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      Прогноз погоды на 26 марта: в Украине будет тепло и сухо

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      Погода в Украине в четверг, 26 марта, будет сухой, теплой и солнечной. Днем воздух прогреется до +13 градусов. Почти по всей территории будет дуть умеренный ветер.

      В Украине царит антициклон Юрген, ясный и солнечный, а потому никаких экстремальных погодных условий не предвидится. Об этом в фейсбуке сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Повсюду в Украине – сухая воздушная масса,
      – написала Диденко.

      Ветер и дальше будет дуть с северо-востока, будет умеренным и разгоняется до 5 – 10 метров за секунду. Однако на Юге все еще останется сильным.

      По всей территории Украины потеплеет. Воздух прогреется до +7...+13 градусов.

      В Киеве будет сухо и солнечно. Температура воздуха поднимется до +10 градусов.

      К слову, теплая погода сохранится в Украине и в течение следующих нескольких дней.

      Прогноз погоды на четверг, 26 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +9...+11

      Ивано-Франковск – +9...+11

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +10...+12

      Луцк – +10...+12

      Ровно – +10...+12

      Житомир – +10...+12

      Винница – +10...+12

      Одесса – +11...+13

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +13...+15

      Симферополь – +12...+14

      Кропивницкий – +11...+13

      Черкассы – +10...+12

      Чернигов – +11...+13

      Сумы – + 11... + 13

      Полтава – +11...+13

      Днепр – +12....+14

      Запорожье – +13...+15

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +12...+14

      Киев – +9...+11


      Прогноз погоды на 26 марта от Укргидрометцентра

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Погода
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