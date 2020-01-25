Прогноз погоды на 26 января: температура поднимется, стихнет ветер и будет сиять солнце
Погода в Украине в воскресенье, 26 января, будет теплее, чем в предыдущие дни. Так, воздух кое-где прогреется до +8 градусов, а ветер изменит свое направление и немного стихнет.
Планировать прогулки на воскресенье, 26 января, предлагает синоптик Наталья Диденко. По ее прогнозам, будет "солнечная, приятная погода". Об этом она пишет на своей фейсбук-странице.
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Европейский антициклон даст щелбан северному циклону, в Украине будет преобладать сухая погода, даже с солнцем. Разве что в Карпатах пройдет снег и мокрый снег,
– отмечает она.
Так, теплее всего будет на побережьях морей: в Одесской, Николаевской областях и в Крыму температура воздуха поднимется до +6...+8 градусов.
Значительно прохладнее будет на севере и востоке страны. На Сумщине, Луганщине, Полтавщине, Волыни и Ровненщине температурные отметки поднимутся максимум до +2...+4 градусов.
Ветер будет юго-западным, 5 – 10 метров в секунду.
В Киеве воздух прогреется до +4...+5 градусов, будет сухо и солнечно.
Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, в городах Украины:
Ужгород – +3...+5
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +3...+5
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +3...+5
Винница – +3...+5
Одесса – +6...+8
Николаев – +6...+8
Херсон – +5...+7
Симферополь – +6...+8
Кропивницкий – +3...+5
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +2...+4
Сумы – +2...+4
Полтава – +2...+4
Днепр – +3...+5
Запорожье – +4...+6
Донецк – +3...+5
Луганск – +2...+4
Харьков – +3...+5
Киев – +3...+5
Прогноз погоды на воскресенье, 26 января, от Укргидрометцентра