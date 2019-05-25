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      Прогноз погоди на 26 травня: сонце і грози розділять країну, а температура буде комфортною

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      Прогноз погоди на 26 травня 2019 Україна - що обіцяє синоптик
      Прогноз погоди в Україні на 26 травня

      Погода в Україні у неділю, 26 травня, буде і дощовою, і моментами – сонячною. Стабільними залишаться лише температурні позначки: спеки не буде, проте передбачається комфортне тепло.

      Дощі з грозами на вихідних залишаються пріоритетними. Під час гроз можливі шквали та град. Про це інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Найтеплішою погода буде на узбережжі Чорного моря та у декількох центральних регіонах. Мовиться про Одеську, Миколаївську, Кіровоградську і Черкаську області. Там температура повітря підніметься до +23...+25 градусів.

      Найпрохолодніше, своєю чергою, буде на Волині й на Луганщині. Повітря прогріється до +19...+21 градуса.

      Вітер буде північно-західним, 5 – 10 метрів за секунду.

      У столиці в неділю можливий невеликий дощ, гроза. Температура повітря у Києві триматиметься на позначках у +22...+24 градуси.

      Прогноз погоди на неділю, 26 травня, у містах України:

      Ужгород – +21…+23

      Львів – +20…+22

      Івано-Франківськ – +20…+22

      Тернопіль – +20…+22

      Чернівці – +21…+23

      Хмельницький – +20…+22

      Луцьк – +19…+21

      Рівне – +20…+22

      Житомир – +21…+23

      Вінниця – +22…+24

      Одеса – +23…+25

      Миколаїв – +23…+25

      Херсон – +22…+24

      Сімферополь – +21…+23

      Кропивницький – +23…+25

      Черкаси – +23…+25

      Чернігів – +22…+24

      Суми – +21…+23

      Полтава – +23…+25

      Дніпро – +22…+24

      Запоріжжя – +21…+23

      Донецьк – +20…+22

      Луганськ – +19…+21

      Харків – +20…+22

      Київ – +22…+24

      прогноз погоди на 25 травня погода на 25 травня День Києва погода прогноз погоди на травень
      Прогноз погоди на неділю, 25 травня, від Укргідрометцентру

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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