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      Прогноз погоди на 27 лютого: в Україні дощитиме та буде вітряно

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      Прогноз погоди на 27 лютого / rcnews.hu

      Погода в Україні в четвер, 27 лютого, буде вологою та з дощами. На Заході України взагалі очікується мокрий сніг. Сонячно буде лише на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

      Найтепліше, до квітневих значень, буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Протягом дня там очікується +10+15 градусів. На решті території – +4+8 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

      Дивіться також фото: Українську антарктичну станцію вкрив рожевий сніг 

      Щодо вітру, то сильні пориви, до штормових, передбачаються на Запоріжжі, в Криму, в Миколаївській області, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі та районах. У більшості областей України – помірний, західний та південно-західний вітер.

      Опади проходитимуть із заходу на схід, тому вдень Схід України ще побуде у сухій погоді. А в західних областях та на Півночі опади ймовірні вранці та вдень, ввечері – проясниться.

      Погода в Києві 27 лютого теж буде дощовою. Температура повітря знизиться до +6 градусів.

      А до кінця тижня у столиці похолодає ще на кілька градусів.

      Прогноз погоди на четвер, 27 лютого, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +5…+7

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +5…+7

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +6…+8

      Луцьк – +4…+6

      Рівне – +4… +6

      Житомир – +5…+7

      Вінниця – +6…+8

      Одеса – +12…+14

      Миколаїв – +12…+14

      Херсон – +13…+15

      Сімферополь – +13…+15

      Кропивницький – +10…+12

      Черкаси – +8…+10

      Чернігів – +5… +7

      Суми – +6…+8

      Полтава – +10…+12

      Дніпро – +12…+14

      Запоріжжя – +12…+14

      Донецьк – +12…+14

      Луганськ – +11…+13

      Харків – +12…+14

      Київ – +5…+7

      прогноз погоди на 27 лютого Україна яка буде погода в четвер
      Прогноз погоди на 27 лютого від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
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