17:30
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, 25 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС COVID-19 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Прогноз погоды на 27 февраля: в Украине дожди и будет ветрено

      - Читати новину українською
      Прогноз погоды на 27 февраля / rcnews.hu

      Погода в Украине в четверг, 27 февраля, будет влажной и с дождями. На Западе Украины вообще ожидается мокрый снег. Солнечно будет только на Донетчине, Луганщине и Запорожье.

      Теплее, к апрельским значениям, будет на Востоке и Юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня там ожидается +10+15 градусов. На остальной территории – +4+8 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Смотрите также фото: Украинскую антарктическую станцию покрыл розовый снег

      Сильные порывы ветра до штормовых предусматриваются в Запорожье, в Крыму, в Николаевской области, в Донецкой, Луганской, в Днепре и районах. В большинстве областей Украины – умеренный, западный и юго-западный ветер.

      Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем ​​на Востоке Украины еще будет сухо. А в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, вечером – прояснится.

      Погода в Киеве 27 февраля тоже будет дождливой. Температура воздуха понизится до 6 градусов.

      А к концу недели в столице похолодает еще на несколько градусов.

      Прогноз погоды на четверг, 27 февраля, в городах Украины:

      Ужгород – +6…+8

      Львов – +5…+7

      Ивано-Франковск – +4…+6

      Тернополь – +5…+7

      Черновцы – +4…+6

      Хмельницкий – +6…+8

      Луцк – +4…+6

      Ровно – +4… +6

      Житомир – +5…+7

      Винница – +6…+8

      Одесса – +12…+14

      Николаев – +12…+14

      Херсон – +13…+15

      Симферополь – +13…+15

      Кропивницкий – +10…+12

      Черкассы – +8…+10

      Чернигов – +5… +7

      Сумы – +6…+8

      Полтава – +10…+12

      Днепр – +12…+14

      Запорожье – +12…+14

      Донецк – +12…+14

      Луганск – +11…+13

      Харьков – +12…+14

      Киев – +5…+7

      прогноз погоди на 27 лютого Україна яка буде погода в четвер
      Прогноз погоды на 27 февраля от Укргидрометцентра

      Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
      сегодня
      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 17:00 Европа и коронавирус: почему вспышка началось в Италии?
      Борис Немировський
      сегодня , 16:30 Популярный среди террористов: чем опасен российский Telegram
      Віталій Дейнега
      сегодня , 12:30 5 самых распространенных ошибок в интерьере украинских квартир: фото
      Ростислав Струтинський
      25 февраля , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 16:00 Российские спецслужбы скрывают смерть своих наемников-"вагнеровцов" в Сирии: детали
      Михайло Макарук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук