Прогноз погоди на 26 вересня: на Заході та Півночі дощитиме, на Півдні і Сході поки сухо

Погода в Україні у четвер, 26 вересня, буде дещо відрізнятися у різних регіонах країни. Зокрема, у західних та північних областях очікуються дощі, а на Сході та Півдні втримається суха погода.

Так само сухо буде і в центральній частині України за винятком Вінницької області, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Зверніть увагу: Заморозки в Україні: де буде найхолодніше

Водночас температура повітря не надто відрізнятимуться від тієї, що була у переддень. Протягом дня на території більшості країни +14+20 градусів, а на Півночі +10+15 градусів. Поки що відступлять заморозки.

У Києві так само варто очікувати на дощ. Температура повітря у столиці триматиметься на рівні +12+14 градусів.

Синоптик також зазначає, що четвер може видатися дуже вдалим для грибників.

Прогноз погоди на четвер, 26 вересня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +16…+18

Івано-Франківськ – +17…+19

Тернопіль – +17…+19

Чернівці – +18…+20

Хмельницький – +18…+20

Луцьк – +16…+18

Рівне – +16…+18

Житомир – +14…+16

Вінниця – +16…+18

Одеса – +17…+19

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +16…+18

Кропивницький – +15…+17

Черкаси – +14…+16

Чернігів – +13…+15

Суми – +13…+15

Полтава – +15…+17

Дніпро – +17…+19

Запоріжжя –+17…+19

Донецьк – +15…+17

Луганськ – +15…+17

Харків – +15…+17

Київ – +12…+14



Прогноз погоди на 26 вересня від Укргідрометцентру