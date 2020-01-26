Прогноз погоды на 27 января: в Украине будет сухо и тепло

Погода в Украине в понедельник, 27 января, будет теплой, преимущественно солнечной и без осадков. В Карпатах возможных небольшой мокрый снег.

Теплее всего будет на юге Украины. Там ожидается до +5 ... +8 градусов.

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Первый день недели будет теплым,

- написала украинский синоптик Наталья Диденко на своей фейсбук-странице, уточнив, что осадки ориентировочно ожидаются в среду.

В Киеве в понедельник без осадков, температура воздуха ночью около 0 градусов, днем - +2 ... + 4 тепла.

Прогноз погоды на понедельник, 27 января, в городах Украины:

Ужгород – +2…+4

Львов – +3…+5

Ивано-Франковск – +3…+5

Тернополь – +3…+5

Черновцы – +3…+5

Хмельницкий – +2…+4

Луцк – +2…+4

Ровне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Винница – +4…+6

Одесса – +4…+6

Николаев – +5…+7

Херсон – +4…+6

Симферополь – +6…+8

Кропивницкий – +3…+5

Черкассы – +3…+5

Чернигов – +1…+3

Сумы – +1…+3

Полтава – +2…+4

Днепр – +4…+6

Запорожье – +3…+5

Донецк – +3…+5

Луганск – +2…+4

Харьков – +1…+3

Киев – +3…+5



Прогноз погоды на понедельник, 27 января от Укргидрометцентра