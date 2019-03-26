Прогноз погоды на 27 марта: почти во всей Украине – мокрый снег с дождем

Погода в Украине в среду, 27 марта, будет еще холоднее, чем в предыдущий день. В большинстве областей ожидаются сильный ветер и мокрый снег с дождем. Солнечно и сухо будет только в Западной Украине.

Температура воздуха днем в Украине в среднем составит +3+6 градусов. В восточных и юго-восточных областях будет теплее– +5+11 градусов. Туда не дойдет мокрый снег, однако будет лить дождь, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Погода в Киеве в среду будет очень ветреной, ожидаются мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит +4+5 градусов. Однако этот день будет одним из последних в столице, когда там такая непогода будет бушевать.

С четверга погода начнет выравниваться и уже на конец недели засияет в Украине солнцем, синим небом, и теплая погода наконец подкрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки,

– отметила синоптик.

Прогноз погоды на среду, 27 марта, в городах Украины:

Ужгород – +6...+8

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +4...+6

Тернополь – +4...+6

Черновцы – +4...+6

Хмельницкий – +3...+5

Луцк – +3...+5

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +3...+5

Одесса – +7...+9

Николаев – +8...+10

Херсон – +7...+9

Симферополь – +8...+10

Кропивницкий – +5...+7

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +4...+6

Сумы- + 5... + 7

Полтава – +4...+6

Днепр – +6...+8

Запорожье – +8...+10

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +7...+9

Киев – +3...+5



Прогноз погоды на 27 марта от Укргидрометцентра