Прогноз погоди на 27 жовтня: в Україну повертається осіннє тепло
Погода в Україні в останні вихідні жовтня потішить підвищенням температури повітря та відсутністю опадів майже у всіх регіонах.
Як інформує синоптик Наталка Діденко, у суботу, 27 жовтня, дощів варто очікувати лише переважно у західних областях та подекуди у північних.
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У Києві потепліє до +13. Синоптик також зауважила, що до суботи Україну покине атмосферний фронт циклону, завдяки чому й спостерігатиметься відчутне потепління.
Прогноз погоди на суботу, 27 жовтня, у містах України:
Ужгород – +13…+15
Львів – +12…+14
Івано-Франківськ – +14…+16
Тернопіль – +12…+14
Чернівці – +16…+18
Хмельницький – +13…+15
Луцьк – +12…+14
Рівне – +12…+14
Житомир – +12…+14
Вінниця – +15…+17
Одеса – +18…+20
Миколаїв – +17…+19
Херсон – +17…+19
Сімферополь – +17…+19
Кропивницький – +14…+16
Черкаси – +13…+15
Чернігів – +11…+13
Суми – +10…+12
Полтава – +12…+14
Дніпро – +14…+16
Запоріжжя – +14…+16
Донецьк – +12…+14
Луганськ – +11…+13
Харків – +11…+13
Київ – +12…+14
Прогноз погоди в Україні на суботу, 27 жовтня