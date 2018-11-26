Погода во вторник, 27 ноября, будет дождливой и со снегом. Также ожидается серьезный температурный контраст – от -3 на севере до +10 на юге.

Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее словам, 27 ноября ожидаться "снежная противная каша, дождь", в результате чего будет опасно и скользко на дорогах и тротуарах.

"Днем осадки с севера и запада сдвинутся, постепенно прекратятся. Из Киева днем осадки из столицы пойдут", – добавляет специалист.

Прогноз погоды на вторник, 20 ноября, в городах Украины:

Ужгород – +2…+4

Львов – 0…-2

Ивано-Франковск – -1…+1

Тернополь – -1…+1

Черновцы – 0…-2

Хмельницкий – -1…+1

Луцк – -1…-3

Ровно – -1…-3

Житомир – -1…-3

Винница – 0…+2

Одесса – +2…+4

Николаев – +4…+6

Херсон – +7…+9

Симферополь – +10…+12

Кропивницкий – 0…+2

Черкассы – 0…+2

Чернигов – -1…-3

Сумы – -2…-4

Полтава – -1…+1

Днепр – +3…+5

Запорожье – +7…+9

Донецк – 4…+6

Луганск – +2…+4

Харьков – -1…+1

Киев – -2…-4

По информации Украинского гидрометцентра, осадки ожидаются почти на всей территории Украины, кроме севера. На западе, в центре и на востоке прогнозируется снег с дождем.

Синоптики утверждают, что холоднее всего будет в Киевской и Сумской (-2 - -4 градуса), а теплее всего – в Крыму (10-12 градусов выше нуля).



Прогноз погоды на 27 ноября от Укргидрометцентра