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      Прогноз погоди на 27 січня: в Україні буде сухо і тепло

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      Прогноз погоди на 27 січня / pixabay

      Погода в Україні у понеділок, 27 січня, буде теплою, переважно сонячною і без опадів. У Карпатах можливих невеликий мокрий сніг.

      Найтепліше буде на півдні України. Там очікується до +5...+8 градусів.

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      Перший день тижня буде теплим,
      – написала українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, уточнивши, що опади орієнтовно очікуються у середу.

      У Києві у понеділок без опадів, температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень – +2...+4 тепла.

      Прогноз погоди на понеділок, 27 січня, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – +3…+5

      Івано-Франківськ – +3…+5

      Тернопіль – +3…+5

      Чернівці – +3…+5

      Хмельницький – +2…+4

      Луцьк – +2…+4

      Рівне – +3…+5

      Житомир – +3…+5

      Вінниця – +4…+6

      Одеса – +4…+6

      Миколаїв – +5…+7

      Херсон – +4…+6

      Сімферополь – +6…+8

      Кропивницький – +3…+5

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +1…+3

      Суми – +1…+3

      Полтава – +2…+4

      Дніпро – +4…+6

      Запоріжжя – +3…+5

      Донецьк – +3…+5

      Луганськ – +2…+4

      Харків – +1…+3

      Київ – +3…+5


      Прогноз погоди на понеділок, 27 січня, від Укргідрометцентру

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Погода
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