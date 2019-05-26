Прогноз погоды на 27 мая: последняя весенняя неделя начнется с летнего тепла

Погода в Украине в понедельник, 27 мая, будет теплой, солнечной и кое-где абсолютно безоблачной. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+28 градусов.

Даже поздно вечером можно порадовать себя прогулкой, не надевая три кожуха – ожидается +13...+18 градусов в большинстве областей. Разве что в Западной Украине будет немного прохладнее – +10...+15 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Неистового ветра не будет, однако вероятность дождя – непродолжительного и местами – на Севере, Волыни, Ровненской и Винницкой области. В остальных областях – солнечно.

А вот столицу не обойдут ни солнце, ни дожди. Тепло ворвется в столицу – 25...+27 градусов, – но придется стерпеть и кратковременный дождь с грозой.

Прогноз погоды на понедельник, 27 мая, в городах Украины от Укргидрометцентра:

Ужгород – +25…+27

Львов – +24…+26

Ивано-Франковск – +24…+26

Тернополь – +23…+25

Черновцы – +24…+26

Хмельницкий – +24…+26

Луцк – +24…+26

Ровно – +24…+26

Житомир – +25…+27

Винница – +25…+27

Одесса – +24…+26

Николаев – +26…+28

Херсон – +26…+28

Симферополь – +24…+26

Кропивницкий – +25…+27

Черкассы – +25…+27

Чернигов – +25…+27

Сумы – +25…+27

Полтава – +24…+26

Днепр – +25…+27

Запорожье – +25…+27

Донецк – +23…+25

Луганск – +23…+25

Харьков – +24…+26

Киев – +24…+26



Прогноз погоды на понедельник, 27 мая, в городах Украины // Укргидрометцентр