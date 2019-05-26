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      Прогноз погоди на 27 травня: останній весняний тиждень розпочнеться з літнього тепла

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      Погода на 27 травня 2019 Україна - прогноз погоди від синоптика
      Прогноз погоди в Україні на 27 травня / ikub.al

      Погода в Україні в понеділок, 27 травня, буде теплою, сонячною і подекуди абсолютно безхмарною. Середня температура повітря коливатиметься в межах +23...+28 градусів.

      Навіть пізно ввечері можна порадувати себе прогулянкою, не одягаючи три кожухи – очікується +13...+18 градусів у більшості областей. Хіба на Західній Україні буде трохи прохолодніше – +10...+15 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook. 

      Читайте також: Зеленський видав указ про подолання паводків у Західній Україні

      Шаленого вітру не буде, проте є ймовірність дощу – нетривалого і місцями – на Півночі, Волині, Рівненщині та Вінниччині. У решті областей – сонячно.

      А от столицю не оминуть ні сонце, ні дощі. Тепло увірветься в столицю – +25...+27 градусів, – та доведеться стерпіти і  короткочасний дощ з грозою.

      Прогноз погоди на понеділок, 27 травня, у містах України від Укргідрометцентру:

      Ужгород – +25…+27

      Львів – +24…+26

      Івано-Франківськ – +24…+26

      Тернопіль – +23…+25

      Чернівці – +24…+26

      Хмельницький – +24…+26

      Луцьк – +24…+26

      Рівне – +24…+26

      Житомир – +25…+27

      Вінниця – +25…+27

      Одеса – +24…+26

      Миколаїв – +26…+28

      Херсон – +26…+28

      Сімферополь – +24…+26

      Кропивницький – +25…+27

      Черкаси – +25…+27

      Чернігів – +25…+27

      Суми – +25…+27

      Полтава – +24…+26

      Дніпро – +25…+27

      Запоріжжя – +25…+27

      Донецьк – +23…+25

      Луганськ – +23…+25

      Харків – +24…+26

      Київ – +24…+26

      прогноз погоди на 27 травня
      Прогноз погоди на понеділок, 27 травня, у містах України // Укргідрометцентр

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      Теги: Новини України Погода
      Джерело: 24 канал
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