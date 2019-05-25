Прогноз погоди на 26 травня: сонце і грози розділять країну, а температура буде комфортною
Погода в Україні у неділю, 26 травня, буде і дощовою, і моментами – сонячною. Стабільними залишаться лише температурні позначки: спеки не буде, проте передбачається комфортне тепло.
Дощі з грозами на вихідних залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали та град. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Найтеплішою погода буде на узбережжі Чорного моря та у декількох центральних регіонах. Мовиться про Одеську, Миколаївську, Кіровоградську і Черкаську області. Там температура повітря підніметься до +23...+25 градусів.
Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Волині й на Луганщині. Повітря прогріється до +19...+21 градуса.
Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.
У столиці в неділю можливий невеликий дощ, гроза. Температура повітря у Києві триматиметься на позначках у +22...+24 градуси.
Прогноз погоди на неділю, 26 травня, у містах України:
Ужгород – +21…+23
Львів – +20…+22
Івано-Франківськ – +20…+22
Тернопіль – +20…+22
Чернівці – +21…+23
Хмельницький – +20…+22
Луцьк – +19…+21
Рівне – +20…+22
Житомир – +21…+23
Вінниця – +22…+24
Одеса – +23…+25
Миколаїв – +23…+25
Херсон – +22…+24
Сімферополь – +21…+23
Кропивницький – +23…+25
Черкаси – +23…+25
Чернігів – +22…+24
Суми – +21…+23
Полтава – +23…+25
Дніпро – +22…+24
Запоріжжя – +21…+23
Донецьк – +20…+22
Луганськ – +19…+21
Харків – +20…+22
Київ – +22…+24