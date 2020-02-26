Прогноз погоди на 27 лютого: в Україні дощитиме та буде вітряно

Погода в Україні в четвер, 27 лютого, буде вологою та з дощами. На Заході України взагалі очікується мокрий сніг. Сонячно буде лише на Донеччині, Луганщині та Запоріжжі.

Найтепліше, до квітневих значень, буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Протягом дня там очікується +10+15 градусів. На решті території – +4+8 градусів, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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Щодо вітру, то сильні пориви, до штормових, передбачаються на Запоріжжі, в Криму, в Миколаївській області, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі та районах. У більшості областей України – помірний, західний та південно-західний вітер.

Опади проходитимуть із заходу на схід, тому вдень Схід України ще побуде у сухій погоді. А в західних областях та на Півночі опади ймовірні вранці та вдень, ввечері – проясниться.

Погода в Києві 27 лютого теж буде дощовою. Температура повітря знизиться до +6 градусів.

А до кінця тижня у столиці похолодає ще на кілька градусів.

Прогноз погоди на четвер, 27 лютого, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +5…+7

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +5…+7

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +6…+8

Луцьк – +4…+6

Рівне – +4… +6

Житомир – +5…+7

Вінниця – +6…+8

Одеса – +12…+14

Миколаїв – +12…+14

Херсон – +13…+15

Сімферополь – +13…+15

Кропивницький – +10…+12

Черкаси – +8…+10

Чернігів – +5… +7

Суми – +6…+8

Полтава – +10…+12

Дніпро – +12…+14

Запоріжжя – +12…+14

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +11…+13

Харків – +12…+14

Київ – +5…+7



Прогноз погоди на 27 лютого від Укргідрометцентру