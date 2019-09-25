Прогноз погоди на 26 вересня: на Заході та Півночі дощитиме, на Півдні і Сході поки сухо
Погода в Україні у четвер, 26 вересня, буде дещо відрізнятися у різних регіонах країни. Зокрема, у західних та північних областях очікуються дощі, а на Сході та Півдні втримається суха погода.
Так само сухо буде і в центральній частині України за винятком Вінницької області, повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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Водночас температура повітря не надто відрізнятимуться від тієї, що була у переддень. Протягом дня на території більшості країни +14+20 градусів, а на Півночі +10+15 градусів. Поки що відступлять заморозки.
У Києві так само варто очікувати на дощ. Температура повітря у столиці триматиметься на рівні +12+14 градусів.
Синоптик також зазначає, що четвер може видатися дуже вдалим для грибників.
Прогноз погоди на четвер, 26 вересня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +16…+18
Івано-Франківськ – +17…+19
Тернопіль – +17…+19
Чернівці – +18…+20
Хмельницький – +18…+20
Луцьк – +16…+18
Рівне – +16…+18
Житомир – +14…+16
Вінниця – +16…+18
Одеса – +17…+19
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +16…+18
Кропивницький – +15…+17
Черкаси – +14…+16
Чернігів – +13…+15
Суми – +13…+15
Полтава – +15…+17
Дніпро – +17…+19
Запоріжжя –+17…+19
Донецьк – +15…+17
Луганськ – +15…+17
Харків – +15…+17
Київ – +12…+14
Прогноз погоди на 26 вересня від Укргідрометцентру