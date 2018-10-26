Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну поступово повертається потепління
Погода в Україні у п'ятницю, 26 жовтня, буде все ще прохолодною, подекуди йтимуть дощі, проте температура повітря поступово підніматиметься.
Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.
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Завтрашня п'ятниця буде перехідною від холодного циклону до теплої повітряної маси. Тобто, дощі ще будуть, але почнуть припинятися, наприклад, у західних областях вже завтра – без істотних опадів,
– пояснила експерт.
За словами синоптика, холод ще переважатиме в Україні, проте температура повітря почне поступово підніматися.
Так, по всій Україні протягом дня температура повітря коливатиметься в середньому від +8 до 12 градусів. Найхолодніше буде у північних регіонах, де стовпчики термометрів показуватимуть +5...+9 градусів. У Сумській та Харківській областях можливі опади у вигляді мокрого снігу.
Найтепліше – на узбережжі Чорного та Азовського морів. Там температура повітря прогріється навіть до +15 градусів.
У Києві буде хмарно, можливі опади, повітря прогріється до +9 градусів.
Прогноз погоди на п'ятницю, 26 жовтня, у містах України:
Ужгород – +11…+13
Львів – +8…+10
Івано-Франківськ – +10…+12
Тернопіль – +7…+9
Чернівці – +10…+12
Хмельницький – +8…+10
Луцьк – +7…+9
Рівне – +7…+9
Житомир – +6…+8
Вінниця – +8…+10
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +11…+13
Сімферополь – +11…+13
Кропивницький – +7…+9
Черкаси – +7…+9
Чернігів – +6…+8
Суми – +6…+8
Полтава – +5…+7
Дніпро – +7…+9
Запоріжжя – +10…+12
Донецьк – +7…+9
Луганськ – +5…+7
Харків – +6…+8
Київ – +7…+9
Погода в Україні на п'ятницю, 26 жовтня, в Україні та світі