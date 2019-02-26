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      Прогноз погоды на 27 февраля: будет гулять холодный ветер, большинство областей затянет облаками

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      Погода 27 февраля 2019 Украина - прогноз погоды синоптика
      Прогноз погоды на 27 февраля / factinate.com

      Погода в Украине в среду, 27 февраля, будет прохладно, несмотря на плюсовую температуру. Все – из-за сильного холодного ветра, который уменьшит обороты только в субботу-воскресенье.

      Средняя температура ночью будет от 2 градусов мороза до двух тепла. Днем воздух прогреется до +1...+5 градусов, а на Закарпатье местами и до +8 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.

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      В Киеве над городом будут гулять облака и будут незначительные осадки. Ночью температура опустится до -1 градуса, днем – поднимется до +3 градусов.

      Прогноз погоды на среду, 27 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +3...+5

      Ивано-Франковск – +2...+4

      Тернополь – +2...+4

      Черновцы – +2...+4

      Хмельницкий – +2...+4

      Луцк – +2...+4

      Ровно – +2...+4

      Житомир – +2...+4

      Винница – +1...+3

      Одесса – +4...+6

      Николаев – +3...+5

      Херсон – +2...+4

      Симферополь – +2...+4

      Кропивницкий – +2...+4

      Черкассы – +2...+4

      Чернигов – +1...+3

      Сумы – -1...+1

      Полтава – +1...+3

      Днепр – +2...+4

      Запорожье – +2...+4

      Донецк – +1...+3

      Луганск – 0...+2

      Харьков – +1...+3

      Киев – +1...+3


      Прогноз погоды на среду, 27 февраля, в городах Украины

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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