Прогноз погоди на 26 січня: в Україні все ще буде прохолодно та сніжно
Погода в Україні у суботу, 26 січня, буде морозяною та на окремих територіях сніжною. Так, на Заході, Півночі та Сході країни синоптики обіцяють опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем.
Найближча ніч буде ще холодною, особливо на північному сході, передає український синоптик Наталка Діденко.
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Найхолодніше у суботу, 26 січня, буде у Львівській, Луцькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Сумській областях. Температура повітря – від -2 до -4 градусів морозу.
Найтеплішу погоду синоптики обіцяють у Криму – +8…+10 градусів тепла.
Стрибки атмосферного тиску та температури провокуватимуть некомфортний фізичний стан – побережіть себе від надмірностей,
– зазначила синоптик Наталка Діденко.
У Києві сніжитиме і вдень і вночі. Температура повітря від -1 до -3 градусів морозу.
Прогноз погоди на суботу, 26 січня, у містах України:
Ужгород – -1…+1
Львів – -2…-4
Івано-Франківськ – -1…-3
Тернопіль – -2…-4
Чернівці – -1…-3
Хмельницький – -2…-4
Луцьк – -2…-4
Рівне – -2…-4
Житомир – -1…-3
Вінниця – -1…-3
Одеса – +3…+5
Миколаїв – +2…+4
Херсон – +3…+5
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – 0…-2
Черкаси – 0…-2
Чернігів – -1…-3
Суми – -2…-4
Полтава – 0…-2
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – 0…+2
Луганськ – -1…+1
Харків – 0…+2
Київ – -1…-3
Прогноз погоди на 26 січня від Укргідрометцентру