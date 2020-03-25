Прогноз погоди на 26 березня: в Україні буде тепло та сухо

Погода в Україні у четвер, 26 березня, буде сухою, теплою та сонячною. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. Майже по всій території дутиме помірний вітер.

В Україні панує антициклон Юрген, ясний і сонячний, а тому ніяких екстремальних погодних умов не передбачається. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Повсюди в Україні – суха повітряна маса,

– написала Діденко.

Вітер й надалі дутиме з північного сходу, буде помірним та розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду. Однак на Півдні все ще залишиться сильним.

По всій території України потепліє. Повітря прогріється до +7…+13 градусів.

У Києві буде сухо та сонячно. Температура повітря підніметься до +10 градусів.

До слова, тепла погода збережеться в Україні й протягом наступних кількох днів.

Прогноз погоди на четвер, 26 березня, у містах України:

Ужгород – +12…+14

Львів – +9…+11

Івано-Франківськ – +9…+11

Тернопіль – +9…+11

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +10…+12

Луцьк – +10…+12

Рівне – +10…+12

Житомир – +10…+12

Вінниця – +10…+12

Одеса – +11…+13

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +12…+14

Кропивницький – +11…+13

Черкаси – +10…+12

Чернігів – +11…+13

Суми – +11…+13

Полтава – +11…+13

Дніпро – +12….+14

Запоріжжя – +13…+15

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +11…+13

Харків – +12…+14

Київ – +9…+11



Прогноз погоди на 26 березня від Укргідрометцентру