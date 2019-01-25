Прогноз погоды на 26 января: в Украине все еще будет прохладно и снежно
Погода в Украине в субботу, 26 января, будет морозной и на отдельных территориях снежной. Так, на Западе, Севере и Востоке страны синоптики обещают осадки в виде снега и мокрого снега с дождем.
Ближайшая ночь будет еще холодной, особенно на северо-востоке, передает украинский синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Как спастись во время схода снежной лавины: инфографика
Холоднее всего в субботу, 26 января, будет во Львовской, Луцкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Сумской областях. Температура воздуха – от -2 до -4 градусов мороза.
Самую теплую погоду синоптики обещают в Крыму – + 8 ... + 10 градусов тепла.
Скачки атмосферного давления и температуры будут провоцировать некомфортное физическое состояние – поберегите себя от излишеств,
– отметила синоптик Наталья Диденко.
В Киеве будет снег и днем и ночью. Температура воздуха от -1 до -3 градусов мороза.
Прогноз погоды на субботу, 26 января, в городах Украины:
Ужгород – -1 ... + 1
Львов – -2 ... -4
Ивано-Франковск – -1 ... -3
Тернополь – -2 ... -4
Черновцы – -1 ... -3
Хмельницкий – -2 ... -4
Луцк – -2 ... -4
Ровно – -2 ... -4
Житомир – -1 ... -3
Винница – -1 ... -3
Одесса – +3 ... + 5
Николаев – + 2 ... + 4
Херсон – + 3 ... + 5
Симферополь – + 8 ... + 10
Кропивницкий – 0 ... -2
Черкассы – 0 ... -2
Чернигов – -1 ... -3
Сумы – -2 ... -4
Полтава – 0 ... -2
Днепр – + 2 ... + 4
Запорожье – +3 ... + 5
Донецк – 0 ... + 2
Луганск – -1 ... + 1
Харьков – 0 ... + 2
Киев – -1 ... -3
Прогноз погоды на 26 января от Укргидрометцентра