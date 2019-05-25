Прогноз погоды на 26 мая: солнце и грозы разделят страну, а температура будет комфортной
Погода в Украине в воскресенье, 26 мая, будет и дождливой, и моментами – солнечной. Стабильными останутся лишь температурные отметки: жары не будет, однако предполагается комфортное тепло.
Дожди с грозами на выходных остаются приоритетными. Во время гроз возможны шквалы и град. Об этом информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Самой теплой погода будет на побережье Черного моря и в нескольких центральных регионах. Говорится об Одесской, Николаевской, Кировоградской и Черкасской области. Там температура воздуха поднимется до +23...+25 градусов.
Холоднее всего, в свою очередь, будет на Волыни и на Луганщине. Воздух прогреется до +19...+21 градуса.
Ветер будет северо-западным, 5 – 10 метров за секунду.
В столице в воскресенье возможен небольшой дождь, гроза. Температура воздуха в Киеве будет держаться на отметках в +22...+24 градуса.
Прогноз погоды на воскресенье, 26 мая, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +20...+22
Ивано-Франковск – +20...+22
Тернополь – +20...+22
Черновцы – +21...+23
Хмельницкий – +20...+22
Луцк – +19...+21
Ровно – +20...+22
Житомир – +21...+23
Винница – +22...+24
Одесса – +23...+25
Николаев – +23...+25
Херсон – +22...+24
Симферополь – +21...+23
Кропивницкий – +23...+25
Черкассы – +23...+25
Чернигов – +22...+24
Сумы - + 21... + 23
Полтава – +23...+25
Днепр – +22...+24
Запорожье – +21...+23
Донецк – +20...+22
Луганск – +19...+21
Харьков – +20...+22
Киев – +22...+24