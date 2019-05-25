Прогноз погоди на 26 травня: сонце і грози розділять країну, а температура буде комфортною

Погода в Україні у неділю, 26 травня, буде і дощовою, і моментами – сонячною. Стабільними залишаться лише температурні позначки: спеки не буде, проте передбачається комфортне тепло.

Дощі з грозами на вихідних залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали та град. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Найтеплішою погода буде на узбережжі Чорного моря та у декількох центральних регіонах. Мовиться про Одеську, Миколаївську, Кіровоградську і Черкаську області. Там температура повітря підніметься до +23...+25 градусів.

Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Волині й на Луганщині. Повітря прогріється до +19...+21 градуса.

Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

У столиці в неділю можливий невеликий дощ, гроза. Температура повітря у Києві триматиметься на позначках у +22...+24 градуси.

Прогноз погоди на неділю, 26 травня, у містах України:

Ужгород – +21…+23

Львів – +20…+22

Івано-Франківськ – +20…+22

Тернопіль – +20…+22

Чернівці – +21…+23

Хмельницький – +20…+22

Луцьк – +19…+21

Рівне – +20…+22

Житомир – +21…+23

Вінниця – +22…+24

Одеса – +23…+25

Миколаїв – +23…+25

Херсон – +22…+24

Сімферополь – +21…+23

Кропивницький – +23…+25

Черкаси – +23…+25

Чернігів – +22…+24

Суми – +21…+23

Полтава – +23…+25

Дніпро – +22…+24

Запоріжжя – +21…+23

Донецьк – +20…+22

Луганськ – +19…+21

Харків – +20…+22

Київ – +22…+24



Прогноз погоди на неділю, 25 травня, від Укргідрометцентру