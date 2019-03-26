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      Прогноз погоди на 27 березня: майже в усій Україні – мокрий сніг з дощем

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      Погода 27 березня 2019 Україна – синоптик обіцяє мокрий сніг з дощем
      Прогноз погоди в Україні на 27 березня / Фото з відкритих джерел

      Погода в Україні у середу, 27 березня, буде ще холоднішою, ніж попереднього дня. У більшості областей очікуються сильний вітер та мокрий сніг з дощем. Сонячно та сухо буде тільки у Західній Україні.

      Температура повітря вдень в Україні у середньому становитиме +3+6 градусів. У східних та південно-східних областях буде тепліше – +5+11 градусів. Туди не дійде мокрий сніг, проте литиме дощ, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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      Погода у Києві в середу буде дуже вітряною, очікуються мокрий сніг з дощем. Температура повітря становитиме +4+5 градусів. Проте цей день буде одним з останніх у столиці, коли там вируватиме така негода.

      З четверга погода почне вирівнюватися і вже кінець тижня засяє в Україні сонцем, синім небом, і тепла погода нарешті підфарбує у нормальні кольори наші посинілі від холоду носи та щоки,
      – зауважила синоптик.

      Прогноз погоди на середу, 27 березня, у містах України:

      Ужгород – +6…+8

      Львів – +4…+6

      Івано-Франківськ – +4…+6

      Тернопіль – +4…+6

      Чернівці – +4…+6

      Хмельницький – +3…+5

      Луцьк – +3…+5

      Рівне – +4…+6

      Житомир – +4…+6

      Вінниця – +3…+5

      Одеса – +7…+9

      Миколаїв – +8…+10

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +8…+10

      Кропивницький – +5…+7

      Черкаси – +3…+5

      Чернігів – +4…+6

      Суми – +5…+7

      Полтава – +4…+6

      Дніпро – +6…+8

      Запоріжжя – +8…+10

      Донецьк – +9…+11

      Луганськ – +8…+10

      Харків – +7…+9

      Київ – +3…+5

      Прогноз погода Україна 27 березня середа коли потепління
      Прогноз погоди на 27 березня від Укргідрометцентру

      blog_ava
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      Теги: Новини України Негода в Україні Погода
      Джерело: 24 канал
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