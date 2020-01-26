Прогноз погоди на 27 січня: в Україні буде сухо і тепло
Погода в Україні у понеділок, 27 січня, буде теплою, переважно сонячною і без опадів. У Карпатах можливих невеликий мокрий сніг.
Найтепліше буде на півдні України. Там очікується до +5...+8 градусів.
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Перший день тижня буде теплим,
– написала українська синоптикиня Наталка Діденко на своїй фейсбук-сторінці, уточнивши, що опади орієнтовно очікуються у середу.
У Києві у понеділок без опадів, температура повітря вночі близько 0 градусів, вдень – +2...+4 тепла.
Прогноз погоди на понеділок, 27 січня, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – +3…+5
Івано-Франківськ – +3…+5
Тернопіль – +3…+5
Чернівці – +3…+5
Хмельницький – +2…+4
Луцьк – +2…+4
Рівне – +3…+5
Житомир – +3…+5
Вінниця – +4…+6
Одеса – +4…+6
Миколаїв – +5…+7
Херсон – +4…+6
Сімферополь – +6…+8
Кропивницький – +3…+5
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +1…+3
Суми – +1…+3
Полтава – +2…+4
Дніпро – +4…+6
Запоріжжя – +3…+5
Донецьк – +3…+5
Луганськ – +2…+4
Харків – +1…+3
Київ – +3…+5
Прогноз погоди на понеділок, 27 січня, від Укргідрометцентру