Прогноз погоди на 27 січня: в Україні буде сухо і тепло

Погода в Україні у понеділок, 27 січня, буде теплою, переважно сонячною і без опадів. У Карпатах можливих невеликий мокрий сніг.

Найтепліше буде на півдні України. Там очікується до +5...+8 градусів.

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Перший день тижня буде теплим,

– написала українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, уточнивши, що опади орієнтовно очікуються у середу.

У Києві у понеділок без опадів, температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень – +2...+4 тепла.

Прогноз погоди на понеділок, 27 січня, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – +3…+5

Івано-Франківськ – +3…+5

Тернопіль – +3…+5

Чернівці – +3…+5

Хмельницький – +2…+4

Луцьк – +2…+4

Рівне – +3…+5

Житомир – +3…+5

Вінниця – +4…+6

Одеса – +4…+6

Миколаїв – +5…+7

Херсон – +4…+6

Сімферополь – +6…+8

Кропивницький – +3…+5

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +1…+3

Суми – +1…+3

Полтава – +2…+4

Дніпро – +4…+6

Запоріжжя – +3…+5

Донецьк – +3…+5

Луганськ – +2…+4

Харків – +1…+3

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на понеділок, 27 січня, від Укргідрометцентру