Прогноз погоди на 27 листопада: очікуються сніг з дощем і низькі температури, на півдні – тепло
Погода у вівторок, 27 листопада, буде дощовою та зі снігом. Також очікується серйозний температурний контраст – від -3 на півночі до +10 на півдні.
Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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За її словами, 27 листопада очікуватиметься "сніжна противна каша, дощ", внаслідок чого буде небезпечно та слизько на дорогах і тротуарах.
"Удень опади з півночі та заходу зсунуться, поступово припиняться. З Києва вдень опади із столиці підуть", – додає фахівець.
Прогноз погоди на вівторок, 20 листопада, у містах України:
Ужгород – +2…+4
Львів – 0…-2
Івано-Франківськ – -1…+1
Тернопіль – -1…+1
Чернівці – 0…-2
Хмельницький – -1…+1
Луцьк – -1…-3
Рівне – -1…-3
Житомир – -1…-3
Вінниця – 0…+2
Одеса – +2…+4
Миколаїв – +4…+6
Херсон – +7…+9
Сімферополь – +10…+12
Кропивницький – 0…+2
Черкаси – 0…+2
Чернігів – -1…-3
Суми – -2…-4
Полтава – -1…+1
Дніпро – +3…+5
Запоріжжя – +7…+9
Донецьк – 4…+6
Луганськ – +2…+4
Харків – -1…+1
Київ – -2…-4
За інформацією Українського гідрометцентру, опади очікуються майже на всій території України, окрім півночі. На заході, у центрі та на сході прогнозується сніг із дощем.
Синоптики переконують, що найхолодніше буде на Київщині та Сумщині (-2 – -4 градуси), а найтепліше – в Криму (10-12 градусів вище нуля).
Прогноз погоди на 27 листопада від Укргідрометцентру