Прогноз погоды на 26 сентября: на Западе и Севере дождь, на Юге и Востоке пока сухо
Погода в Украине в четверг, 26 сентября, будет несколько отличаться в различных регионах страны. В частности, в западных и северных областях ожидаются дожди, а на Востоке и Юге удержится сухая погода.
Также сухо будет и в центральной части Украины, за исключением Винницкой области, сообщает синоптик Наталья Диденко.
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В то же время температура воздуха будет не слишком отличаться от той, что была накануне. В течение дня на территории большинства страны +14+20 градусов, а на Севере +10+15 градусов. Пока отступят заморозки.
В Киеве так же стоит ожидать дождь. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне +12+14 градусов.
Синоптик также отмечает, что четверг может показаться очень удачным для грибников.
Прогноз погоды на четверг, 26 сентября, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +17...+19
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +18...+20
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +14...+16
Винница – +16...+18
Одесса – +17...+19
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +16...+18
Кропивницкий – +15...+17
Черкассы – +14...+16
Чернигов – +13...+15
Сумы – + 13... + 15
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье –+17...+19
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +15...+17
Киев – +12...+14
Прогноз погоды на 26 сентября от Укргидрометцентра