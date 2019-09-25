Прогноз погоды на 26 сентября: на Западе и Севере дождь, на Юге и Востоке пока сухо

Погода в Украине в четверг, 26 сентября, будет несколько отличаться в различных регионах страны. В частности, в западных и северных областях ожидаются дожди, а на Востоке и Юге удержится сухая погода.

Также сухо будет и в центральной части Украины, за исключением Винницкой области, сообщает синоптик Наталья Диденко.

Обратите внимание: Заморозки в Украине: где будет холоднее всего

В то же время температура воздуха будет не слишком отличаться от той, что была накануне. В течение дня на территории большинства страны +14+20 градусов, а на Севере +10+15 градусов. Пока отступят заморозки.

В Киеве так же стоит ожидать дождь. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне +12+14 градусов.

Синоптик также отмечает, что четверг может показаться очень удачным для грибников.

Прогноз погоды на четверг, 26 сентября, в городах Украины:

Ужгород – +16...+18

Львов – +16...+18

Ивано-Франковск – +17...+19

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +18...+20

Луцк – +16...+18

Ровно – +16...+18

Житомир – +14...+16

Винница – +16...+18

Одесса – +17...+19

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +16...+18

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Сумы – + 13... + 15

Полтава – +15...+17

Днепр – +17...+19

Запорожье –+17...+19

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +15...+17

Киев – +12...+14



Прогноз погоды на 26 сентября от Укргидрометцентра