Прогноз погоды на 27 октября: в Украину возвращается осеннее тепло
Погода в Украине в последние выходные октября порадует повышением температуры воздуха и отсутствием осадков почти во всех регионах.
Как сообщает синоптик Наталья Диденко, в субботу, 27 октября, дожди стоит ожидать только преимущественно в западных областях и местами в северных.
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В Киеве потеплеет до +13. Синоптик также отметила, что до субботы Украину покинет атмосферный фронт циклона, благодаря чему будет наблюдаться ощутимое потепление.
Прогноз погоды на субботу, 27 октября, в городах Украины:
Ужгород – +13...+15
Львов – +12...+14
Ивано-Франковск – +14...+16
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +16...+18
Хмельницкий – +13...+15
Луцк – +12...+14
Ровно – +12...+14
Житомир – +12...+14
Винница – +15...+17
Одесса – +18...+20
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +17...+19
Кропивницкий – +14...+16
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +11...+13
Сумы- + 10... + 12
Полтава – +12...+14
Днепр – +14...+16
Запорожье – +14...+16
Донецк – +12...+14
Луганск – +11...+13
Харьков – +11...+13
Киев – +12...+14
Прогноз погоды в Украине на субботу, 27 октября
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