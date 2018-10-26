Погода в Україні у п'ятницю, 26 жовтня, буде все ще прохолодною, подекуди йтимуть дощі, проте температура повітря поступово підніматиметься.

Про це на своїй сторінці у Facebook інформує український синоптик Наталка Діденко.

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Завтрашня п'ятниця буде перехідною від холодного циклону до теплої повітряної маси. Тобто, дощі ще будуть, але почнуть припинятися, наприклад, у західних областях вже завтра – без істотних опадів,

– пояснила експерт.

За словами синоптика, холод ще переважатиме в Україні, проте температура повітря почне поступово підніматися.

Так, по всій Україні протягом дня температура повітря коливатиметься в середньому від +8 до 12 градусів. Найхолодніше буде у північних регіонах, де стовпчики термометрів показуватимуть +5...+9 градусів. У Сумській та Харківській областях можливі опади у вигляді мокрого снігу.

Найтепліше – на узбережжі Чорного та Азовського морів. Там температура повітря прогріється навіть до +15 градусів.

У Києві буде хмарно, можливі опади, повітря прогріється до +9 градусів.

Прогноз погоди на п'ятницю, 26 жовтня, у містах України:

Ужгород – +11…+13

Львів – +8…+10

Івано-Франківськ – +10…+12

Тернопіль – +7…+9

Чернівці – +10…+12

Хмельницький – +8…+10

Луцьк – +7…+9

Рівне – +7…+9

Житомир – +6…+8

Вінниця – +8…+10

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +11…+13

Сімферополь – +11…+13

Кропивницький – +7…+9

Черкаси – +7…+9

Чернігів – +6…+8

Суми – +6…+8

Полтава – +5…+7

Дніпро – +7…+9

Запоріжжя – +10…+12

Донецьк – +7…+9

Луганськ – +5…+7

Харків – +6…+8

Київ – +7…+9



Погода в Україні на п'ятницю, 26 жовтня, в Україні та світі