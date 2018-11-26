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      Прогноз погоды на 27 ноября: ожидаются снег с дождем и низкие температуры, на юге – тепло

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      Прогноз погоды в Украине на 27 ноября: ожидаются осадки и холод
      Прогноз погоды в Украине на 27 ноября: ожидаются осадки и холод / Соцсети

      Погода во вторник, 27 ноября, будет дождливой и со снегом. Также ожидается серьезный температурный контраст – от -3 на севере до +10 на юге.

      Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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      По ее словам, 27 ноября ожидаться "снежная противная каша, дождь", в результате чего будет опасно и скользко на дорогах и тротуарах.

      "Днем осадки с севера и запада сдвинутся, постепенно прекратятся. Из Киева днем осадки из столицы пойдут", – добавляет специалист.

      Прогноз погоды на вторник, 20 ноября, в городах Украины:

      Ужгород – +2…+4

      Львов – 0…-2

      Ивано-Франковск – -1…+1

      Тернополь – -1…+1

      Черновцы – 0…-2

      Хмельницкий – -1…+1

      Луцк – -1…-3

      Ровно – -1…-3

      Житомир – -1…-3

      Винница – 0…+2

      Одесса – +2…+4

      Николаев – +4…+6

      Херсон – +7…+9

      Симферополь – +10…+12

      Кропивницкий – 0…+2

      Черкассы – 0…+2

      Чернигов – -1…-3

      Сумы – -2…-4

      Полтава – -1…+1

      Днепр – +3…+5

      Запорожье – +7…+9

      Донецк – 4…+6

      Луганск – +2…+4

      Харьков – -1…+1

      Киев – -2…-4

      По информации Украинского гидрометцентра, осадки ожидаются почти на всей территории Украины, кроме севера. На западе, в центре и на востоке прогнозируется снег с дождем.

      Синоптики утверждают, что холоднее всего будет в Киевской и Сумской (-2 - -4 градуса), а теплее всего – в Крыму (10-12 градусов выше нуля).

      Погода, негода, дощ, сніг, 27 листопада
      Прогноз погоды на 27 ноября от Укргидрометцентра

      Теги: Новости Украины Снег в Украине Погода Непогода в Украине
      Источник: 24 канал
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