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      Прогноз погоди на 27 листопада: очікуються сніг з дощем і низькі температури, на півдні – тепло

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      Прогноз погоди в Україні на 27 листопада: очікуються опади та холод
      Прогноз погоди в Україні на 27 листопада: очікуються опади та холод / Соцмережі

      Погода у вівторок, 27 листопада, буде дощовою та зі снігом. Також очікується серйозний температурний контраст – від -3 на півночі до +10 на півдні.

      Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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      За її словами, 27 листопада очікуватиметься "сніжна противна каша, дощ", внаслідок чого буде небезпечно та слизько на дорогах і тротуарах.

      "Удень опади з півночі та заходу зсунуться, поступово припиняться. З Києва вдень опади із столиці підуть", – додає фахівець.

      Прогноз погоди на вівторок, 20 листопада, у містах України:

      Ужгород – +2…+4

      Львів – 0…-2

      Івано-Франківськ – -1…+1

      Тернопіль – -1…+1

      Чернівці – 0…-2

      Хмельницький – -1…+1

      Луцьк – -1…-3

      Рівне – -1…-3

      Житомир – -1…-3

      Вінниця – 0…+2

      Одеса – +2…+4

      Миколаїв – +4…+6

      Херсон – +7…+9

      Сімферополь – +10…+12

      Кропивницький – 0…+2

      Черкаси – 0…+2

      Чернігів – -1…-3

      Суми – -2…-4

      Полтава – -1…+1

      Дніпро – +3…+5

      Запоріжжя – +7…+9

      Донецьк – 4…+6

      Луганськ – +2…+4

      Харків – -1…+1

      Київ – -2…-4

      За інформацією Українського гідрометцентру, опади очікуються майже на всій території України, окрім півночі. На заході, у центрі та на сході прогнозується сніг із дощем.

      Синоптики переконують, що найхолодніше буде на Київщині та Сумщині (-2 – -4 градуси), а найтепліше – в Криму (10-12 градусів вище нуля).

      Погода, негода, дощ, сніг, 27 листопада
      Прогноз погоди на 27 листопада від Укргідрометцентру 

      Теги: Новини України Негода в Україні Погода Сніг в Україні
      Джерело: 24 канал
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