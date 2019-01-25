Прогноз погоды на 26 января: в Украине все еще будет прохладно и снежно

Погода в Украине в субботу, 26 января, будет морозной и на отдельных территориях снежной. Так, на Западе, Севере и Востоке страны синоптики обещают осадки в виде снега и мокрого снега с дождем.

Ближайшая ночь будет еще холодной, особенно на северо-востоке, передает украинский синоптик Наталья Диденко.

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Холоднее всего в субботу, 26 января, будет во Львовской, Луцкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Сумской областях. Температура воздуха – от -2 до -4 градусов мороза.

Самую теплую погоду синоптики обещают в Крыму – + 8 ... + 10 градусов тепла.

Скачки атмосферного давления и температуры будут провоцировать некомфортное физическое состояние – поберегите себя от излишеств,

– отметила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве будет снег и днем ​​и ночью. Температура воздуха от -1 до -3 градусов мороза.

Прогноз погоды на субботу, 26 января, в городах Украины:

Ужгород – -1 ... + 1

Львов – -2 ... -4

Ивано-Франковск – -1 ... -3

Тернополь – -2 ... -4

Черновцы – -1 ... -3

Хмельницкий – -2 ... -4

Луцк – -2 ... -4

Ровно – -2 ... -4

Житомир – -1 ... -3

Винница – -1 ... -3

Одесса – +3 ... + 5

Николаев – + 2 ... + 4

Херсон – + 3 ... + 5

Симферополь – + 8 ... + 10

Кропивницкий – 0 ... -2

Черкассы – 0 ... -2

Чернигов – -1 ... -3

Сумы – -2 ... -4

Полтава – 0 ... -2

Днепр – + 2 ... + 4

Запорожье – +3 ... + 5

Донецк – 0 ... + 2

Луганск – -1 ... + 1

Харьков – 0 ... + 2

Киев – -1 ... -3



Прогноз погоды на 26 января от Укргидрометцентра