Прогноз погоды на 26 марта: в Украине будет тепло и сухо
Погода в Украине в четверг, 26 марта, будет сухой, теплой и солнечной. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Почти по всей территории будет дуть умеренный ветер.
В Украине царит антициклон Юрген, ясный и солнечный, а потому никаких экстремальных погодных условий не предвидится. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Повсюду в Украине – сухая воздушная масса,
– написала Диденко.
Ветер и дальше будет дуть с северо-востока, будет умеренным и разгоняется до 5 – 10 метров за секунду. Однако на Юге все еще останется сильным.
По всей территории Украины потеплеет. Воздух прогреется до +7...+13 градусов.
В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.
К слову, теплая погода сохранится в Украине и в течение следующих нескольких дней.
Прогноз погоды на четверг, 26 марта, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +9...+11
Ивано-Франковск – +9...+11
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +10...+12
Луцк – +10...+12
Ровно – +10...+12
Житомир – +10...+12
Винница – +10...+12
Одесса – +11...+13
Николаев – +12...+14
Херсон – +13...+15
Симферополь – +12...+14
Кропивницкий – +11...+13
Черкассы – +10...+12
Чернигов – +11...+13
Сумы – + 11... + 13
Полтава – +11...+13
Днепр – +12....+14
Запорожье – +13...+15
Донецк – +12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +12...+14
Киев – +9...+11