Прогноз погоды на 27 марта: почти во всей Украине – мокрый снег с дождем
Погода в Украине в среду, 27 марта, будет еще холоднее, чем в предыдущий день. В большинстве областей ожидаются сильный ветер и мокрый снег с дождем. Солнечно и сухо будет только в Западной Украине.
Температура воздуха днем в Украине в среднем составит +3+6 градусов. В восточных и юго-восточных областях будет теплее– +5+11 градусов. Туда не дойдет мокрый снег, однако будет лить дождь, сообщила синоптик Наталья Диденко.
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Погода в Киеве в среду будет очень ветреной, ожидаются мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит +4+5 градусов. Однако этот день будет одним из последних в столице, когда там такая непогода будет бушевать.
С четверга погода начнет выравниваться и уже на конец недели засияет в Украине солнцем, синим небом, и теплая погода наконец подкрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки,
– отметила синоптик.
Прогноз погоды на среду, 27 марта, в городах Украины:
Ужгород – +6...+8
Львов – +4...+6
Ивано-Франковск – +4...+6
Тернополь – +4...+6
Черновцы – +4...+6
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +3...+5
Ровно – +4...+6
Житомир – +4...+6
Винница – +3...+5
Одесса – +7...+9
Николаев – +8...+10
Херсон – +7...+9
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – +5...+7
Черкассы – +3...+5
Чернигов – +4...+6
Сумы- + 5... + 7
Полтава – +4...+6
Днепр – +6...+8
Запорожье – +8...+10
Донецк – +9...+11
Луганск – +8...+10
Харьков – +7...+9
Киев – +3...+5