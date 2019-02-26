Прогноз погоды на 27 февраля: будет гулять холодный ветер, большинство областей затянет облаками
Погода в Украине в среду, 27 февраля, будет прохладно, несмотря на плюсовую температуру. Все – из-за сильного холодного ветра, который уменьшит обороты только в субботу-воскресенье.
Средняя температура ночью будет от 2 градусов мороза до двух тепла. Днем воздух прогреется до +1...+5 градусов, а на Закарпатье местами и до +8 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко.
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В Киеве над городом будут гулять облака и будут незначительные осадки. Ночью температура опустится до -1 градуса, днем – поднимется до +3 градусов.
Прогноз погоды на среду, 27 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +2...+4
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +2...+4
Хмельницкий – +2...+4
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +1...+3
Одесса – +4...+6
Николаев – +3...+5
Херсон – +2...+4
Симферополь – +2...+4
Кропивницкий – +2...+4
Черкассы – +2...+4
Чернигов – +1...+3
Сумы – -1...+1
Полтава – +1...+3
Днепр – +2...+4
Запорожье – +2...+4
Донецк – +1...+3
Луганск – 0...+2
Харьков – +1...+3
Киев – +1...+3
Прогноз погоды на среду, 27 февраля, в городах Украины