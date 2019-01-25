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      Прогноз погоди на 26 січня: в Україні все ще буде прохолодно та сніжно

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      Погода 26 січня 2019 Україна: прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 26 січня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у суботу, 26 січня, буде морозяною та на окремих територіях сніжною. Так, на Заході, Півночі та Сході країни синоптики обіцяють опади у вигляді снігу та мокрого снігу з дощем.

      Найближча ніч буде ще холодною, особливо на північному сході, передає український синоптик Наталка Діденко.

      Читайте також: Як врятуватись під час сходження снігової лавини: інфографіка

      Найхолодніше у суботу, 26 січня, буде у Львівській, Луцькій, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій та Сумській областях. Температура повітря – від -2 до -4 градусів морозу.

      Найтеплішу погоду синоптики обіцяють у Криму – +8…+10 градусів тепла.

      Стрибки атмосферного тиску та температури провокуватимуть некомфортний фізичний стан – побережіть себе від надмірностей,
      – зазначила синоптик Наталка Діденко.

      У Києві сніжитиме і вдень і вночі. Температура повітря від -1 до -3 градусів морозу.

      Прогноз погоди на суботу, 26 січня, у містах України:

      Ужгород – -1…+1

      Львів – -2…-4

      Івано-Франківськ – -1…-3

      Тернопіль – -2…-4

      Чернівці – -1…-3

      Хмельницький – -2…-4

      Луцьк – -2…-4

      Рівне – -2…-4

      Житомир – -1…-3

      Вінниця – -1…-3

      Одеса – +3…+5

      Миколаїв – +2…+4

      Херсон – +3…+5

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – 0…-2

      Черкаси – 0…-2

      Чернігів – -1…-3

      Суми – -2…-4

      Полтава – 0…-2

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – 0…+2

      Луганськ – -1…+1

      Харків – 0…+2

      Київ – -1…-3

      погода 26 січня
      Прогноз погоди на 26 січня від Укргідрометцентру

      Теги: Новини України Погода Негода в Україні
      Джерело: 24 Канал
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