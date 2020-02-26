Прогноз погоды на 27 февраля: в Украине дожди и будет ветрено

Погода в Украине в четверг, 27 февраля, будет влажной и с дождями. На Западе Украины вообще ожидается мокрый снег. Солнечно будет только на Донетчине, Луганщине и Запорожье.

Теплее, к апрельским значениям, будет на Востоке и Юге Украины, а также в большинстве центральных областей, кроме Винницкой области. В течение дня там ожидается +10+15 градусов. На остальной территории – +4+8 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Сильные порывы ветра до штормовых предусматриваются в Запорожье, в Крыму, в Николаевской области, в Донецкой, Луганской, в Днепре и районах. В большинстве областей Украины – умеренный, западный и юго-западный ветер.

Осадки будут проходить с запада на восток, поэтому днем ​​на Востоке Украины еще будет сухо. А в западных областях и на севере осадки вероятные утром и днем, вечером – прояснится.

Погода в Киеве 27 февраля тоже будет дождливой. Температура воздуха понизится до 6 градусов.

А к концу недели в столице похолодает еще на несколько градусов.

Прогноз погоды на четверг, 27 февраля, в городах Украины:

Ужгород – +6…+8

Львов – +5…+7

Ивано-Франковск – +4…+6

Тернополь – +5…+7

Черновцы – +4…+6

Хмельницкий – +6…+8

Луцк – +4…+6

Ровно – +4… +6

Житомир – +5…+7

Винница – +6…+8

Одесса – +12…+14

Николаев – +12…+14

Херсон – +13…+15

Симферополь – +13…+15

Кропивницкий – +10…+12

Черкассы – +8…+10

Чернигов – +5… +7

Сумы – +6…+8

Полтава – +10…+12

Днепр – +12…+14

Запорожье – +12…+14

Донецк – +12…+14

Луганск – +11…+13

Харьков – +12…+14

Киев – +5…+7



Прогноз погоды на 27 февраля от Укргидрометцентра