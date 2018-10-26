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      Прогноз погоды на 27 октября: в Украину возвращается осеннее тепло

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      Прогноз погоды на 27 октября: осеннее тепло возвращается
      Прогноз погоды на 27 октября: осеннее тепло возвращается / 24 Канал

      Погода в Украине в последние выходные октября порадует повышением температуры воздуха и отсутствием осадков почти во всех регионах.

      Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в субботу, 27 октября, дожди стоит ожидать только преимущественно в западных областях и местами в северных.

      Читайте также: Возвращение бабьего лета: когда в Украине потеплеет и надолго ли

      В Киеве потеплеет до +13. Синоптик также отметила, что до субботы Украину покинет атмосферный фронт циклона, благодаря чему будет наблюдаться ощутимое потепление.

      Прогноз погоды на субботу, 27 октября, в городах Украины:

      Ужгород – +13...+15

      Львов – +12...+14

      Ивано-Франковск – +14...+16

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +16...+18

      Хмельницкий – +13...+15

      Луцк – +12...+14

      Ровно – +12...+14

      Житомир – +12...+14

      Винница – +15...+17

      Одесса – +18...+20

      Николаев – +17...+19

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +17...+19

      Кропивницкий – +14...+16

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +11...+13

      Сумы- + 10... + 12

      Полтава – +12...+14

      Днепр – +14...+16

      Запорожье – +14...+16

      Донецк – +12...+14

      Луганск – +11...+13

      Харьков – +11...+13

      Киев – +12...+14

      Прогноз погоди в Україні 27 жовтня
      Прогноз погоды в Украине на субботу, 27 октября

      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 Канал
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