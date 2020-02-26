Прогноз погоды на 27 февраля: в Украине дожди и будет ветрено
Погода в Украине в четверг, 27 февраля, будет влажной и с дождями. На Западе Украины вообще ожидается мокрый снег. Солнечно будет только на Донетчине, Луганщине и Запорожье.
Теплее, к апрельским значениям, будет на Востоке и Юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня там ожидается +10+15 градусов. На остальной территории – +4+8 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Сильные порывы ветра до штормовых предусматриваются в Запорожье, в Крыму, в Николаевской области, в Донецкой, Луганской, в Днепре и районах. В большинстве областей Украины – умеренный, западный и юго-западный ветер.
Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем на Востоке Украины еще будет сухо. А в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, вечером – прояснится.
Погода в Киеве 27 февраля тоже будет дождливой. Температура воздуха понизится до 6 градусов.
А к концу недели в столице похолодает еще на несколько градусов.
Прогноз погоды на четверг, 27 февраля, в городах Украины:
Ужгород – +6…+8
Львов – +5…+7
Ивано-Франковск – +4…+6
Тернополь – +5…+7
Черновцы – +4…+6
Хмельницкий – +6…+8
Луцк – +4…+6
Ровно – +4… +6
Житомир – +5…+7
Винница – +6…+8
Одесса – +12…+14
Николаев – +12…+14
Херсон – +13…+15
Симферополь – +13…+15
Кропивницкий – +10…+12
Черкассы – +8…+10
Чернигов – +5… +7
Сумы – +6…+8
Полтава – +10…+12
Днепр – +12…+14
Запорожье – +12…+14
Донецк – +12…+14
Луганск – +11…+13
Харьков – +12…+14
Киев – +5…+7