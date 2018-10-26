Погода в Україні в останні вихідні жовтня потішить підвищенням температури повітря та відсутністю опадів майже у всіх регіонах.

Як інформує синоптик Наталка Діденко, у суботу, 27 жовтня, дощів варто очікувати лише переважно у західних областях та подекуди у північних.

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У Києві потепліє до +13. Синоптик також зауважила, що до суботи Україну покине атмосферний фронт циклону, завдяки чому й спостерігатиметься відчутне потепління.

Прогноз погоди на суботу, 27 жовтня, у містах України:

Ужгород – +13…+15

Львів – +12…+14

Івано-Франківськ – +14…+16

Тернопіль – +12…+14

Чернівці – +16…+18

Хмельницький – +13…+15

Луцьк – +12…+14

Рівне – +12…+14

Житомир – +12…+14

Вінниця – +15…+17

Одеса – +18…+20

Миколаїв – +17…+19

Херсон – +17…+19

Сімферополь – +17…+19

Кропивницький – +14…+16

Черкаси – +13…+15

Чернігів – +11…+13

Суми – +10…+12

Полтава – +12…+14

Дніпро – +14…+16

Запоріжжя – +14…+16

Донецьк – +12…+14

Луганськ – +11…+13

Харків – +11…+13

Київ – +12…+14



Прогноз погоди в Україні на суботу, 27 жовтня