Прогноз погоди на 27 березня: майже в усій Україні – мокрий сніг з дощем
Погода в Україні у середу, 27 березня, буде ще холоднішою, ніж попереднього дня. У більшості областей очікуються сильний вітер та мокрий сніг з дощем. Сонячно та сухо буде тільки у Західній Україні.
Температура повітря вдень в Україні у середньому становитиме +3+6 градусів. У східних та південно-східних областях буде тепліше – +5+11 градусів. Туди не дійде мокрий сніг, проте литиме дощ, повідомила синоптик Наталка Діденко.
Дивіться також: У Карпатах випав сніг: фото
Погода у Києві в середу буде дуже вітряною, очікуються мокрий сніг з дощем. Температура повітря становитиме +4+5 градусів. Проте цей день буде одним з останніх у столиці, коли там вируватиме така негода.
З четверга погода почне вирівнюватися і вже кінець тижня засяє в Україні сонцем, синім небом, і тепла погода нарешті підфарбує у нормальні кольори наші посинілі від холоду носи та щоки,
– зауважила синоптик.
Прогноз погоди на середу, 27 березня, у містах України:
Ужгород – +6…+8
Львів – +4…+6
Івано-Франківськ – +4…+6
Тернопіль – +4…+6
Чернівці – +4…+6
Хмельницький – +3…+5
Луцьк – +3…+5
Рівне – +4…+6
Житомир – +4…+6
Вінниця – +3…+5
Одеса – +7…+9
Миколаїв – +8…+10
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +8…+10
Кропивницький – +5…+7
Черкаси – +3…+5
Чернігів – +4…+6
Суми – +5…+7
Полтава – +4…+6
Дніпро – +6…+8
Запоріжжя – +8…+10
Донецьк – +9…+11
Луганськ – +8…+10
Харків – +7…+9
Київ – +3…+5