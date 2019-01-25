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      Прогноз погоды на 26 января: в Украине все еще будет прохладно и снежно

      19 Читати новину українською
      Погода 26 января 2019 Украина: прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды на 26 января / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в субботу, 26 января, будет морозной и на отдельных территориях снежной. Так, на Западе, Севере и Востоке страны синоптики обещают осадки в виде снега и мокрого снега с дождем.

      Ближайшая ночь будет еще холодной, особенно на северо-востоке, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Холоднее всего в субботу, 26 января, будет во Львовской, Луцкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Сумской областях. Температура воздуха – от -2 до -4 градусов мороза.

      Самую теплую погоду синоптики обещают в Крыму – + 8 ... + 10 градусов тепла.

      Скачки атмосферного давления и температуры будут провоцировать некомфортное физическое состояние – поберегите себя от излишеств,
      – отметила синоптик Наталья Диденко.

      В Киеве будет снег и днем ​​и ночью. Температура воздуха от -1 до -3 градусов мороза.

      Прогноз погоды на субботу, 26 января, в городах Украины:

      Ужгород – -1 ... + 1

      Львов – -2 ... -4

      Ивано-Франковск – -1 ... -3

      Тернополь – -2 ... -4

      Черновцы – -1 ... -3

      Хмельницкий – -2 ... -4

      Луцк – -2 ... -4

      Ровно – -2 ... -4

      Житомир – -1 ... -3

      Винница – -1 ... -3

      Одесса – +3 ... + 5

      Николаев – + 2 ... + 4

      Херсон – + 3 ... + 5

      Симферополь – + 8 ... + 10

      Кропивницкий – 0 ... -2

      Черкассы – 0 ... -2

      Чернигов – -1 ... -3

      Сумы – -2 ... -4

      Полтава – 0 ... -2

      Днепр – + 2 ... + 4

      Запорожье – +3 ... + 5

      Донецк – 0 ... + 2

      Луганск – -1 ... + 1

      Харьков – 0 ... + 2

      Киев – -1 ... -3

      погода 26 січня
      Прогноз погоды на 26 января от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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