Прогноз погоди на 26 березня: в Україні буде тепло та сухо
Погода в Україні у четвер, 26 березня, буде сухою, теплою та сонячною. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. Майже по всій території дутиме помірний вітер.
В Україні панує антициклон Юрген, ясний і сонячний, а тому ніяких екстремальних погодних умов не передбачається. Про це у фейсбуці повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Повсюди в Україні – суха повітряна маса,
– написала Діденко.
Вітер й надалі дутиме з північного сходу, буде помірним та розганятиметься до 5 – 10 метрів за секунду. Однак на Півдні все ще залишиться сильним.
По всій території України потепліє. Повітря прогріється до +7…+13 градусів.
У Києві буде сухо та сонячно. Температура повітря підніметься до +10 градусів.
До слова, тепла погода збережеться в Україні й протягом наступних кількох днів.
Прогноз погоди на четвер, 26 березня, у містах України:
Ужгород – +12…+14
Львів – +9…+11
Івано-Франківськ – +9…+11
Тернопіль – +9…+11
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +10…+12
Луцьк – +10…+12
Рівне – +10…+12
Житомир – +10…+12
Вінниця – +10…+12
Одеса – +11…+13
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +12…+14
Кропивницький – +11…+13
Черкаси – +10…+12
Чернігів – +11…+13
Суми – +11…+13
Полтава – +11…+13
Дніпро – +12….+14
Запоріжжя – +13…+15
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +11…+13
Харків – +12…+14
Київ – +9…+11