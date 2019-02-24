У Криму – різке похолодання, півострів засипало снігом: фото, відео

До Криму повернулася зима. Попри те, що похолодало на всій території України, саме на півострові цими вихідними температурні показники є найнижчими. Так, 23 лютого денна температура повітря опускалася до позначки у -6 градусів. 24 лютого синоптики теж обіцяють "мінус", до того ж більший, аніж у інших українських регіонах.

Окрім того, анексований півострів засипало снігом. Комунальники не встигають розчищати вулиці, передають "Крим. Реалії".

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Ще напередодні, 22 лютого, у Криму була майже весна, а стовпчики термометрів завмирали на позначці у +10 градусів. Втім, буквально за добу вся погодна картина різко змінилася.

Так виглядає засніжений Сімферополь.











Сніг в окупованому Сімферополі// фото – "Крим. Реалії"

Окрім снігу, дороги вкрила ожеледиця. Так, приміром, у Керчі окупантам не вистачає піску для посипання вулиць.

У Керчі – ожеледиця, не вистачає піску: дивіться відео

Також рятувальники попереджають про ризик аварійних ситуацій у Чорному і Азовському морях.

У Севастополі 23 лютого товщина снігового покрову в середньому сягнула 10 – 15 сантиметрів. Схоже там не очікували на сніг у лютому: комунальники посилено розчищають центр міста, а на околицях самі містяни посипають дороги піском.





Сніг у Севастополі