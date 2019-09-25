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      Прогноз погоды на 26 сентября: на Западе и Севере дождь, на Юге и Востоке пока сухо

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      Погода 26 сентября 2019 Украина: какую погоду обещает синоптик
      Прогноз погоды на 26 сентября / tvir.info

      Погода в Украине в четверг, 26 сентября, будет несколько отличаться в различных регионах страны. В частности, в западных и северных областях ожидаются дожди, а на Востоке и Юге удержится сухая погода.

      Также сухо будет и в центральной части Украины, за исключением Винницкой области, сообщает синоптик Наталья Диденко.

      Обратите внимание: Заморозки в Украине: где будет холоднее всего

      В то же время температура воздуха будет не слишком отличаться от той, что была накануне. В течение дня на территории большинства страны +14+20 градусов, а на Севере +10+15 градусов. Пока отступят заморозки.

      В Киеве так же стоит ожидать дождь. Температура воздуха в столице будет держаться на уровне +12+14 градусов.

      Синоптик также отмечает, что четверг может показаться очень удачным для грибников.

      Прогноз погоды на четверг, 26 сентября, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +16...+18

      Ивано-Франковск – +17...+19

      Тернополь – +17...+19

      Черновцы – +18...+20

      Хмельницкий – +18...+20

      Луцк – +16...+18

      Ровно – +16...+18

      Житомир – +14...+16

      Винница – +16...+18

      Одесса – +17...+19

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +16...+18

      Кропивницкий – +15...+17

      Черкассы – +14...+16

      Чернигов – +13...+15

      Сумы – + 13... + 15

      Полтава – +15...+17

      Днепр – +17...+19

      Запорожье –+17...+19

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +15...+17

      Киев – +12...+14

      прогноз погоди на 26 вересня
      Прогноз погоды на 26 сентября от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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