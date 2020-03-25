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      Прогноз погоди на 26 березня: в Україні буде тепло та сухо

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      Прогноз погоди на 26 березня в Україні / aif.ua

      Погода в Україні у четвер, 26 березня, буде сухою, теплою та сонячною. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. Майже по всій території дутиме помірний вітер.

      В Україні панує антициклон Юрген, ясний і сонячний, а тому ніяких екстремальних погодних умов не передбачається. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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      Повсюди в Україні – суха повітряна маса,
      – написала Діденко.

      Вітер й надалі дутиме з північного сходу, буде помірним та розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду. Однак на Півдні все ще залишиться сильним. 

      По всій території України потепліє. Повітря прогріється до +7…+13 градусів.

      У Києві буде сухо та сонячно. Температура повітря підніметься до +10 градусів.

      До слова, тепла погода збережеться в Україні й протягом наступних кількох днів.

      Прогноз погоди на четвер, 26 березня, у містах України:

      Ужгород – +12…+14

      Львів – +9…+11

      Івано-Франківськ – +9…+11

      Тернопіль – +9…+11

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +10…+12

      Луцьк – +10…+12

      Рівне – +10…+12

      Житомир – +10…+12

      Вінниця – +10…+12

      Одеса – +11…+13

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +12…+14

      Кропивницький – +11…+13

      Черкаси – +10…+12

      Чернігів – +11…+13

      Суми – +11…+13

      Полтава – +11…+13

      Дніпро – +12….+14

      Запоріжжя – +13…+15

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +12…+14

      Київ – +9…+11


      Прогноз погоди на 26 березня від Укргідрометцентру

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Погода
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