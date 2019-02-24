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      У Криму – різке похолодання, півострів засипало снігом: фото, відео

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      Крим засипало снігом: комунальники виявились неготовими до негоди
      Крим засипало снігом: комунальники виявились неготовими до негоди / Крим. Реалії

      До Криму повернулася зима. Попри те, що похолодало на всій території України, саме на півострові цими вихідними температурні показники є найнижчими. Так, 23 лютого денна температура повітря опускалася до позначки у -6 градусів. 24 лютого синоптики теж обіцяють "мінус", до того ж більший, аніж у інших українських регіонах.

      Окрім того, анексований півострів засипало снігом. Комунальники не встигають розчищати вулиці, передають "Крим. Реалії".

      Читайте також: Аномальні морози в США: Гаваї несподівано засипало снігом (фото, відео)

      Ще напередодні, 22 лютого, у Криму була майже весна, а стовпчики термометрів завмирали на позначці у +10 градусів. Втім, буквально за добу вся погодна картина різко змінилася.

      Так виглядає засніжений Сімферополь.

      сніг Сімферополь лютий похолодання Крим
      сніг Крим Сімферополь похолодання
      сніг Крим Сімферополь похолодання
      сніг Сімферополь Крим похолодання
      Сімферополь сніг похолодання Крим
      Сніг в окупованому Сімферополі// фото – "Крим. Реалії"

      Окрім снігу, дороги вкрила ожеледиця. Так, приміром, у Керчі окупантам не вистачає піску для посипання вулиць.

      У Керчі – ожеледиця, не вистачає піску: дивіться відео

      Також рятувальники попереджають про ризик аварійних ситуацій у Чорному і Азовському морях.

      У Севастополі 23 лютого товщина снігового покрову в середньому сягнула 10 – 15 сантиметрів. Схоже там не очікували на сніг у лютому: комунальники посилено розчищають центр міста, а на околицях самі містяни посипають дороги піском.

      сніг Севастополь Крим похолодання
      сніг у Севастополі Крим похолодання
      Сніг у Севастополі

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      Теги: Новини України Новини Криму Анексія Криму Негода в Україні Сніг в Україні
      Джерело: 24 Канал
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