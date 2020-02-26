Прогноз погоди на 27 лютого: в Україні дощитиме та буде вітряно
Погода в Україні в четвер, 27 лютого, буде вологою та з дощами. На Заході України взагалі очікується мокрий сніг. Сонячно буде лише на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.
Найтепліше, до квітневих значень, буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Протягом дня там очікується +10+15 градусів. На решті території – +4+8 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
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Щодо вітру, то сильні пориви, до штормових, передбачаються на Запоріжжі, в Криму, в Миколаївській області, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі та районах. У більшості областей України – помірний, західний та південно-західний вітер.
Опади проходитимуть із заходу на схід, тому вдень Схід України ще побуде у сухій погоді. А в західних областях та на Півночі опади ймовірні вранці та вдень, ввечері – проясниться.
Погода в Києві 27 лютого теж буде дощовою. Температура повітря знизиться до +6 градусів.
А до кінця тижня у столиці похолодає ще на кілька градусів.
Прогноз погоди на четвер, 27 лютого, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +5…+7
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +5…+7
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +6…+8
Луцьк – +4…+6
Рівне – +4… +6
Житомир – +5…+7
Вінниця – +6…+8
Одеса – +12…+14
Миколаїв – +12…+14
Херсон – +13…+15
Сімферополь – +13…+15
Кропивницький – +10…+12
Черкаси – +8…+10
Чернігів – +5… +7
Суми – +6…+8
Полтава – +10…+12
Дніпро – +12…+14
Запоріжжя – +12…+14
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +11…+13
Харків – +12…+14
Київ – +5…+7