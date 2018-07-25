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Прогноз погоди на 26 липня: на Заході та в північній частині України пройдуть дощі з грозами

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Прогноз погоди в Україні на 26 липня
Прогноз погоди в Україні на 26 липня / Фото з відкритих джерел

У четвер, 26 липня, варто очікувати опадів на Заході та Півночі країни. Місцями сильні зливи з грозами. На решті території – без істотних опадів, а на Півдні – спека.

Про це на своїй сторінці у Facebook пише український синоптик Наталія Діденко.

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Де дощі? Переважно там, де й були. Захід, Північ. Дотягне до Одещини, Вінниччини. На решті території – без істотних опадів, хіба в другій половині дня на Луганщині локальні дощики,
– пише Наталка Діденко.

Температура повітря 26 червня найнижчою буде на Заході – +25...+29 градусів. Загалом по Україні стовпчик термометра коливатиметься від +25 до +34 градусів. На Півдні та Сході країни температура найвища – +30...+34 градусів. На Півночі та в центральній частині +26...+30 градусів.

Прогноз погоди на четвер, 26 липня, у містах України:

Ужгород – +27...+29

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +25...+27

Тернопіль – +26...+28

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +26...+28

Луцьк – +25...+27

Рівне – +26...+28

Житомир – +27...+29

Вінниця – +26...+28

Одеса – +30...+32

Миколаїв – +31...+33

Херсон – +32...+34

Сімферополь – +32...+34

Кропивницький – +28...+30

Черкаси – +27...+29

Чернігів – +27...+29

Суми – +27...+29

Полтава – +27...+29

Дніпро – +32...+34

Запоріжжя – +32...+34

Донецьк – +32...+34

Луганськ – +32...+34

Харків – +30...+32

Київ – +27...+29

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Прогноз погоди в Україні на четвер, 26 липня

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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