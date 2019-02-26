Прогноз погоди на 27 лютого: гулятиме холодний вітер, а більшість областей затягне хмарами
Погода в Україні у середу, 27 лютого, буде прохолодно, попри плюсову температуру. Все – через сильний холодний вітер, який зменшить оберти аж у суботу-неділю.
Середня температура вночі буде від 2 градусів морозу до двох тепла. Вдень повітря прогріється до +1...+5 градусів, а на Закарпатті подекуди і до +8 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
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У Києві над містом гулятимуть хмари та будуть незначні опади. Вночі температура опуститься до -1 градусу, вдень – підніметься до +3 градусів.
Прогноз погоди на середу, 27 лютого, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +2…+4
Тернопіль – +2…+4
Чернівці – +2…+4
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +2…+4
Житомир – +2…+4
Вінниця – +1…+3
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +3…+5
Херсон – +2…+4
Сімферополь –+2…+4
Кропивницький – +2…+4
Черкаси – +2…+4
Чернігів – +1…+3
Суми – -1…+1
Полтава – +1…+3
Дніпро – +2…+4
Запоріжжя – +2…+4
Донецьк – +1…+3
Луганськ – 0…+2
Харків – +1…+3
Київ – +1…+3
Прогноз погоди на середу, 27 лютого, у містах України