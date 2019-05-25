15:53
25 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Детская обида и подводная месть Путина
      Вєсті Кремля
      21:44, 24 мая
      Вести.UA: Ге-команда Коломойского. Громкие требования Вакарчука
      Вєсті.UA
      21:03, 24 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Прогноз погоды на 26 мая: солнце и грозы разделят страну, а температура будет комфортной

      45 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 26 мая 2019 Украина - что обещает синоптик
      Прогноз погоды в Украине на 26 мая

      Погода в Украине в воскресенье, 26 мая, будет и дождливой, и моментами – солнечной. Стабильными останутся лишь температурные отметки: жары не будет, однако предполагается комфортное тепло.

      Дожди с грозами на выходных остаются приоритетными. Во время гроз возможны шквалы и град. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Зеленский издал указ о преодолении паводков в Западной Украине

      Самой теплой погода будет на побережье Черного моря и в нескольких центральных регионах. Говорится об Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской области. Там температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов.

      Холоднее всего, в свою очередь, будет на Волыни и на Луганщине. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.

      Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров за секунду.

      В столице в воскресенье возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в Киеве будет держаться на отметках в +22...+24 градуса.

      Прогноз погоды на воскресенье, 26 мая, в городах Украины:

      Ужгород – +21...+23

      Львов – +20...+22

      Ивано-Франковск – +20...+22

      Тернополь – +20...+22

      Черновцы – +21...+23

      Хмельницкий – +20...+22

      Луцк – +19...+21

      Ровно – +20...+22

      Житомир – +21...+23

      Винница – +22...+24

      Одесса – +23...+25

      Николаев – +23...+25

      Херсон – +22...+24

      Симферополь – +21...+23

      Кропивницкий – +23...+25

      Черкассы – +23...+25

      Чернигов – +22...+24

      Сумы - + 21... + 23

      Полтава – +23...+25

      Днепр – +22...+24

      Запорожье – +21...+23

      Донецк – +20...+22

      Луганск – +19...+21

      Харьков – +20...+22

      Киев – +22...+24

      прогноз погоди на 25 травня погода на 25 травня День Києва погода прогноз погоди на травень
      Прогноз погоды на воскресенье, 25 мая, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Флаг РФ будет в Киеве, – резкая реакция волонтера на рефендум о мире с Россией
      сегодня
      1206
      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      сегодня , 12:02 Референдум – не лучший вариант: пример Великобритании
      Павло Казарін 308
      Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      сегодня , 08:25 Новая схема Коломойского по "Приватбанку": почему это опасно для украинцев
      Сергій Фурса 2518
      Украина – США: "сине-желтые" победили в первом матче чемпионата мира U-20 (видео)
      сегодня , 00:01 Украина – США: "сине-желтые" победили в первом матче чемпионата мира U-20 (видео)
      418
      Это нарушает права человека: певец MELOVIN о языковом законе и Евровидении
      24 мая , 22:50 Это нарушает права человека: певец MELOVIN о языковом законе и Евровидении
      Олена Кандяк 547
      Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      24 мая , 22:03 Було у ворога кулеметне гніздо, а тепер нема, – боєць "Бандерчик" про відсіч ворогам
      Повернись живим 1841
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук