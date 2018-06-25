Прогноз погоды на 26 июня: в Украину постепенно возвращается жара, прохладно – только на западе
Погода в Украине во вторник, 26 июня, будет теплой и солнечной почти по всей территории. В западных регионах еще будет прохладно, там следует ожидать дожди.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Из-за циклонического влияния с севера на Западе ожидаются дожди, которые распространятся на Житомирщину и Винницкую область. И еще немного дождей будет в районе Приазовья. Большинство областей побудут во вторник в сухом воздухе,
– отмечает метеоролог.
По словам Диденко, температура воздуха постепенно будет повышаться после похолодания, поэтому в течение дня по всей территории Украины термометры достигнут отметки в +24...+27 градусов.
В восточных и южных областях будет даже жарко: +25...+30 градусов.
Однако на западе еще будет свежевато, +19...+24 градуса, а в Карпатах вообще прохладно – +11...+18 градусов.
В Киеве во вторник, 26 июня, температура воздуха прогреется до +25, без существенных осадков.
Прогноз погоды на вторник, 26 июня, в городах Украины:
Ужгород – +22...+24
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +19...+21
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +20...+22
Хмельницкий – +21...+23
Луцк – +20...+22
Ровно – +20...+22
Житомир +24...+26
Винница – +24...+26
Одесса – +26...+28
Николаев – +28...+30
Херсон – +29...+31
Симферополь – +29...+31
Кропивницкий – +25...+27
Черкассы – +25...+27
Чернигов – +25...+27
Сумы – +24...+26
Полтава – +25...+27
Днепр – +26...+28
Запорожье – +29...+31
Донецк – +28...+30
Луганск – +29...+31
Харьков – +26...+28
Киев – +23...+25
Прогноз погоды в Украине на вторник, 26 июня, от Укргидрометцентра