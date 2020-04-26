Прогноз погоды на 27 апреля: почти по всей территории Украины – без осадков

Погода в Украине в понедельник, 27 апреля, будет довольно прохладной. На большинстве территории Украины – облачно с прояснениями, но без осадков. Лишь кое-где на Востоке синоптики прогнозируют дожди.

Переважно на території України буде хмарно з проясненнями та доволі прохолодно – не більше +15…+16. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Закарпатті – до позначки +18, повідомляє Укргідрометцентр.

Цікаво В Україну йдуть нічні заморозки: де і коли буде найхолодніше

У більшості областей України – опадів не прогнозують. Лише на Харківщині, Луганщині та Донеччині очікують на дощі. Температура повітря на Заході – +12…+16, у східних областях прохолодніше – +11…+14, на Півдні – +13…+16, у центральній частині країни – +13…+15.

У Києві повітря теж прогріється вдень до +13…+15, вночі до +4…+6, без опадів.

Напрямок вітру змінився на північно-західний 5 – 10 метрів на секунду.



Про погіршення погодних умов попередила і синоптикиня Наталка Діденко.

Уважно. У ніч на понеділок в Україні, окрім Півдня та Сходу, ймовірні заморозки 0 – 3 градуси,

– написала Наталка Діденко.

Прогноз погоди на неділю, 27 квітня, у містах України:

Ужгород – +16…+18

Львів – +14…+16

Івано-Франківськ – +12…+14

Тернопіль – +13…+15

Чернівці – +13…+15

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +14…+16

Рівне – +13…+15

Житомир – +13…+15

Вінниця – +14…+16

Одеса – +13…+15

Миколаїв – +14…+16

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +13…+15

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +12…+14

Суми – +11…+13

Полтава – +12…+14

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +11…+13

Харків – +11…+13

Київ – +13…+15



Прогноз погоди в Україні на 27 квітня / Укргідрометцентр