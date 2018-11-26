Прогноз погоды на 27 ноября: ожидаются снег с дождем и низкие температуры, на юге – тепло
Погода во вторник, 27 ноября, будет дождливой и со снегом. Также ожидается серьезный температурный контраст – от -3 на севере до +10 на юге.
Об этом пишет синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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По ее словам, 27 ноября ожидаться "снежная противная каша, дождь", в результате чего будет опасно и скользко на дорогах и тротуарах.
"Днем осадки с севера и запада сдвинутся, постепенно прекратятся. Из Киева днем осадки из столицы пойдут", – добавляет специалист.
Прогноз погоды на вторник, 20 ноября, в городах Украины:
Ужгород – +2…+4
Львов – 0…-2
Ивано-Франковск – -1…+1
Тернополь – -1…+1
Черновцы – 0…-2
Хмельницкий – -1…+1
Луцк – -1…-3
Ровно – -1…-3
Житомир – -1…-3
Винница – 0…+2
Одесса – +2…+4
Николаев – +4…+6
Херсон – +7…+9
Симферополь – +10…+12
Кропивницкий – 0…+2
Черкассы – 0…+2
Чернигов – -1…-3
Сумы – -2…-4
Полтава – -1…+1
Днепр – +3…+5
Запорожье – +7…+9
Донецк – 4…+6
Луганск – +2…+4
Харьков – -1…+1
Киев – -2…-4
По информации Украинского гидрометцентра, осадки ожидаются почти на всей территории Украины, кроме севера. На западе, в центре и на востоке прогнозируется снег с дождем.
Синоптики утверждают, что холоднее всего будет в Киевской и Сумской (-2 - -4 градуса), а теплее всего – в Крыму (10-12 градусов выше нуля).
Прогноз погоды на 27 ноября от Укргидрометцентра