Прогноз погоди на 26 січня: температура підніметься, стихне вітер і сяятиме сонце

Погода в Україні у неділю, 26 січня, буде теплішою, аніж у попередні дні. Так, повітря подекуди прогріється до +8 градусів, а вітер змінить свій напрям та трохи стихне.

Планувати прогулянки на неділю, 26 січня, пропонує синоптикиня Наталка Діденко. За її прогнозами, буде "сонячна, приємна погода". Про це вона пише на своїй фейсбук-сторінці.

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Європейський антициклон дасть щигля північному циклону, в Україні переважатиме суха погода, навіть із сонцем. Хіба що в Карпатах пройде сніг та мокрий сніг,

– зазначає вона.

Так, найтепліше буде на узбережжях морів: на Одещині, Миколаївщині та у Криму температура повітря підніметься до +6…+8 градусів.

Значно прохолодніше буде на Півночі та Сході країни. На Сумщині, Луганщині, Полтавщині, Волині та Рівненщині температурні позначки піднімуться максимум до +2…+4 градусів.

Вітер буде південно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У Києві повітря прогріється до +4…+5 градусів, буде сухо та сонячно.

Прогноз погоди на неділю, 26 січня, у містах України:

Ужгород – +3…+5

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +3…+5

Вінниця – +3…+5

Одеса – +6…+8

Миколаїв – +6…+8

Херсон – +5…+7

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +2…+4

Суми – +2…+4

Полтава – +2…+4

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +4…+6

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +3…+5

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на неділю, 26 січня, від Укргідрометцентру