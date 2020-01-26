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      Прогноз погоды на 27 января: в Украине будет сухо и тепло

      45 Читати новину українською
      Прогноз погоды на 27 января / pixabay

      Погода в Украине в понедельник, 27 января, будет теплой, преимущественно солнечной и без осадков. В Карпатах возможных небольшой мокрый снег.

      Теплее всего будет на юге Украины. Там ожидается до +5 ... +8 градусов.

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      Первый день недели будет теплым,
      - написала украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, уточнив, что осадки ориентировочно ожидаются в среду.

      В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью около 0 градусов, днем - +2 ... + 4 тепла.

      Прогноз погоды на понедельник, 27 января, в городах Украины:

      Ужгород – +2…+4

      Львов – +3…+5

      Ивано-Франковск – +3…+5

      Тернополь – +3…+5

      Черновцы – +3…+5

      Хмельницкий – +2…+4

      Луцк – +2…+4

      Ровне – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Винница – +4…+6

      Одесса – +4…+6

      Николаев – +5…+7

      Херсон – +4…+6

      Симферополь – +6…+8

      Кропивницкий – +3…+5

      Черкассы – +3…+5

      Чернигов – +1…+3

      Сумы – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Днепр – +4…+6

      Запорожье – +3…+5

      Донецк – +3…+5

      Луганск – +2…+4

      Харьков – +1…+3

      Киев – +3…+5


      Прогноз погоды на понедельник, 27 января от Укргидрометцентра

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Погода
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