Погода в Украине в пятницу, 26 октября, будет все еще прохладной, местами пройдут дожди, однако температура воздуха постепенно будет подниматься.

Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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Завтрашняя пятница будет переходной от холодного циклона к теплой воздушной массы. То есть, дожди еще будут, но начнут прекращаться, например, в западных областях уже завтра, без существенных осадков,

– пояснила эксперт.

По словам синоптика, холод еще будет преобладать в Украине, однако температура воздуха начнет постепенно подниматься.

Так, по всей Украине в течение дня температура воздуха будет колебаться в среднем от +8 до 12 градусов. Холоднее всего будет в северных регионах, где столбики термометров будут показывать +5...+9 градусов. В Сумской и Харьковской областях возможны осадки в виде мокрого снега.

Теплее всего – на побережье Черного и Азовского морей. Там температура воздуха прогреется даже до +15 градусов.

В Киеве будет облачно, возможны осадки, воздух прогреется до +9 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 26 октября, в городах Украины:

Ужгород – +11...+13

Львов – +8...+10

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +7...+9

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +7...+9

Ровно – +7...+9

Житомир – +6...+8

Винница – +8...+10

Одесса – +13...+15

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +7...+9

Черкассы – +7...+9

Чернигов – +6...+8

Сумы – + 6... + 8

Полтава – +5...+7

Днепр – +7...+9

Запорожье – +10...+12

Донецк – +7...+9

Луганск – +5...+7

Харьков – +6...+8

Киев – +7...+9



Погода в Украине на пятницу, 26 октября, в Украине и мире