Прогноз погоди на 27 лютого: гулятиме холодний вітер, а більшість областей затягне хмарами

Погода в Україні у середу, 27 лютого, буде прохолодно, попри плюсову температуру. Все – через сильний холодний вітер, який зменшить оберти аж у суботу-неділю.

Середня температура вночі буде від 2 градусів морозу до двох тепла. Вдень повітря прогріється до +1...+5 градусів, а на Закарпатті подекуди і до +8 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

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У Києві над містом гулятимуть хмари та будуть незначні опади. Вночі температура опуститься до -1 градусу, вдень – підніметься до +3 градусів.

Прогноз погоди на середу, 27 лютого, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +2…+4

Тернопіль – +2…+4

Чернівці – +2…+4

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +2…+4

Житомир – +2…+4

Вінниця – +1…+3

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +3…+5

Херсон – +2…+4

Сімферополь –+2…+4

Кропивницький – +2…+4

Черкаси – +2…+4

Чернігів – +1…+3

Суми – -1…+1

Полтава – +1…+3

Дніпро – +2…+4

Запоріжжя – +2…+4

Донецьк – +1…+3

Луганськ – 0…+2

Харків – +1…+3

Київ – +1…+3



Прогноз погоди на середу, 27 лютого, у містах України