Прогноз погоды на 27 февраля: будет гулять холодный ветер, большинство областей затянет облаками

Погода в Украине в среду, 27 февраля, будет прохладно, несмотря на плюсовую температуру. Все – из-за сильного холодного ветра, который уменьшит обороты только в субботу-воскресенье.

Средняя температура ночью будет от 2 градусов мороза до двух тепла. Днем воздух прогреется до +1...+5 градусов, а на Закарпатье местами и до +8 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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В Киеве над городом будут гулять облака и будут незначительные осадки. Ночью температура опустится до -1 градуса, днем – поднимется до +3 градусов.

Прогноз погоды на среду, 27 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +3...+5

Ивано-Франковск – +2...+4

Тернополь – +2...+4

Черновцы – +2...+4

Хмельницкий – +2...+4

Луцк – +2...+4

Ровно – +2...+4

Житомир – +2...+4

Винница – +1...+3

Одесса – +4...+6

Николаев – +3...+5

Херсон – +2...+4

Симферополь – +2...+4

Кропивницкий – +2...+4

Черкассы – +2...+4

Чернигов – +1...+3

Сумы – -1...+1

Полтава – +1...+3

Днепр – +2...+4

Запорожье – +2...+4

Донецк – +1...+3

Луганск – 0...+2

Харьков – +1...+3

Киев – +1...+3



Прогноз погоды на среду, 27 февраля, в городах Украины