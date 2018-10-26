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      Прогноз погоди на 26 жовтня: в Україну поступово повертається потепління

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      Прогноз погоди на 26 жовтня
      Прогноз погоди на 26 жовтня / фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у п'ятницю, 26 жовтня, буде все ще прохолодною, подекуди йтимуть дощі, проте температура повітря поступово підніматиметься.

      Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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      Завтрашня п'ятниця буде перехідною від холодного циклону до теплої повітряної маси. Тобто, дощі ще будуть, але почнуть припинятися, наприклад, у західних областях вже завтра – без істотних опадів,
      – пояснила експерт.

      За словами синоптика, холод ще переважатиме в Україні, проте температура повітря почне поступово підніматися.

      Так, по всій Україні протягом дня температура повітря коливатиметься в середньому від +8 до 12 градусів. Найхолодніше буде у північних регіонах, де стовпчики термометрів показуватимуть +5...+9 градусів. У Сумській та Харківській областях можливі опади у вигляді мокрого снігу.

      Найтепліше – на узбережжі Чорного та Азовського морів. Там температура повітря прогріється навіть до +15 градусів.

      У Києві буде хмарно, можливі опади, повітря прогріється до +9 градусів. 

      Прогноз погоди на п'ятницю, 26 жовтня, у містах України:

      Ужгород – +11…+13

      Львів – +8…+10

      Івано-Франківськ – +10…+12

      Тернопіль – +7…+9

      Чернівці – +10…+12

      Хмельницький – +8…+10

      Луцьк – +7…+9

      Рівне – +7…+9

      Житомир – +6…+8

      Вінниця – +8…+10

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +11…+13

      Сімферополь – +11…+13

      Кропивницький – +7…+9

      Черкаси – +7…+9

      Чернігів – +6…+8

      Суми – +6…+8

      Полтава – +5…+7

      Дніпро – +7…+9

      Запоріжжя – +10…+12

      Донецьк – +7…+9

      Луганськ – +5…+7

      Харків – +6…+8

      Київ – +7…+9

      погода жовтень
      Погода в Україні на п'ятницю, 26 жовтня, в Україні та світі

      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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