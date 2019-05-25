Прогноз погоды на 26 мая: солнце и грозы разделят страну, а температура будет комфортной

Погода в Украине в воскресенье, 26 мая, будет и дождливой, и моментами – солнечной. Стабильными останутся лишь температурные отметки: жары не будет, однако предполагается комфортное тепло.

Дожди с грозами на выходных остаются приоритетными. Во время гроз возможны шквалы и град. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Самой теплой погода будет на побережье Черного моря и в нескольких центральных регионах. Говорится об Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской области. Там температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов.

Холоднее всего, в свою очередь, будет на Волыни и на Луганщине. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.

Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров за секунду.

В столице в воскресенье возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в Киеве будет держаться на отметках в +22...+24 градуса.

Прогноз погоды на воскресенье, 26 мая, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +20...+22

Ивано-Франковск – +20...+22

Тернополь – +20...+22

Черновцы – +21...+23

Хмельницкий – +20...+22

Луцк – +19...+21

Ровно – +20...+22

Житомир – +21...+23

Винница – +22...+24

Одесса – +23...+25

Николаев – +23...+25

Херсон – +22...+24

Симферополь – +21...+23

Кропивницкий – +23...+25

Черкассы – +23...+25

Чернигов – +22...+24

Сумы - + 21... + 23

Полтава – +23...+25

Днепр – +22...+24

Запорожье – +21...+23

Донецк – +20...+22

Луганск – +19...+21

Харьков – +20...+22

Киев – +22...+24



Прогноз погоды на воскресенье, 25 мая, от Укргидрометцентра