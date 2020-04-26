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      Прогноз погоди на 27 квітня: майже по всій території України – без опадів

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      Погода 27 квітня 2020, Україна – яку погоду обіцяє синоптик
      Прогноз погоди на 27 квітня / Ілюстративне фото

      Погода в Україні у понеділок, 27 квітня, буде доволі прохолодною. На більшості території України – хмарно з проясненнями, проте без опадів. Лише подекуди на Сході синоптики прогнозують дощі.

      Переважно на території України буде хмарно з проясненнями та доволі прохолодно – не більше +15…+16. Найвище стовпчики термометрів піднімуться на Закарпатті – до позначки +18, повідомляє Укргідрометцентр.

      Цікаво В Україну йдуть нічні заморозки: де і коли буде найхолодніше

      У більшості областей України – опадів не прогнозують. Лише на Харківщині, Луганщині та Донеччині очікують на дощі. Температура повітря на Заході – +12…+16, у східних областях прохолодніше – +11…+14, на Півдні – +13…+16, у центральній частині країни – +13…+15.

      У Києві повітря теж прогріється вдень до +13…+15, вночі до +4…+6, без опадів.

      Напрямок вітру змінився на північно-західний 5 – 10 метрів на секунду.

      Про погіршення погодних умов попередила і синоптикиня Наталка Діденко.

      Уважно. У ніч на понеділок в Україні, окрім Півдня та Сходу, ймовірні заморозки 0 – 3 градуси,
      – написала Наталка Діденко.

      Прогноз погоди на неділю, 27 квітня, у містах України:

      Ужгород – +16…+18

      Львів – +14…+16

      Івано-Франківськ – +12…+14

      Тернопіль – +13…+15

      Чернівці – +13…+15

      Хмельницький – +13…+15

      Луцьк – +14…+16

      Рівне – +13…+15

      Житомир – +13…+15

      Вінниця – +14…+16

      Одеса – +13…+15

      Миколаїв – +14…+16

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +13…+15

      Черкаси – +13…+15

      Чернігів – +12…+14

      Суми – +11…+13

      Полтава – +12…+14

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +11…+13

      Київ – +13…+15

      укргідрометцентр
      Прогноз погоди в Україні на 27 квітня / Укргідрометцентр

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Погода
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