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      Прогноз погоды на 26 января: температура поднимется, стихнет ветер и будет сиять солнце

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      Прогноз погоды на 26 января / Иллюстративное фото

      Погода в Украине в воскресенье, 26 января, будет теплее, чем в предыдущие дни. Так, воздух кое-где прогреется до +8 градусов, а ветер изменит свое направление и немного стихнет.

      Планировать прогулки на воскресенье, 26 января, предлагает синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, будет "солнечная, приятная погода". Об этом она пишет на своей фейсбук-странице.

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      Европейский антициклон даст щелбан северному циклону, в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег,
      – отмечает она.

      Так, теплее всего будет на побережьях морей: в Одесской, Николаевской областях и в Крыму температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов.

      Значительно прохладнее будет на севере и востоке страны. На Сумщине, Луганщине, Полтавщине, Волыни и Ровненщине температурные отметки поднимутся максимум до +2...+4 градусов.

      Ветер будет юго-западным, 5 – 10 метров в секунду.

      В Киеве воздух прогреется до +4...+5 градусов, будет сухо и солнечно.

      Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, в городах Украины:

      Ужгород – +3...+5

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +3...+5

      Тернополь – +3...+5

      Черновцы – +3...+5

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +3...+5

      Винница – +3...+5

      Одесса – +6...+8

      Николаев – +6...+8

      Херсон – +5...+7

      Симферополь – +6...+8

      Кропивницкий – +3...+5

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +2...+4

      Сумы – +2...+4

      Полтава – +2...+4

      Днепр – +3...+5

      Запорожье – +4...+6

      Донецк – +3...+5

      Луганск – +2...+4

      Харьков – +3...+5

      Киев – +3...+5


      Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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