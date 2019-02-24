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      В Крыму – резкое похолодание, полуостров засыпало снегом: фото, видео

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      Крым засыпало снегом: коммунальщики оказались неготовы к непогоде
      Крым засыпало снегом: коммунальщики оказались неготовы к непогоде / Крым. Реалии

      В Крым вернулась зима. Несмотря на то, что похолодало на всей территории Украины, именно на полуострове в эти выходные температурные показатели являются самыми низкими. Так, 23 февраля дневная температура воздуха опускалась до отметки в -6 градусов. 24 февраля синоптики тоже обещают "минус", к тому же больший, чем в других украинских регионах.

      Кроме того, аннексированный полуостров засыпало снегом. Коммунальщики не успевают расчищать улицы, передает "Крым. Реалии".

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      Еще накануне, 22 февраля, в Крыму была почти весна, а столбики термометров замирали на отметке в +10 градусов. Впрочем, буквально за сутки вся погодная картина резко изменилась.

      Так выглядит заснеженный Симферополь.

      сніг Сімферополь лютий похолодання Крим
      сніг Крим Сімферополь похолодання
      сніг Крим Сімферополь похолодання
      сніг Сімферополь Крим похолодання
      Сімферополь сніг похолодання Крим
      Снег в оккупированном Симферополе// фото – "Крым. Реалии"

      Кроме снега, дороги покрыла гололедица. Так, к примеру, в Керчи оккупантам не хватает песка для посыпки улиц.

      В Керчи – гололедица, не хватает песка: смотрите видео

      Также спасатели предупреждают о риске аварийных ситуаций в Черном и Азовском морях.

      В Севастополе 23 февраля толщина снежного покрова в среднем составила 10 – 15 сантиметров. Похоже там не ожидали снег в феврале: коммунальщики усиленно расчищают центр города, а на окраинах сами горожане посыпают дороги песком.

      сніг Севастополь Крим похолодання
      сніг у Севастополі Крим похолодання
      Снег в Севастополе

      blog_ava
      Прогноз погоды на 24 февраля: зима продолжит свой ход страной, однако морозы спадут
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      Теги: Новости Украины Новости Крыма Аннексия Крыма Снег в Украине Непогода в Украине
      Источник: 24 Канал
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