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      Прогноз погоди на 26 вересня: на Заході та Півночі дощитиме, на Півдні і Сході поки сухо

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      Погода 26 вересня 2019 Україна: яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 26 вересня / tvir.info

      Погода в Україні у четвер, 26 вересня, буде дещо відрізнятися у різних регіонах країни. Зокрема, у західних та північних областях очікуються дощі, а на Сході та Півдні втримається суха погода.

      Так само сухо буде і в центральній частині України за винятком Вінницької області, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

      Зверніть увагу: Заморозки в Україні: де буде найхолодніше

      Водночас температура повітря не надто відрізнятимуться від тієї, що була у переддень. Протягом дня на території більшості країни +14+20 градусів, а на Півночі +10+15 градусів. Поки що відступлять заморозки.

      У Києві так само варто очікувати на дощ. Температура повітря у столиці триматиметься на рівні +12+14 градусів.

      Синоптик також зазначає, що четвер може видатися дуже вдалим для грибників.

      Прогноз погоди на четвер, 26 вересня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +16…+18

      Івано-Франківськ – +17…+19

      Тернопіль – +17…+19

      Чернівці – +18…+20

      Хмельницький – +18…+20

      Луцьк – +16…+18

      Рівне – +16…+18

      Житомир – +14…+16

      Вінниця – +16…+18

      Одеса – +17…+19

      Миколаїв – +17…+19

      Херсон – +17…+19

      Сімферополь – +16…+18

      Кропивницький – +15…+17

      Черкаси – +14…+16

      Чернігів – +13…+15

      Суми – +13…+15

      Полтава – +15…+17

      Дніпро – +17…+19

      Запоріжжя –+17…+19

      Донецьк – +15…+17

      Луганськ – +15…+17

      Харків – +15…+17

      Київ – +12…+14

      прогноз погоди на 26 вересня
      Прогноз погоди на 26 вересня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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