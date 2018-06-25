Прогноз погоды на 26 июня: в Украину постепенно возвращается жара, прохладно – только на западе

Погода в Украине во вторник, 26 июня, будет теплой и солнечной почти по всей территории. В западных регионах еще будет прохладно, там следует ожидать дожди.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Из-за циклонического влияния с севера на Западе ожидаются дожди, которые распространятся на Житомирщину и Винницкую область. И еще немного дождей будет в районе Приазовья. Большинство областей побудут во вторник в сухом воздухе,

– отмечает метеоролог.

По словам Диденко, температура воздуха постепенно будет повышаться после похолодания, поэтому в течение дня по всей территории Украины термометры достигнут отметки в +24...+27 градусов.

В восточных и южных областях будет даже жарко: +25...+30 градусов.

Однако на западе еще будет свежевато, +19...+24 градуса, а в Карпатах вообще прохладно – +11...+18 градусов.

В Киеве во вторник, 26 июня, температура воздуха прогреется до +25, без существенных осадков.

Прогноз погоды на вторник, 26 июня, в городах Украины:

Ужгород – +22...+24

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +19...+21

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +20...+22

Хмельницкий – +21...+23

Луцк – +20...+22

Ровно – +20...+22

Житомир +24...+26

Винница – +24...+26

Одесса – +26...+28

Николаев – +28...+30

Херсон – +29...+31

Симферополь – +29...+31

Кропивницкий – +25...+27

Черкассы – +25...+27

Чернигов – +25...+27

Сумы – +24...+26

Полтава – +25...+27

Днепр – +26...+28

Запорожье – +29...+31

Донецк – +28...+30

Луганск – +29...+31

Харьков – +26...+28

Киев – +23...+25



Прогноз погоды в Украине на вторник, 26 июня, от Укргидрометцентра