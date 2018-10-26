Погода в Украине в последние выходные октября порадует повышением температуры воздуха и отсутствием осадков почти во всех регионах.

Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в субботу, 27 октября, дожди стоит ожидать только преимущественно в западных областях и местами в северных.

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В Киеве потеплеет до +13. Синоптик также отметила, что до субботы Украину покинет атмосферный фронт циклона, благодаря чему будет наблюдаться ощутимое потепление.

Прогноз погоды на субботу, 27 октября, в городах Украины:

Ужгород – +13...+15

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +12...+14

Черновцы – +16...+18

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +15...+17

Одесса – +18...+20

Николаев – +17...+19

Херсон – +17...+19

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +11...+13

Сумы- + 10... + 12

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +12...+14

Луганск – +11...+13

Харьков – +11...+13

Киев – +12...+14



Прогноз погоды в Украине на субботу, 27 октября