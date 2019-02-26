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      Прогноз погоди на 27 лютого: гулятиме холодний вітер, а більшість областей затягне хмарами

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      Погода 27 лютого 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди на 27 лютого / factinate.com

      Погода в Україні у середу, 27 лютого, буде прохолодно, попри плюсову температуру. Все – через сильний холодний вітер, який зменшить оберти аж у суботу-неділю.

      Середня температура вночі буде від 2 градусів морозу до двох тепла. Вдень повітря прогріється до +1...+5 градусів, а на Закарпатті подекуди і до +8 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко. 

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      У Києві над містом гулятимуть хмари та будуть незначні опади. Вночі температура опуститься до -1 градусу, вдень – підніметься до +3 градусів. 

      Прогноз погоди на середу, 27 лютого, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +2…+4

      Тернопіль – +2…+4

      Чернівці – +2…+4

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +2…+4

      Житомир – +2…+4

      Вінниця – +1…+3

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +3…+5

      Херсон – +2…+4

      Сімферополь –+2…+4

      Кропивницький – +2…+4

      Черкаси – +2…+4

      Чернігів – +1…+3

      Суми – -1…+1

      Полтава – +1…+3

      Дніпро – +2…+4

      Запоріжжя – +2…+4

      Донецьк – +1…+3

      Луганськ – 0…+2

      Харків – +1…+3

      Київ – +1…+3


      Прогноз погоди на середу, 27 лютого, у містах України

      blog_ava
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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 Канал
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