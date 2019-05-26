Прогноз погоди на 27 травня: останній весняний тиждень розпочнеться з літнього тепла

Погода в Україні в понеділок, 27 травня, буде теплою, сонячною і подекуди абсолютно безхмарною. Середня температура повітря коливатиметься в межах +23...+28 градусів.

Навіть пізно ввечері можна порадувати себе прогулянкою, не одягаючи три кожухи – очікується +13...+18 градусів у більшості областей. Хіба на Західній Україні буде трохи прохолодніше – +10...+15 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Шаленого вітру не буде, проте є ймовірність дощу – нетривалого і місцями – на Півночі, Волині, Рівненщині та Вінниччині. У решті областей – сонячно.

А от столицю не оминуть ні сонце, ні дощі. Тепло увірветься в столицю – +25...+27 градусів, – та доведеться стерпіти і короткочасний дощ з грозою.

Прогноз погоди на понеділок, 27 травня, у містах України від Укргідрометцентру:

Ужгород – +25…+27

Львів – +24…+26

Івано-Франківськ – +24…+26

Тернопіль – +23…+25

Чернівці – +24…+26

Хмельницький – +24…+26

Луцьк – +24…+26

Рівне – +24…+26

Житомир – +25…+27

Вінниця – +25…+27

Одеса – +24…+26

Миколаїв – +26…+28

Херсон – +26…+28

Сімферополь – +24…+26

Кропивницький – +25…+27

Черкаси – +25…+27

Чернігів – +25…+27

Суми – +25…+27

Полтава – +24…+26

Дніпро – +25…+27

Запоріжжя – +25…+27

Донецьк – +23…+25

Луганськ – +23…+25

Харків – +24…+26

Київ – +24…+26



Прогноз погоди на понеділок, 27 травня, у містах України // Укргідрометцентр