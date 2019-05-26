Прогноз погоды на 27 мая: последняя весенняя неделя начнется с летнего тепла
Погода в Украине в понедельник, 27 мая, будет теплой, солнечной и кое-где абсолютно безоблачной. Средняя температура воздуха будет колебаться в пределах +23...+28 градусов.
Даже поздно вечером можно порадовать себя прогулкой, не надевая три кожуха – ожидается +13...+18 градусов в большинстве областей. Разве что в Западной Украине будет немного прохладнее – +10...+15 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Неистового ветра не будет, однако вероятность дождя – непродолжительного и местами – на Севере, Волыни, Ровненской и Винницкой области. В остальных областях – солнечно.
А вот столицу не обойдут ни солнце, ни дожди. Тепло ворвется в столицу – 25...+27 градусов, – но придется стерпеть и кратковременный дождь с грозой.
Прогноз погоды на понедельник, 27 мая, в городах Украины от Укргидрометцентра:
Ужгород – +25…+27
Львов – +24…+26
Ивано-Франковск – +24…+26
Тернополь – +23…+25
Черновцы – +24…+26
Хмельницкий – +24…+26
Луцк – +24…+26
Ровно – +24…+26
Житомир – +25…+27
Винница – +25…+27
Одесса – +24…+26
Николаев – +26…+28
Херсон – +26…+28
Симферополь – +24…+26
Кропивницкий – +25…+27
Черкассы – +25…+27
Чернигов – +25…+27
Сумы – +25…+27
Полтава – +24…+26
Днепр – +25…+27
Запорожье – +25…+27
Донецк – +23…+25
Луганск – +23…+25
Харьков – +24…+26
Киев – +24…+26
Прогноз погоды на понедельник, 27 мая, в городах Украины // Укргидрометцентр