32...+34
Кропивницький – +28...+30
Черкаси – +27...+29
Чернігів – +27...+29
Суми – +27...+29
Полтава – +27...+29
Дніпро – +32...+34
Запоріжжя – +32...+34
Донецьк – +32...+34
Луганськ – +32...+34
Харків – +30...+32
Київ – +27...+29
Прогноз погоди в Україні на четвер, 26 липня