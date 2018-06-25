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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Прогноз погоди на 26 червня: в Україну поступово повертається спека, прохолодно – лише на заході

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Прогноз погоди в Україні на 26 червня
Прогноз погоди в Україні на 26 червня / фото з відкритих джерел

Погода в Україні у вівторок, 26 червня, буде теплою та сонячною майже по всій території. У західних регіонах ще буде прохолодно, там слід очікувати дощі.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Через циклонічний вплив з півночі на Заході очікуються дощі, які поширяться на Житомирщину та Вінниччину. І ще трохи подощить в районі Приазов'я. Більшість областей побудуть у вівторок у сухому повітрі,
– зазначає метеоролог.

За словами Діденко, температура повітря поступово підвищуватиметься після похолодання, тому протягом дня по всій території України термометри досягнуть позначки у +24...+27 градусів. 

У східних та південних областях буде навіть спекотно: +25...+30 градусів.

Проте на заході ще буде свіжувато, +19...+24 градуси, а в Карпатах взагалі прохолодно – +11...+18 градусів.

У Києві у вівторок, 26 червня, температура повітря прогріється до +25, без істотних опадів.

Прогноз погоди на вівторок, 26 червня, у містах України:

Ужгород – +22…+24

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +19…+21

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +20…+22

Хмельницький – +21…+23

Луцьк – +20…+22

Рівне – +20…+22

Житомир – +24…+26

Вінниця – +24…+26

Одеса – +26…+28

Миколаїв – +28…+30

Херсон – +29…+31

Сімферополь – +29…+31

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +24…+26

Полтава – +25…+27

Дніпро – +26…+28

Запоріжжя – +29…+31

Донецьк – +28…+30

Луганськ – +29…+31

Харків – +26…+28

Київ – +23…+25

погода в Україні
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 26 червня, від Укргідрометцентру

Теги: Новини України Погода
Джерело: 24 канал
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