Прогноз погоди на 27 березня: майже в усій Україні – мокрий сніг з дощем

Погода в Україні у середу, 27 березня, буде ще холоднішою, ніж попереднього дня. У більшості областей очікуються сильний вітер та мокрий сніг з дощем. Сонячно та сухо буде тільки у Західній Україні.

Температура повітря вдень в Україні у середньому становитиме +3+6 градусів. У східних та південно-східних областях буде тепліше – +5+11 градусів. Туди не дійде мокрий сніг, проте литиме дощ, повідомила синоптик Наталка Діденко.

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Погода у Києві в середу буде дуже вітряною, очікуються мокрий сніг з дощем. Температура повітря становитиме +4+5 градусів. Проте цей день буде одним з останніх у столиці, коли там вируватиме така негода.

З четверга погода почне вирівнюватися і вже кінець тижня засяє в Україні сонцем, синім небом, і тепла погода нарешті підфарбує у нормальні кольори наші посинілі від холоду носи та щоки,

– зауважила синоптик.

Прогноз погоди на середу, 27 березня, у містах України:

Ужгород – +6…+8

Львів – +4…+6

Івано-Франківськ – +4…+6

Тернопіль – +4…+6

Чернівці – +4…+6

Хмельницький – +3…+5

Луцьк – +3…+5

Рівне – +4…+6

Житомир – +4…+6

Вінниця – +3…+5

Одеса – +7…+9

Миколаїв – +8…+10

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +8…+10

Кропивницький – +5…+7

Черкаси – +3…+5

Чернігів – +4…+6

Суми – +5…+7

Полтава – +4…+6

Дніпро – +6…+8

Запоріжжя – +8…+10

Донецьк – +9…+11

Луганськ – +8…+10

Харків – +7…+9

Київ – +3…+5



Прогноз погоди на 27 березня від Укргідрометцентру