Прогноз погоди на 27 травня: останній весняний тиждень розпочнеться з літнього тепла
Погода в Україні в понеділок, 27 травня, буде теплою, сонячною і подекуди абсолютно безхмарною. Середня температура повітря коливатиметься в межах +23...+28 градусів.
Навіть пізно ввечері можна порадувати себе прогулянкою, не одягаючи три кожухи – очікується +13...+18 градусів у більшості областей. Хіба на Західній Україні буде трохи прохолодніше – +10...+15 градусів, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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Шаленого вітру не буде, проте є ймовірність дощу – нетривалого і місцями – на Півночі, Волині, Рівненщині та Вінниччині. У решті областей – сонячно.
А от столицю не оминуть ні сонце, ні дощі. Тепло увірветься в столицю – +25...+27 градусів, – та доведеться стерпіти і короткочасний дощ з грозою.
Прогноз погоди на понеділок, 27 травня, у містах України від Укргідрометцентру:
Ужгород – +25…+27
Львів – +24…+26
Івано-Франківськ – +24…+26
Тернопіль – +23…+25
Чернівці – +24…+26
Хмельницький – +24…+26
Луцьк – +24…+26
Рівне – +24…+26
Житомир – +25…+27
Вінниця – +25…+27
Одеса – +24…+26
Миколаїв – +26…+28
Херсон – +26…+28
Сімферополь – +24…+26
Кропивницький – +25…+27
Черкаси – +25…+27
Чернігів – +25…+27
Суми – +25…+27
Полтава – +24…+26
Дніпро – +25…+27
Запоріжжя – +25…+27
Донецьк – +23…+25
Луганськ – +23…+25
Харків – +24…+26
Київ – +24…+26
Прогноз погоди на понеділок, 27 травня, у містах України // Укргідрометцентр