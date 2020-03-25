Прогноз погоды на 26 марта: в Украине будет тепло и сухо

Погода в Украине в четверг, 26 марта, будет сухой, теплой и солнечной. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Почти по всей территории будет дуть умеренный ветер.

В Украине царит антициклон Юрген, ясный и солнечный, а потому никаких экстремальных погодных условий не предвидится. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

Обратите внимание У Курильских островов произошло мощное землетрясение и угроза цунами: видео

Повсюду в Украине – сухая воздушная масса,

– написала Диденко.

Ветер и дальше будет дуть с северо-востока, будет умеренным и разгоняется до 5 – 10 метров за секунду. Однако на Юге все еще останется сильным.

По всей территории Украины потеплеет. Воздух прогреется до +7...+13 градусов.

В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.

К слову, теплая погода сохранится в Украине и в течение следующих нескольких дней.

Прогноз погоды на четверг, 26 марта, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +9...+11

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +10...+12

Луцк – +10...+12

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +11...+13

Николаев – +12...+14

Херсон – +13...+15

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +11...+13

Черкассы – +10...+12

Чернигов – +11...+13

Сумы – + 11... + 13

Полтава – +11...+13

Днепр – +12....+14

Запорожье – +13...+15

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +12...+14

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 26 марта от Укргидрометцентра