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      Прогноз погоды на 27 марта: почти во всей Украине – мокрый снег с дождем

      29 Читати новину українською
      Погода 27 марта 2019 Украина – обещают мокрый снег с дождем
      Прогноз погоды в Украине на 27 марта / Фото из открытых источников

      Погода в Украине в среду, 27 марта, будет еще холоднее, чем в предыдущий день. В большинстве областей ожидаются сильный ветер и мокрый снег с дождем. Солнечно и сухо будет только в Западной Украине.

      Температура воздуха днем в Украине в среднем составит +3+6 градусов. В восточных и юго-восточных областях будет теплее– +5+11 градусов. Туда не дойдет мокрый снег, однако будет лить дождь, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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      Погода в Киеве в среду будет очень ветреной, ожидаются мокрый снег с дождем. Температура воздуха составит +4+5 градусов. Однако этот день будет одним из последних в столице, когда там такая непогода будет бушевать.

      С четверга погода начнет выравниваться и уже на конец недели засияет в Украине солнцем, синим небом, и теплая погода наконец подкрасит в нормальные цвета наши посиневшие от холода носы и щеки,
      – отметила синоптик.

      Прогноз погоды на среду, 27 марта, в городах Украины:

      Ужгород – +6...+8

      Львов – +4...+6

      Ивано-Франковск – +4...+6

      Тернополь – +4...+6

      Черновцы – +4...+6

      Хмельницкий – +3...+5

      Луцк – +3...+5

      Ровно – +4...+6

      Житомир – +4...+6

      Винница – +3...+5

      Одесса – +7...+9

      Николаев – +8...+10

      Херсон – +7...+9

      Симферополь – +8...+10

      Кропивницкий – +5...+7

      Черкассы – +3...+5

      Чернигов – +4...+6

      Сумы- + 5... + 7

      Полтава – +4...+6

      Днепр – +6...+8

      Запорожье – +8...+10

      Донецк – +9...+11

      Луганск – +8...+10

      Харьков – +7...+9

      Киев – +3...+5

      Прогноз погода Україна 27 березня середа коли потепління
      Прогноз погоды на 27 марта от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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