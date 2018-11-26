Погода у вівторок, 27 листопада, буде дощовою та зі снігом. Також очікується серйозний температурний контраст – від -3 на півночі до +10 на півдні.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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За її словами, 27 листопада очікуватиметься "сніжна противна каша, дощ", внаслідок чого буде небезпечно та слизько на дорогах і тротуарах.

"Удень опади з півночі та заходу зсунуться, поступово припиняться. З Києва вдень опади із столиці підуть", – додає фахівець.

Прогноз погоди на вівторок, 20 листопада, у містах України:

Ужгород – +2…+4

Львів – 0…-2

Івано-Франківськ – -1…+1

Тернопіль – -1…+1

Чернівці – 0…-2

Хмельницький – -1…+1

Луцьк – -1…-3

Рівне – -1…-3

Житомир – -1…-3

Вінниця – 0…+2

Одеса – +2…+4

Миколаїв – +4…+6

Херсон – +7…+9

Сімферополь – +10…+12

Кропивницький – 0…+2

Черкаси – 0…+2

Чернігів – -1…-3

Суми – -2…-4

Полтава – -1…+1

Дніпро – +3…+5

Запоріжжя – +7…+9

Донецьк – 4…+6

Луганськ – +2…+4

Харків – -1…+1

Київ – -2…-4

За інформацією Українського гідрометцентру, опади очікуються майже на всій території України, окрім півночі. На заході, у центрі та на сході прогнозується сніг із дощем.

Синоптики переконують, що найхолодніше буде на Київщині та Сумщині (-2 – -4 градуси), а найтепліше – в Криму (10-12 градусів вище нуля).



Прогноз погоди на 27 листопада від Укргідрометцентру