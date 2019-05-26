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      Прогноз погоды на 27 мая: последняя весенняя неделя начнется с летнего тепла

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      Погода на 27 мая 2019 Украина - прогноз погоды от синоптика
      Прогноз погоды в Украине на 27 мая / ikub.al

      Погода в Украине в понедельник, 27 мая, будет теплой, солнечной и кое-где абсолютно безоблачной. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+28 градусов.

      Даже поздно вечером можно порадовать себя прогулкой, не надевая три кожуха – ожидается +13...+18 градусов в большинстве областей. Разве что в Западной Украине будет немного прохладнее – +10...+15 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

      Читайте также: Зеленский издал указ о преодолении паводков в Западной Украине

      Неистового ветра не будет, однако вероятность дождя – непродолжительного и местами – на Севере, Волыни, Ровненской и Винницкой области. В остальных областях – солнечно.

      А вот столицу не обойдут ни солнце, ни дожди. Тепло ворвется в столицу – 25...+27 градусов, – но придется стерпеть и кратковременный дождь с грозой.

      Прогноз погоды на понедельник, 27 мая, в городах Украины от Укргидрометцентра:

      Ужгород – +25…+27

      Львов – +24…+26

      Ивано-Франковск – +24…+26

      Тернополь – +23…+25

      Черновцы – +24…+26

      Хмельницкий – +24…+26

      Луцк – +24…+26

      Ровно – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Винница – +25…+27

      Одесса – +24…+26

      Николаев – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Симферополь – +24…+26

      Кропивницкий – +25…+27

      Черкассы – +25…+27

      Чернигов – +25…+27

      Сумы – +25…+27

      Полтава – +24…+26

      Днепр – +25…+27

      Запорожье – +25…+27

      Донецк – +23…+25

      Луганск – +23…+25

      Харьков – +24…+26

      Киев – +24…+26

      прогноз погоди на 27 травня
      Прогноз погоды на понедельник, 27 мая, в городах Украины // Укргидрометцентр

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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