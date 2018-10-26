Прогноз погоды на 26 октября: в Украину постепенно возвращается потепление
Погода в Украине в пятницу, 26 октября, будет все еще прохладной, местами пройдут дожди, однако температура воздуха постепенно будет подниматься.
Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.
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Завтрашняя пятница будет переходной от холодного циклона к теплой воздушной массы. То есть, дожди еще будут, но начнут прекращаться, например, в западных областях уже завтра, без существенных осадков,
– пояснила эксперт.
По словам синоптика, холод еще будет преобладать в Украине, однако температура воздуха начнет постепенно подниматься.
Так, по всей Украине в течение дня температура воздуха будет колебаться в среднем от +8 до 12 градусов. Холоднее всего будет в северных регионах, где столбики термометров будут показывать +5...+9 градусов. В Сумской и Харьковской областях возможны осадки в виде мокрого снега.
Теплее всего – на побережье Черного и Азовского морей. Там температура воздуха прогреется даже до +15 градусов.
В Киеве будет облачно, возможны осадки, воздух прогреется до +9 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 26 октября, в городах Украины:
Ужгород – +11...+13
Львов – +8...+10
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +7...+9
Черновцы – +10...+12
Хмельницкий – +8...+10
Луцк – +7...+9
Ровно – +7...+9
Житомир – +6...+8
Винница – +8...+10
Одесса – +13...+15
Николаев – +12...+14
Херсон – +11...+13
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +7...+9
Черкассы – +7...+9
Чернигов – +6...+8
Сумы – + 6... + 8
Полтава – +5...+7
Днепр – +7...+9
Запорожье – +10...+12
Донецк – +7...+9
Луганск – +5...+7
Харьков – +6...+8
Киев – +7...+9
Погода в Украине на пятницу, 26 октября, в Украине и мире