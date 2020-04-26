Прогноз погоды на 27 апреля: почти по всей территории Украины – без осадков
Погода в Украине в понедельник, 27 апреля, будет довольно прохладной. На большинстве территории Украины – облачно с прояснениями, но без осадков. Лишь кое-где на Востоке синоптики прогнозируют дожди.
Переважно на території України буде хмарно з проясненнями та доволі прохолодно – не більше +15…+16. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Закарпатті – до позначки +18, повідомляє Укргідрометцентр.
Цікаво В Україну йдуть нічні заморозки: де і коли буде найхолодніше
У більшості областей України – опадів не прогнозують. Лише на Харківщині, Луганщині та Донеччині очікують на дощі. Температура повітря на Заході – +12…+16, у східних областях прохолодніше – +11…+14, на Півдні – +13…+16, у центральній частині країни – +13…+15.
У Києві повітря теж прогріється вдень до +13…+15, вночі до +4…+6, без опадів.
Напрямок вітру змінився на північно-західний 5 – 10 метрів на секунду.
Про погіршення погодних умов попередила і синоптикиня Наталка Діденко.
Уважно. У ніч на понеділок в Україні, окрім Півдня та Сходу, ймовірні заморозки 0 – 3 градуси,
– написала Наталка Діденко.
Прогноз погоди на неділю, 27 квітня, у містах України:
Ужгород – +16…+18
Львів – +14…+16
Івано-Франківськ – +12…+14
Тернопіль – +13…+15
Чернівці – +13…+15
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +14…+16
Рівне – +13…+15
Житомир – +13…+15
Вінниця – +14…+16
Одеса – +13…+15
Миколаїв – +14…+16
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +13…+15
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +12…+14
Суми – +11…+13
Полтава – +12…+14
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +11…+13
Харків – +11…+13
Київ – +13…+15
Прогноз погоди в Україні на 27 квітня / Укргідрометцентр