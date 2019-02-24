В Крыму – резкое похолодание, полуостров засыпало снегом: фото, видео

В Крым вернулась зима. Несмотря на то, что похолодало на всей территории Украины, именно на полуострове в эти выходные температурные показатели являются самыми низкими. Так, 23 февраля дневная температура воздуха опускалась до отметки в -6 градусов. 24 февраля синоптики тоже обещают "минус", к тому же больший, чем в других украинских регионах.

Кроме того, аннексированный полуостров засыпало снегом. Коммунальщики не успевают расчищать улицы, передает "Крым. Реалии".

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Еще накануне, 22 февраля, в Крыму была почти весна, а столбики термометров замирали на отметке в +10 градусов. Впрочем, буквально за сутки вся погодная картина резко изменилась.

Так выглядит заснеженный Симферополь.











Снег в оккупированном Симферополе// фото – "Крым. Реалии"

Кроме снега, дороги покрыла гололедица. Так, к примеру, в Керчи оккупантам не хватает песка для посыпки улиц.

В Керчи – гололедица, не хватает песка: смотрите видео

Также спасатели предупреждают о риске аварийных ситуаций в Черном и Азовском морях.

В Севастополе 23 февраля толщина снежного покрова в среднем составила 10 – 15 сантиметров. Похоже там не ожидали снег в феврале: коммунальщики усиленно расчищают центр города, а на окраинах сами горожане посыпают дороги песком.





Снег в Севастополе