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      Прогноз погоды на 26 октября: в Украину постепенно возвращается потепление

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      Прогноз погоды на 26 октября
      Прогноз погоды на 26 октября / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в пятницу, 26 октября, будет все еще прохладной, местами пройдут дожди, однако температура воздуха постепенно будет подниматься.

      Об этом на своей странице в Facebook информирует украинский синоптик Наталья Диденко.

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      Завтрашняя пятница будет переходной от холодного циклона к теплой воздушной массы. То есть, дожди еще будут, но начнут прекращаться, например, в западных областях уже завтра, без существенных осадков,
      – пояснила эксперт.

      По словам синоптика, холод еще будет преобладать в Украине, однако температура воздуха начнет постепенно подниматься.

      Так, по всей Украине в течение дня температура воздуха будет колебаться в среднем от +8 до 12 градусов. Холоднее всего будет в северных регионах, где столбики термометров будут показывать +5...+9 градусов. В Сумской и Харьковской областях возможны осадки в виде мокрого снега.

      Теплее всего – на побережье Черного и Азовского морей. Там температура воздуха прогреется даже до +15 градусов.

      В Киеве будет облачно, возможны осадки, воздух прогреется до +9 градусов.

      Прогноз погоды на пятницу, 26 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +11...+13

      Львов – +8...+10

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +7...+9

      Черновцы – +10...+12

      Хмельницкий – +8...+10

      Луцк – +7...+9

      Ровно – +7...+9

      Житомир – +6...+8

      Винница – +8...+10

      Одесса – +13...+15

      Николаев – +12...+14

      Херсон – +11...+13

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +7...+9

      Черкассы – +7...+9

      Чернигов – +6...+8

      Сумы – + 6... + 8

      Полтава – +5...+7

      Днепр – +7...+9

      Запорожье – +10...+12

      Донецк – +7...+9

      Луганск – +5...+7

      Харьков – +6...+8

      Киев – +7...+9

      погода жовтень
      Погода в Украине на пятницу, 26 октября, в Украине и мире

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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