Прогноз погоды на 27 января: в Украине будет сухо и тепло
Погода в Украине в понедельник, 27 января, будет теплой, преимущественно солнечной и без осадков. В Карпатах возможных небольшой мокрый снег.
Теплее всего будет на юге Украины. Там ожидается до +5 ... +8 градусов.
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Первый день недели будет теплым,
- написала украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, уточнив, что осадки ориентировочно ожидаются в среду.
В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью около 0 градусов, днем - +2 ... + 4 тепла.
Прогноз погоды на понедельник, 27 января, в городах Украины:
Ужгород – +2…+4
Львов – +3…+5
Ивано-Франковск – +3…+5
Тернополь – +3…+5
Черновцы – +3…+5
Хмельницкий – +2…+4
Луцк – +2…+4
Ровне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Винница – +4…+6
Одесса – +4…+6
Николаев – +5…+7
Херсон – +4…+6
Симферополь – +6…+8
Кропивницкий – +3…+5
Черкассы – +3…+5
Чернигов – +1…+3
Сумы – +1…+3
Полтава – +2…+4
Днепр – +4…+6
Запорожье – +3…+5
Донецк – +3…+5
Луганск – +2…+4
Харьков – +1…+3
Киев – +3…+5
Прогноз погоды на понедельник, 27 января от Укргидрометцентра